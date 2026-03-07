España

Meghan Markle rompe su acuerdo con Netflix y cancela el contrato que tenía con su marca de estilo de vida: los motivos

La esposa del príncipe Harry continuará vinculada a la plataforma de ‘streaming’ debido a que está trabajando en otros proyectos audiovisuales

Meghan Markle, en 'With love,
Meghan Markle, en 'With love, Meghan'. (Netflix)

Meghan Markle se encuentra atravesando un delicado bache tras conocerse que su relación empresarial con Netflix ha llegado a su fin. Cuando parecía que la alianza entre la pareja del príncipe Harry y el gigante del streaming seguía consolidándose, su contrato ha dado un giro radical.

Justo cuando se cumple un año del primer aniversario del documental With Love, Meghan, un lanzamiento que simbolizó una nueva fase en la vida pública de los duques de Sussex tras su salida de la monarquía, se ha conocido que la firma de estilo de vida de la actriz, As Ever, ha decidido poner fin a su vínculo con Netflix. La empresa de Meghan y la plataforma de streaming llevaban un año siendo socios en el proyecto audiovisual. Sin embargo, a partir de ahora, la marca continuará su desarrollo de forma independiente.

La noticia se hizo pública este viernes, 6 de marzo, a través de un portavoz de la marca, que quiso rebajar cualquier lectura negativa sobre la decisión, y que fue recogido por Page Six. “As Ever está agradecida por la asociación con Netflix a través del lanzamiento y durante nuestro primer año”, señalaron desde el entorno de la empresa. Lejos de presentar el cambio como un paso atrás, el equipo de la duquesa insiste en que el proyecto atraviesa un momento de crecimiento. Según explicaron, durante este primer año la firma ha vivido una evolución notable en el mercado. En ese sentido, aseguran que Meghan y su equipo han “experimentado un crecimiento significativo y rápido”. “Tenemos un año emocionante por delante y no podemos esperar para compartir más”, afirmaron desde la empresa, dejando claro que el proyecto continúa avanzando con nuevos planes en el horizonte.

Además, el comunicado subraya que la decisión encaja con la idea original del proyecto empresarial. “Como siempre se pretendió, Meghan continuará haciendo crecer la marca y la llevará a su próximo capítulo de forma independiente —alejando su firma As Ever de Netflix—, y esperamos celebrar cómo continúa llevando alegría a los hogares de todo el mundo”.

El príncipe Harry y Meghan
El príncipe Harry y Meghan Markle en los 75th NBA All Star Game at Intuit Dome. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Los medios británicos intentan dar respuesta a la ruptura de Netflix con Meghan Markle

Aunque la versión oficial apuesta por un tono positivo, algunos medios británicos han empezado a analizar los motivos detrás de esta separación. El tabloide The Sun ha apuntado a una posible preocupación estratégica dentro del equipo de la duquesa. Según este medio, la decisión se habría tomado por el temor de que el gigante del streaming pudiera “retener” el control de un negocio que comercializa productos como mermeladas, vino y otros artículos de estilo de vida.

Lo curioso es que apenas unos meses antes el mensaje era completamente diferente. En agosto, todo parecía indicar que la colaboración entre la plataforma y la marca personal de Meghan marchaba viento en popa. En aquel momento, la propia duquesa celebró públicamente el acuerdo con entusiasmo. “Estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con Netflix y de extender nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever”, declaró entonces.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

Finalmente, el rumbo de los acontecimientos ha sido otro. Sin embargo, la ruptura con la marca no significa que la relación profesional entre Meghan y Netflix haya terminado. Al contrario: la duquesa seguirá desarrollando contenidos audiovisuales para la plataforma. Uno de los proyectos que ya está en marcha es la adaptación de la novela The Wedding Date, escrita por Jasmine Guillory. El guion estará a cargo de Tracy Oliver, conocida por su trabajo en la película Girls Trip. La producción correrá a cargo de Archewell Productions, la compañía fundada en 2020 por Meghan y el príncipe Harry y cuyo acuerdo principal continúa siendo con Netflix.

Ahora, la decisión de separar la marca As Ever del paraguas de Netflix vuelve a despertar preguntas sobre el futuro empresarial de los duques de Sussex. Sin embargo, quienes siguen de cerca sus movimientos señalan que este tipo de giros forman parte del estilo de Meghan Markle: reinventarse constantemente y buscar nuevas vías para sus iniciativas.

