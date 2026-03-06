De la frustración de Miguel Ángel Muñoz y su apnea a la victoria de Patricia Conde con su baile: los resultados de la novena gala de ‘El Desafío’

Miguel Ángel Muñoz en 'El Desafío' (Atresmedia)

La novena gala de El Desafío ha estado marcada por el retorno de la prueba de la apnea, pero de una manera especial. Miguel Ángel Muñoz ha sido el invitado especial en esta ocasión y su presencia ha centrado la atención desde el comienzo, protagonizando uno de los momentos más destacados del programa. El actor se ha enfrentado al reto más temido y emblemático del formato, convirtiendo la apnea en un desafío personal durante los ensayos y la prueba definitiva.

El mejor tiempo registrado por Miguel Ángel Muñoz en la apnea durante la gala ha sido de tres minutos y dos segundos. Esta cifra, calificada como un buen resultado por parte del equipo, no ha sido suficiente para evitar el desánimo del propio actor tras completar el reto. Tras la prueba, Roberto Leal y el equipo le han hecho una propuesta pública para convertirse en concursante en la próxima edición del programa. Este ofrecimiento ha quedado confirmado, ya que el actor será uno de los participantes en la temporada que está en fase de preparación junto a Melody o Lara Álvarez.

La noche ha contado con un momento emotivo durante la intervención de Daniel Illescas, quien ha dedicado unas conmovedoras palabras a Miguel Ángel Muñoz al afirmar que “su Tata estará orgullosa”, en referencia a la figura materna de referencia del actor fallecida, lo que ha marcado uno de los instantes más personales y sentidos de la gala. Sin embargo, Muñoz podrá repetir la prueba cuando grabe la séptima temporada.

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

La caída de María José Campanario

La velada ha comenzado con la desafortunada actuación de María José Campanario en la prueba del puente, ya que ha caído en la primera trampilla sin llegar a completar ni un segundo en la pasarela. Tampoco ha logrado mejorar ese registro Eva Soriano, quien ha caído a los cuatro segundos en la misma prueba. En contraste con estos resultados, Patricia Conde y Daniel Illescas han sobresalido en sus respectivos desafíos.

Patricia Conde en 'El Desafío' (Atresmedia)

Patricia Conde ha llevado a cabo una coreografía de danza contemporánea en el desafío, sorprendiendo tanto al jurado como al público, lo que le ha permitido alejarse del resto de participantes en cuanto a nivel y valoraciones, obteniendo finalmente el triunfo de la noche. Junto al reconocimiento por parte del jurado, Patricia Conde ha decidido destinar los 11.000 euros del premio de la gala a la Asociación Contra El Cáncer.

Daniel Illescas encabeza ‘El Desafío’

Daniel Illescas en 'El Desafío' (Atresmedia)

La actuación de Daniel Illescas también ha destacado especialmente, pues su número de baile aéreo en el reto de danza vertical ha fusionado acrobacia, danza y percusión. El jurado, formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, le ha dado una valoración muy positiva y destacada. Por su parte, Eduardo Navarrete se ha visto ante el desafío del circuito letal a diferentes alturas, donde además debía enroscar una bombilla en mitad y al final del recorrido sin caer.

Jessica Goicoechea en 'El Desafío' (Atresmedia)

Willy Bárcenas ha asumido la prueba del francotirador, requiriendo precisión en varios disparos realizados desde posiciones especialmente complejas. Paralelamente, Jessica Goicoechea ha afrontado el reto que le exigía abrir varios candados bajo el agua para poder escapar de una cuba, utilizando diez llaves distintas. En lo que respecta a la clasificación tras el cómputo de las pruebas, los resultados han dado un vuelco: Daniel Illescas lidera el ranking con 157 puntos, seguido de José Yélamo y Patricia Conde, ambos con 156 puntos en la clasificación general a falta de las últimas galas.