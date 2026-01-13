España

El único mamífero de sangre fría vive 10 veces más de lo normal: no puede sufrir cáncer y puede estar una hora sin respirar

La especie es una excepción para la evolución y cuenta con su propio sistema de comunicación

El mamífero con sangre fría
El mamífero con sangre fría que vive hasta 30 años. (Shutterstock)

La rata topo desnuda es un animal que desafía todas las expectativas de la naturaleza. Poco conocida fuera del mundo científico, este pequeño roedor africano se ha convertido en una fuente de asombro para los expertos. Su aspecto peculiar y su vida bajo tierra no son lo más extraordinario: lo que realmente llama la atención es su biología y esperanza de vida.

A diferencia del resto de los mamíferos, la rata topo desnuda tiene la capacidad de vivir más de 30 años, cuando lo habitual para un animal de su tamaño sería apenas tres. No solo eso, sino que es el único mamífero que no necesita mantener su temperatura corporal constante, lo que la convierte en el único mamífero de sangre fría vivo en la actualidad. El animal vive en túneles subterráneos de África oriental, donde las temperaturas se mantienen casi estables durante todo el año.

Diversos equipos de investigación, como el de la Universidad de Cambridge, han dedicado años a estudiar cómo la rata topo desnuda puede lograr hazañas imposibles para otros animales. Su resistencia a enfermedades como el cáncer y su capacidad para sobrevivir sin oxígeno durante largos periodos han hecho que muchos científicos consideren a este animal como un verdadero milagro de la evolución.

Una excepción entre los mamíferos

Uno de los secretos de su longevidad es su metabolismo extremadamente lento. Cuando las condiciones lo requieren, puede reducir su actividad al mínimo, lo que ralentiza el desgaste de sus células y le permite vivir mucho más de lo esperado. Además, la rata topo desnuda ha desarrollado una tolerancia increíble a la falta de oxígeno. Sus neuronas pueden seguir funcionando hasta una hora en ausencia total de este gas, usando fructosa como fuente de energía. Cualquier otro mamífero sufriría daños irreversibles en pocos minutos, pero este roedor sobrevive sin problemas.

No sufre cáncer y puede
No sufre cáncer y puede estar una hora sin oxígeno. (Shutterstock)

Otra de sus ventajas es su resistencia al cáncer. Hasta ahora, los científicos no han encontrado casos conocidos de tumores en esta especie. Sus células parecen tener mecanismos especiales que impiden el desarrollo de esta enfermedad, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación en medicina humana. Además, la rata topo desnuda es insensible a dolores químicos que afectan a otros animales, como el producido por la capsaicina de los pimientos picantes, gracias a alteraciones en sus nervios sensoriales.

La vida de una rata topo desnuda

Su vida en colonias de hasta 300 individuos, con una organización social similar a la de las abejas, también llama la atención de los investigadores. Una sola reina domina el grupo y dirige las tareas de excavación y búsqueda de alimento. Además, este animal utiliza sus incisivos externos para cavar sin tragarse tierra, y dedica buena parte de su cerebro al control de estos dientes, de un modo comparable a cómo los humanos controlan sus manos.

El animal cuenta con su
El animal cuenta con su propio sistema de comunicación. (Bioparc).

Otro aspecto sorprendente de la rata topo desnuda es su complejo sistema de comunicación subterránea. Esta especie utiliza una variedad de sonidos y vibraciones para coordinarse dentro de los túneles, permitiendo que la colonia funcione como un verdadero equipo. Los investigadores han identificado más de una docena de vocalizaciones distintas, cada una con un propósito específico, desde alertar sobre peligros hasta organizar la búsqueda de alimento. Esta habilidad comunicativa resulta fundamental para mantener el orden social y la supervivencia en un entorno donde la oscuridad y el aislamiento son la norma.

