Rescatan a 50 perros de una finca de Mallorca en “condiciones muy deficientes”: ahora se ofrecen en adopción para una “segunda oportunidad”

El Ayuntamiento de Mallorca poner en adopción a 50 perros rescatados. (Ayuntamiento de Mallorca)

Cincuenta perros han sido rescatados y puestos en adopción tras permanecer en una finca de Palma en “condiciones higiénicas y sanitarias consideradas muy deficientes”, según ha señalado el Ayuntamiento de Mallorca. Gracias a la intervención del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, los animales han recibido atención veterinaria integral, rehabilitación y cuidados necesarios para iniciar una nueva etapa en familias responsables.

El rescate se llevó a cabo el 24 de febrero por el equipo del SEPRONA de la Guardia Civil junto a técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. En la finca se detectaron múltiples irregularidades y condiciones incompatibles con la normativa vigente de bienestar animal.

Tras la intervención, los animales fueron trasladados entre los días 25 y 26 de febrero a Son Reus, donde se inició un proceso de atención integral. Según el Ayuntamiento de Palma, “la operación permitió documentar múltiples irregularidades en la finca, lo que motivó el traslado inmediato de los animales”.

Atención veterinaria integral

En Son Reus, los perros fueron sometidos a una evaluación clínica completa. Todos los ejemplares fueron desparasitados interna y externamente, vacunados, identificados mediante microchip y sometidos a limpiezas completas. También se realizaron pruebas diagnósticas, incluyendo tests rápidos para detectar leishmaniosis y análisis completos en aquellos casos que presentaban síntomas clínicos.

Los ejemplares que requirieron seguimiento más exhaustivo permanecieron ingresados bajo supervisión veterinaria hasta confirmar su estabilización. Gracias a esta intervención, los animales superaron la fase inicial de recuperación y alcanzaron un estado de salud óptimo.

Volver a confiar en el ser humano

Además de la atención médica, el equipo de Son Reus trabajó en la socialización y adaptación de los perros. Esta fase incluyó la habituación a rutinas básicas, contacto con personal del centro y actividades que favorecen la integración progresiva de los animales en un entorno seguro.

El Ayuntamiento de Palma destacó que “el trabajo de socialización ha sido esencial para garantizar que estos animales puedan adaptarse a un entorno doméstico y establecer vínculos afectivos duraderos”, considerando el alto nivel de vulnerabilidad de muchos de los ejemplares.

Disponibles para una “adopción responsable”

Desde el 4 de marzo, los 50 perros están disponibles para su adopción responsable, ofreciendo así una “segunda oportunidad a animales que han sufrido situaciones de extrema vulnerabilidad”, según han indicado desde el consistorio El proceso busca garantizar que cada perro se integre en una familia capaz de ofrecer estabilidad, cuidados y afecto.

El consistorio recalcó la relevancia de la adopción responsable, asegurando que los ejemplares puedan vivir en un hogar seguro y que los futuros adoptantes cumplan con los requisitos necesarios para mantener su bienestar.

Profesionalidad del equipo de Son Reus

El Ayuntamiento de Palma subrayó la “profesionalidad y compromiso del equipo veterinario y técnico del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus”, cuya labor ha sido fundamental para recuperar la calidad de vida de los perros. La atención integral no solo permitió estabilizar a los animales, sino también prepararlos para participar en un proceso de adopción seguro y responsable.