Mario Alonso, biólogo, critica la compra de angula: “Es una especie que está en peligro crítico de extinción”

La alta cocina utiliza esta cría de la anguila como producto de lujo debido a su escasez, lo que genera una espiral de amenaza cada vez más acusada

Pese a que es una especie en peligro crítico de extinción, la anguila se comercializa como producto de lujo a través de su cría, la angula. (Montaje Infobae con imágenes de Tamorlan/Wikimedia Commons y @mariodewonder/TikTok)

La anguila europea es una de las especies animales más amenazadas del mundo, lo que no impide que que la angula (su cría, el único alevín permitido por las leyes de pesca) sea considerado un producto de lujo en la alta cocina. Desde 2008, la Anguilla anguilla está catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en peligro crítico de extinción, el nivel más elevado antes de su desaparición en estado silvestre.

“A pesar de su notable y creciente escasez, la anguila sigue siendo objeto de pesca y explotación comercial”, señalan desde la Estación Biológica de Doñana del Centro Superior de Investigaciones Científicas (EBD-CSIC), que hace unos meses lideró un estudio (publicado en la revista Conservation Letters) que “demuestra que la propia escasez de la especie, combinada con el deseo humano de consumir productos exclusivos, genera una espiral de extinción que promueve que la anguila pueda pescarse y ser comercializada hasta su desaparición definitiva).

De las 17 especies distintas de anguila (varias de ellas en serio riesgo) solamente la europea figura en el Apéndice II —especies que podrían llegar a estar amenazadas si su comercio no se regula estrictamente— de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En la COP20 de CITES, celebrada hace unas semanas en Samarcanda (Uzbekistán), se rechazó la propuesta de incluir todas las especies del género en este Apéndice II, lo que permitiría velar por su supervivencia. La decisión afecta principalmente a la anguila japonesa y la americana, ambas en peligro de extinción.

Muestrario de angulas a 1.200 euros el kilo en Pescaderías Vascas, en la calle Astarloa de Bilbao, a 17 de febrero de 2018. (Zarateman/Wikimedia Commons)

Una especie al borde de la extinción convertida en producto gastronómico de lujo

Toda esta situación que enfrenta la anguila europea ha provocado que, con el paso de los años, pase a considerarse un producto de lujo, aumentando enormemente su valor en el mercado y siendo considerado por la alta cocina como un bien casi imprescindible. Mario Alonso Santamaría, un biológico y creador de contenido en redes sociales, ha criticado duramente este panorama.

En uno de los vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@mariodewonder) —y que ya compartió hace unos meses—, el experto hace referencia al documental del chef español Dabiz Muñoz. En el primer capítulo de la serie de Netflix, el cocinero se sorprende cuando su proveedor de angula le indica que se ha agotado y que Muñoz gasta “cinco o seis kilos” de este producto por semana.

“Se trata de una especie que está en peligro crítico de extinción, es decir, cada vez va a haber menos. Lo que me parece increíble es que a estas alturas de la película, prácticamente en toda España y en casi toda Europa, se siga pudiendo pescar, vender y consumir angulas”, afirma el biólogo. “Me parece acojonante que tú empieces un documental de seis episodios en los primeros quince minutos hablando de los cinco kilos de angulas que consumes a la semana”.

Mario Alonso, además, destaca que este contenido puede invitar a que se acreciente el consumo, puesto que el chef español habla de ello “como si fuera el gran manjar para que otra gente consuma también angulas”: “Es una puñetera desfachatez”, sentencia. “Nos vamos a estar comiendo esta especie hasta que desaparezca”.

Un hotel asturiano compra el primer lote de angulas más caro de la historia: 12.000 euros por kilo por una buena causa.

El biólogo también señala que esta falta de compromiso, protección y preocupación no ocurre con otros animales: “Si fueran ballenas u orcas, todos nos echaríamos las manos a la cabeza, pero como son angulas a nadie le importa, nadie se hace eco de esto y van a extinguirse. Proteger estas especies es ahora más importante que nunca porque es cuando se venden como churros”.

Pese a que la pesca de la angula se encuentra regulada y permitida porque se encuentra dentro del Apéndice II de la CITES y no del I —especies en peligro de extinción afectadas por el comercio, cuyo comercio internacional queda prácticamente prohibido—, “la presión pesquera, el comercio ilegal y la demanda gastronómica están impidiendo que la especie se recupere”. De hecho, Mario Alonso destaca que “cada angula que llega al plato es una anguila adulta menos que podría reproducirse y ayudar a salvar a la especie”.

