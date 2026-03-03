España

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

La presidenta extremeña en funciones y candidata del PP, María Guardiola, afronta mañana la votación para revalidar el cargo sin indicios de acuerdo con los de Abascal

Guardar
El presidente de Aragón en
El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en las Cortes de Aragón. (Europa Press)

El Partido Popular presidirá con mayoría absoluta la Mesa de las Cortes de Aragón y no incluirá en el órgano a Vox. Los populares ocuparán tres de los cinco asientos, entre ellos la Presidencia, que recaerá sobre la diputada popular María Navarro Viscasillas tras aprobarse en segunda votación en Pleno (con la abstención de Vox y Teruel Existe). Los dos cargos restantes los ocupará el PSOE.

“Estuvimos abiertos a que Vox tuviera presencia en el órgano de gobierno de la Cámara autonómica, pero el ritmo de las negociaciones para la investidura no ha permitido alcanzar aún ningún acuerdo concreto para dotar de estabilidad a un futuro Gobierno de Aragón”, lamentan fuentes de Génova. A pesar de tener garantizado el poder Legislativo, el primer Pleno en las Cortes aragonesas ha comenzado sin todavía acuerdo para investir a Jorge Azcón, que no cuenta con mayoría absoluta y necesita de la aprobación de Vox.

Génova y Bambú tienen ahora las riendas de las negociaciones ante el atasco de las conversaciones entre las baronías del PP y la Dirección Nacional de Vox, que es quien capitanea este tipo de acuerdos. El tiempo se acaba en Extremadura, donde el PP de María Guardiola prevé el fracaso de la primera votación para su investidura este martes.

El PP llegó a ofrecer un puesto en la Cámara extremeña para tratar de desencallar las conversaciones, pero la negativa de los de Abascal han elevado la tensión con los populares, que entienden que “no regalarán cargos sin garantía alguna”. “Nuestra voluntad de acuerdo sigue siendo total”, remarcan.

En Génova reclaman un acuerdo rápido para la segunda ronda de investidura, donde recuerdan, bastaría con la abstención de Vox al requerirse una mayoría simple. “Mejor un buen acuerdo que un acuerdo rápido, pero creemos que ambas cosas son posibles”, insisten.

Vox se enroca: primero el programa, después los puestos

En el acuerdo que suscribieron las cúpulas de ambos partidos se estableció un proceso de negociaciones en dos fases, que comenzaría con un acuerdo sobre el programa y continuaría con el pacto de los puestos que ocupe cada uno en esos eventuales gobiernos de coalición.

El PP Nacional insiste que llevará las negociaciones en silencio para reducir disputas públicas tanto en medios como en redes sociales, que a su vez puedan contaminar la campaña en Castilla y León. “Trabajamos paralelamente en las dos investiduras pendientes. Los tiempos electorales en Castilla y León no deben afectar las negociaciones en otros territorios y son perfectamente compatibles con alcanzar un acuerdo. Y por nosotros no va a quedar”, sentencian.

Temas Relacionados

ExtremaduraAragónPPVoxEspaña NoticiasEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Los cocineros coinciden: “Los ajos con brotes germinados son seguros para el consumo, pero tienen un sabor diferente”

Los expertos informan además sobre cuál es la manera correcta de almacenar las cabezas de ajo, nunca en un sitio húmedo como es el frigorífico

Los cocineros coinciden: “Los ajos

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

La especialista advierte de que cada caso es diferente pero se pueden prevenir muchos problemas siguiendo varias estrategias sencillas

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

La tensión tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán genera incertidumbre en los mercados financieros y podría provocar interrupciones en el suministro de petróleo y gas

El BCE avisa de que

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

El pacto firmado en 1988 establece tres principales límites a EEUU que refuerzan el control español

El acuerdo entre España y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El acuerdo entre España y

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

El colectivo ‘Policías Antifascistas’ se va a constituir como una asociación oficial para “facilitar a la gente que se implique”

La Policía Nacional detiene a dos históricos atracadores de bancos: se llevaron 154.000 euros en un solo golpe

La Audiencia Nacional acepta investigar el rescate a la aerolínea Plus Ultra, tras la inhibición del juzgado de instrucción madrileño

Los sensores de presión de los neumáticos de tu coche pueden estar exponiendo tu seguridad: permiten rastrear movimientos

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita