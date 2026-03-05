Las mejores plantas medicinales para tratar y prevenir las infecciones de orina: de los arándanos al perejil

Arándanos (Shutterstock)

La cistitis es la infección urinaria (IVU) más común, pero no es la única, pues también puede darse en cualquier parte del sistema urinario (riñones, uréteres, vejiga o uretra). El ardor al orinar, la necesidad frecuente de ir al baño o el dolor pélvico son algunos de los síntomas más característicos de esta condición.

Aunque generalmente se trata con antibióticos, las plantas medicinales también pueden ayudar. Así lo demuestra una revisión científica de la Universidad de Ciencias Médicas de Artemisa (Cuba) que reunió datos bibliográficos de 26 estudios. Los investigadores descubrieron que plantas como la gayuba, el arándano, el abedul, la linaza, la raíz de altea, el perejil, la ortiga y el diente de león poseen propiedades que podrían contribuir al manejo de las infecciones urinarias.

La infección urinaria es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en la práctica médica, tanto en adultos como en población pediátrica. Aunque existen numerosos antibióticos eficaces, la aparición de resistencia bacteriana preocupa a la comunidad médica en todo el mundo.

En mujeres, la mitad presentará una infección urinaria en algún momento de su vida y, de ellas, el 25 % sufrirá una recaída en el año siguiente. Además, ciertos factores de riesgo (como la actividad sexual, el embarazo o la presencia de enfermedades crónicas) aumentan la probabilidad de episodios repetidos.

Plantas contra la infección de orina

La revisión identificó plantas con acción antibiótica, antiinflamatoria y diurética. Entre los antisépticos naturales se encuentran la gayuba, que contiene arbutina, que al metabolizarse libera hidroquinona con efecto antimicrobiano sobre bacterias grampositivas y gramnegativas, incluidas cepas de E. coli resistentes. Diversos estudios refieren que su uso disminuyó la frecuencia de cistitis recidivante, aunque se recomienda un uso limitado por la toxicidad de los taninos y la hidroquinona.

Por otra parte, los extractos y zumos de arándano poseen proantocianidinas capaces de bloquear la adhesión de E. coli al urotelio, lo que dificulta el inicio de la infección. El beneficio más demostrado es la prevención, más que el tratamiento agudo: “La resistencia bacteriana al arándano no ha sido aún demostrada,” puntualiza la revisión.

Entre el grupo de los antiinflamatorios vegetales se halla el abedul, cuyas hojas contienen flavonoides y otros compuestos con efecto diurético y antiinflamatorio, útiles en terapias de “lavado urinario” y coadyuvante en pacientes con molestias reumáticas o arenilla renal.

Por otra parte, el mucílago, los aceites esenciales y los triterpenos de la linaza muestran actividad antiinflamatoria sobre las mucosas urinarias y digestivas, además de proporcionar fibra y antioxidantes. Además, la raíz de altea, utilizada sobre todo en la medicina tradicional sudamericana, la altea proporciona taninos y flavonoides que alivian los síntomas inflamatorios de cistitis y nefritis.

El tercer grupo estudiado fueron las plantas con efecto diurético, como el perejil, debido a su contenido en flavonoides y glucósidos, potencia el flujo urinario facilitando la eliminación de patógenos. La ortiga presenta acción diurética, remineralizante y, según estudios experimentales, reduce la formación de arenilla en riñones y vejiga. Por último, el diente de león ha evidenciado su efecto estimulante de la secreción biliar, diurético y depurativo en estudios con ratones.