La dieta que sigue Pepita a sus 106 años para sentirse joven: “Me controlo muy bien”

La centenaria catalana aboga por mantener una dieta saludable, constitución delgada y positivismo. / Imagen de archivo

La inmortalidad es inalcanzable, pero hay mucho contenido cinematográfico que trata de indagar en ella ante la curiosidad humana. Con ejemplos como el de Pepita Bernal (Barbens, 106) es más sencillo creer en ella. No obstante, para alcanzar la edad de la catalana se requiere de cierta habilidad y disciplina, como relata Bernal en redes sociales.

La barcelonesa Pepita Bernat ha cumplido 106 años y su vitalidad ha despertado el interés de la comunidad científica y mediática a sus 106 años por su vitalidad. Nacida en un municipio de Lleida en 1919 y conocida por su trayectoria como empresaria y bailarina, se ha transformado en un referente de longevidad asociado a hábitos sencillos. Su largo recorrido vital se atribuye a una combinación de alimentación equilibrada, actitud positiva y movimiento diario, según recogen reseñas de medios como ABC.

Por encima del ejercicio, “comer bien” es lo fundamental

Durante una conversación con el doctor Manuel de la Peña, director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, Bernat explica que la clave de su bienestar radica en la dieta. “Comer bien, sano”, afirma. Durante el vídeo subido a TikTok, recuerda su última comida, en la que ha coincidido con la actriz Loles León: “Alcachofas, tomate y verdura, todo lo bueno”.

La protagonista insiste en que la sencillez marca la pauta en su alimentación diaria: “Soy sanísima. Verdura, fruta, cualquier bistec… como menos, me he adelgazado un poco, y me controlo muy bien”. Además de lo detallado, Bernal ha subrayado la importancia de conservar un peso ligero para mantener la agilidad y el bienestar.

El día a día de Bernat transcurre entre actividades domésticas, música y baile. “He trabajado muchísimo. Bailar muchísimo. Y aún bailo”, afirma, confirmando que su afición se mantiene vigente. Es más, cuenta que dedica un día a la tarea de mover el esqueleto: “Los domingos. Pero en mi casa también bailo. Todos los días. Guiso y bailo. Friego y bailo. Me muevo todos los días”. Según su relato, el movimiento es fundamental: “Eso es muy importante”. También recomienda ser positiva durante el día: “Y sobre todo reírse de la vida”.

El pilar alternativo de Pepita Bernat: el positivismo

La actitud aparece como otro pilar en el testimonio de la centenaria. “La actitud es muy importante. Estar contenta, no buscar problemas. Y si hay problemas, solventarlos a las buenas, no a las malas. Tener una actitud buena”, expresa. Ante la pregunta sobre cómo mantiene el ánimo pese a las dificultades, responde: “Han pasado ya”. Y enfatiza que su forma de afrontar la vida ha sido consistente: “Toda la vida ha sido así”, señala ante las preguntas del entrevistador.

Las declaraciones de Bernat coinciden con las conclusiones de investigaciones sobre longevidad, recogidas por ABC y revistas científicas como Nature Aging y The Lancet. Los expertos en envejecimiento saludable destacan el peso de la nutrición basada en el patrón mediterráneo, caracterizado por el consumo elevado de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva virgen extra, pescado azul y frutos secos, además de una ingesta moderada de proteínas animales y un consumo bajo de azúcares y productos ultraprocesados.

En línea con el testimonio de Pepita Bernat, la ciencia resalta el impacto positivo de estas rutinas y hábitos sobre la calidad de vida en edades avanzadas. Tanto ABC como los especialistas consultados remarcan que la conjunción de alimentación equilibrada, actividad física diaria y una actitud optimista pueden asociarse a una longevidad plena.