El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

El Partido Popular presidirá con mayoría absoluta la Mesa de las Cortes de Aragón y no incluirá en el órgano a Vox. Los populares ocuparán tres de los cinco asientos, entre ellos la Presidencia, que recaerá sobre la diputada popular María Navarro Viscasillas tras aprobarse en segunda votación en Pleno (con la abstención de Vox y Teruel Existe). Los dos cargos restantes los ocupará el PSOE.

“Estuvimos abiertos a que Vox tuviera presencia en el órgano de gobierno de la Cámara autonómica, pero el ritmo de las negociaciones para la investidura no ha permitido alcanzar aún ningún acuerdo concreto para dotar de estabilidad a un futuro Gobierno de Aragón”, lamentan fuentes de Génova. A pesar de tener garantizado el poder Legislativo, el primer Pleno en las Cortes aragonesas ha comenzado sin todavía acuerdo para investir a Jorge Azcón, que no cuenta con mayoría absoluta y necesita de la aprobación de Vox.

Génova y Bambú tienen ahora las riendas de las negociaciones ante el atasco de las conversaciones entre las baronías del PP y la Dirección Nacional de Vox, que es quien capitanea este tipo de acuerdos. El tiempo se acaba en Extremadura, donde el PP de María Guardiola prevé el fracaso de la primera votación para su investidura este martes.

El PP llegó a ofrecer un puesto en la Cámara extremeña para tratar de desencallar las conversaciones, pero la negativa de los de Abascal han elevado la tensión con los populares, que entienden que “no regalarán cargos sin garantía alguna”. “Nuestra voluntad de acuerdo sigue siendo total”, remarcan.

En Génova reclaman un acuerdo rápido para la segunda ronda de investidura, donde recuerdan, bastaría con la abstención de Vox al requerirse una mayoría simple. “Mejor un buen acuerdo que un acuerdo rápido, pero creemos que ambas cosas son posibles”, insisten.

Vox se enroca: primero el programa, después los puestos

En el acuerdo que suscribieron las cúpulas de ambos partidos se estableció un proceso de negociaciones en dos fases, que comenzaría con un acuerdo sobre el programa y continuaría con el pacto de los puestos que ocupe cada uno en esos eventuales gobiernos de coalición.

El PP Nacional insiste que llevará las negociaciones en silencio para reducir disputas públicas tanto en medios como en redes sociales, que a su vez puedan contaminar la campaña en Castilla y León. “Trabajamos paralelamente en las dos investiduras pendientes. Los tiempos electorales en Castilla y León no deben afectar las negociaciones en otros territorios y son perfectamente compatibles con alcanzar un acuerdo. Y por nosotros no va a quedar”, sentencian.