El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Yinoly cuenta a ‘Infobae’ su experiencia y recorrido en la Infantería Marina de la Armada Española

Imagen de Yinoly, profesional de
Imagen de Yinoly, profesional de la Infantería Marina con helicópteros militares.

Hace muchos años que la mujer en el Ejército no es una novedad ni un caso aislado. En 1988, se aprobó la reforma que permitía a las mujeres dedicarse a la vida militar. Durante los primeros años, la presencia femenina fue residual, pero con el cambio de siglo se vivió un importante salto y comenzó a crecer su número.

La realidad es que siguen existiendo desafíos a superar. Según el Observatorio Militar para la Igualdad de 2025, que depende del Ministerio de Defensa, el 13,4% de los profesionales de las Fuerzas Armadas son mujeres. Es el dato más alto jamás registrado, aunque en los últimos años el crecimiento se ha ralentizado. Además, cuando se trata de los oficiales generales, el porcentaje cae hasta el 4,9%. En 2025, había 227 generales españoles, pero apenas 11 mujeres en esa categoría.

Yinoly es una militar del Ejército español. Cuenta a Infobae su experiencia y recorrido en la Infantería Marina de la Armada Española y destaca cómo se “ha hecho respetar” en sus dos décadas como militar. Llegó desde Manizales, Colombia, cuando tenía 14 años. “Siempre me gustó el ejército desde pequeñita. Al llegar a España, vi la oportunidad”, explica. Su ingreso en la Armada ocurrió en 2006, cuando tenía 19 años. Reconoce que, desde aquel momento, su trayectoria ha estado marcada, en parte, por ser la única mujer en la mayoría de sus destinos.

A pesar de ello, afirma que “nunca se ha sentido ni más ni menos”. Defiende que se “ha ganado el puesto” y el “respeto” a base de trabajo y asegura que siempre se ha sentido integrada con sus compañeros y que en la Infantería Marina son “una piña”.

No obstante, no niega que pueden surgir obstáculos. “Cuando hay 10 tíos y tú eres la única tía, pues hay comentarios absurdos”. Contra esto, responde de forma clara, señalando que si alguna vez alguien se “ha pasado” con un comentario, le ha “puesto en su sitio”.

Las mujeres en las Fuerzas Armadas

La presencia de la mujer en el Ejército español ha experimentado un crecimiento en los últimos años, aunque todavía representa una clara minoría frente a los hombres. Dentro del 13,4% del total de efectivos que representan, alcanzan un porcentaje mayor en la tropa y marinería, el primer escalafón de las Fuerzas Armadas, donde se encuentran en torno al 15%. Entre los oficiales son el 13,3% de los profesionales.

José Pablo Martínez, experto del Real Instituto Elcano, destaca que, poco a poco, se ha ido produciendo una integración cada vez mayor que también se refleja en las mujeres extranjeras que entran en el ejército español, una tendencia cada vez más extendida, como refleja el caso de Yinoly.

En cuanto a los cuadros de mando, las mujeres ocupan el 9,8% de los puestos, y menos del 5% para los puestos de generales. Estos datos demuestran avances en igualdad, pero revelan ámbitos donde existe margen de mejora. El número de mujeres en los altos cargos del ejército es residual para el porcentaje que representan en las Fuerzas Armadas.

También existe un reparto según los tres ejércitos. En total, en las Fuerzas Armadas hay 16.506 mujeres. El Ejército de Tierra cuenta con 8.748, la Armada con 3.222, el Ejército del Aire y del Espacio con 3.206 y los Cuerpos Comunes con 1.330. Entre estos últimos, aunque teniendo en cuenta que es un número menor, llegan a ser el 40%.

