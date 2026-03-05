España

Elena Casado Pineda, anestesióloga: “Los síntomas de infarto en una mujer son distintos a los del hombre y por eso se tarda tanto en diagnosticar”

Las diferencias en los síntomas dificultan la detección temprana de los infartos en mujeres

Elena Casado Pineda, anestesióloga, habla sobre los infartos en las mujeres (Composición Infobae)

Aunque el infarto suele asociarse a síntomas reconocibles y a un perfil masculino, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

La falta de información y visibilidad sobre cómo se manifiestan los infartos en ellas contribuye a que muchas veces sus síntomas sean pasados por alto tanto por quienes los padecen como por los profesionales de la salud. Esta brecha en el reconocimiento no solo incrementa el riesgo de complicaciones graves y secuelas, sino que también retrasa la llegada de los tratamientos adecuados y reduce la probabilidad de supervivencia.

Reconocer los síntomas de infarto en mujeres resulta clave, explica la anestesióloga Elena Casado Pineda en su TikTok (@medicilio), quien advierte sobre una problemática que provoca retrasos en la atención médica: “Los síntomas de infarto en una mujer son distintos a los del hombre y por eso se tarda tanto en diagnosticar”, afirma.

Síntomas atípicos dificultan el diagnóstico en mujeres

La especialista puntualiza que las manifestaciones más frecuentes en ellas no se limitan al conocido dolor en el pecho, sino que pueden incluir molestias en el cuello, la mandíbula, los hombros o la parte superior del abdomen, así como falta de aire, dolor en uno o ambos brazos, náuseas o vómitos, sudoración, aturdimiento, mareos, cansancio inusual o incluso acidez estomacal.

Mujer sufriendo un infarto en casa (Shutterstock)

Esta amplia variedad de síntomas puede provocar confusión y lleva a que muchas mujeres no relacionen sus molestias con un problema cardíaco. En ocasiones, los síntomas se atribuyen a causas menos graves o a cuadros de ansiedad, lo que contribuye a que no se acuda de inmediato a urgencias u hospitales. A diferencia de los hombres, las mujeres presentan síntomas menos evidentes.

Casado Pineda subraya que “es posible que en una mujer los síntomas no sean tan claros y perceptibles como en un hombre, que es este típico dolor de pecho opresivo”. Esta diferencia se debe, según la especialista, a que las mujeres tienden a tener obstrucciones no solo en las arterias principales, sino también en las más pequeñas, que suministran sangre al corazón.

Síntomas durante el reposo y diagnóstico tardío

Otro aspecto que destaca la anestesióloga es la frecuencia con la que los síntomas aparecen en momentos de baja actividad: “En comparación de los hombres, las mujeres tienden a tener estos síntomas más a menudo al estar en reposo o incluso cuando duermen”.

Así, la dificultad de identificación se agrava por la falta de reconocimiento inmediato, ya que “como los síntomas de las mujeres son diferentes a los de los hombres y los que están clásicamente asociados al infarto son los síntomas en un hombre, es más probable que una mujer tarde más en diagnosticarse de un ataque al corazón que un hombre”.

La actividad física regular es esencial en la prevención cardiovascular. La Asociación Americana del Corazón recomienda al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado.

Casado Pineda insiste en la necesidad de prestar atención a estos signos y buscar atención médica de forma urgente, ya que “las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir un ataque cardíaco. Sin embargo, se nos diagnostica mucho menos”.

La especialista recuerda que la prevención y la consulta temprana ante cualquier síntoma sospechoso pueden marcar la diferencia en el pronóstico. Además, la divulgación constante sobre las particularidades del infarto en mujeres contribuye a que tanto pacientes como profesionales estén más atentos a señales que, aunque diferentes a las clásicas, requieren la misma urgencia y atención.

