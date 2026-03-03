España

El plan de Carlos III para acercar a príncipe Harry y Meghan Markle a la Corona y marcar distancia con el expríncipe príncipe Andrés

El rey británico estaría preocupado por la imagen de la corona tras los muchos escándalos protagonizados por su hermano pequeño

Guardar
Los reyes Carlos y Camila
Los reyes Carlos y Camila junto al príncipe Harry y Meghan Markle en una imagen de archivo. (Photo by Tim Rooke/Shutterstock)

Desde el llamado Megxit en 2020, la relación entre el príncipe Harry y la familia real británica ha atravesado su etapa más convulsa en décadas. Entrevistas explosivas, un documental, unas memorias demoledoras y reproches cruzados han ido ensanchando una grieta que parecía irreparable. En paralelo, la institución ha tenido que lidiar con otro frente delicado: la caída en desgracia del expríncipe Andrés tras su vinculación al caso Epstein, que terminó por apartarlo de la vida pública.

En este contexto de tensiones familiares y necesidad de estabilidad institucional, Carlos III estaría dispuesto a mover ficha. Y no con un gesto menor.

Según fuentes próximas al entorno real, el monarca baraja ofrecer Royal Lodge —la histórica residencia en Windsor que fue hogar de Andrés durante dos décadas— a Harry y Meghan como símbolo de acercamiento y voluntad de entendimiento.

Royal Lodge: la jugada maestra con la que Carlos III busca cerrar heridas

La posible cesión de esta propiedad no sería simplemente una cuestión logística o patrimonial. Sería un mensaje en toda regla. Desde que los duques de Sussex decidieron instalarse en California y renunciar a sus funciones como miembros activos de la realeza, el vínculo con la Corona ha sido distante, frío y, en ocasiones, abiertamente tenso.

Allegados al entorno real hablan de “la rama de olivo definitiva”. Ofrecer a Harry una residencia de peso dentro del patrimonio de Windsor implicaría reconocerle un espacio físico y simbólico dentro de la familia. Un gesto que, además, reforzaría la imagen de unidad en un momento en el que la monarquía británica necesita estabilidad y cohesión.

Pero el movimiento tiene más lecturas. Royal Lodge, ubicada en Windsor Great Park, fue durante veinte años el hogar del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson. Sin embargo, tras el escándalo que salpicó al duque de York, el rey decidió retirarle el uso de la propiedad el año pasado. Desde entonces, la mansión, de 30 habitaciones y necesitada de importantes reformas, permanece vacía.

La eventual llegada de Harry y Meghan no solo simbolizaría reconciliación, sino también relevo. Mientras el hijo menor recuperaría protagonismo dentro del núcleo familiar, Andrés quedaría definitivamente relegado. Un contraste evidente que marcaría distancias entre el futuro y el pasado reciente de la institución.

Eso sí, la operación no está exenta de riesgos. Royal Lodge arrastra una carga reputacional considerable y algunos analistas advierten de que instalar allí a los Sussex podría generar titulares incómodos. La propiedad ha sido descrita como costosa de mantener y asociada a años de controversia.

A todo ello se suma la gran incógnita: ¿querrían Harry y Meghan aceptar? Aunque en los últimos meses se ha especulado con un posible regreso parcial al Reino Unido,especialmente en eventos concretos como los Juegos Invictus de 2027, su vida personal y profesional está asentada en Estados Unidos.

En cualquier caso, el mero planteamiento revela una estrategia clara. Carlos III no solo busca tender puentes con su hijo, sino también redefinir el equilibrio interno de la familia real. En la monarquía británica los símbolos pesan, y mucho. Y ofrecer Royal Lodge sería mucho más que ceder una casa: sería reescribir, al menos en parte, el mapa político de la Corona.

Temas Relacionados

Carlos IIIMeghan MarklePríncipe HarryCasa Real británicaCasas RealesRealezaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

La tensión tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán genera incertidumbre en los mercados financieros y podría provocar interrupciones en el suministro de petróleo y gas

El BCE avisa de que

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

La presidenta extremeña en funciones y candidata del PP, María Guardiola, afronta mañana la votación para revalidar el cargo sin indicios de acuerdo con los de Abascal

El PP deja fuera a

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

El pacto firmado en 1988 establece tres principales límites a EEUU que refuerzan el control español

El acuerdo entre España y

Samuel Durán, psicólogo: “Nuestra mente tiende a repetir patrones que ya conoce, incluso cuando generan malestar”

El experto explica los fenómenos psicológicos que influyen en dinámicas tóxicas marcadas por la dependencia emocional o el refuerzo intermitente

Samuel Durán, psicólogo: “Nuestra mente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP deja fuera a

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

El colectivo ‘Policías Antifascistas’ se va a constituir como una asociación oficial para “facilitar a la gente que se implique”

La Policía Nacional detiene a dos históricos atracadores de bancos: se llevaron 154.000 euros en un solo golpe

La Audiencia Nacional acepta investigar el rescate a la aerolínea Plus Ultra, tras la inhibición del juzgado de instrucción madrileño

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita