Los frailecillos heridos por las borrascas comienzan a volver al mar: centenares de aves murieron en el norte de España por los temporales

Adrián Wipf, biólogo del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria explica cómo son tratados los frailecillos malheridos que han llegado a las costas españolas. (Jon Garai/EFE)

El pasado mes de febrero, la organización ornitológica SEO/BirdLife alertó de que las sucesivas borrascas que llevaban semanas afectando a España y Portugal se estaban cobrando centenares de víctimas en la fauna del norte peninsular. Las fuertes lluvias, vientos y oleaje provocaron la muerte de aves marinas que quedaban orilladas en el litoral de Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco.

Entre ellas, los frailecillos atlánticos fueron de los más damnificados. Cerca de un millar de estos álcidos murieron, mientras que algunas decenas fueron encontrados en malas condiciones, por lo que fueron trasladados a centros de recuperación de fauna para ser tratados.

Semanas después de que haya pasado el tren de borrascas —aunque con la previsión de la llegada de nuevos temporales—, algunos frailecillos atlánticos ya están pudiendo regresar al medio natural tras su ingreso. Es el caso de dos ejemplares soltados la pasada semana en el entorno de la playa de A Lanzada (Pontevedra).

Algunos frailecillos atlánticos ya comienzan a regresar al mar tras haber sido tratados en centros de recuperación de fauna. (Xunta de Galicia)

Una de estas aves fue recogida el 16 de febrero en la playa de Santa Marta, en Cangas do Morrazo, con un estado muy débil, severa hipotermia y deshidratación; la otra apareció en la playa de Piedras Negras de O Grove el 24 de febrero, con los mismos síntomas y varias heridas. Los dos frailecillos fueron tratados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo, en el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade.

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, participó en la suelta de los dos ejemplares y agradeció “la excelente labor que realizan los cuatro CRFS gallegos en la atención y cuidado de los animales salvajes que aparecen heridos o débiles”, según recoge el comunicado de la institución gallega.

Uno de los ejemplares de frailecillos atlánticos recuperándose tras el paso de las borrascas. (Román G. Aguilera/EFE)

Junto a esto, la conselleira apeló a la responsabilidad de la ciudadanía para seguir las recomendaciones en caso de que sigan produciéndose hallazgos de estos u otros animales: no manipularlos directamente y llamar a 112 o a los servicios medioambientales autonómicos.

Muchas aves mueren por agotamiento o inanición

Desde SEO/BirdLife apuntan que los álcidos (como frailecillos, alcas y araos) se ven normalmente afectados por estos temporales. Sin embargo, pese a que es un fenómeno habitual, la intensidad de las borrascas de los meses de diciembre a febrero ha incrementado significativamente las cifras de ejemplares orillados, tanto en el litoral del norte de España como en la fachada atlántica francesa y el norte de Portugal.

Suelta de dos frailecillos atlánticos en la playa A Lanzada, tras el paso de las borrascas que los dejaron heridos. (Xunta de Galicia)

Los frailecillos atlánticos son aves parecidas a los pingüinos que crían en el norte de Europa (en países como Islandia, Noruega, Irlanda y Reino Unido) y que durante el invierno bajan hasta nuestras latitudes. “Puesto que la mayor parte de su ciclo vital durante el invierno transcurre en alta mar, estas aves se debilitan cuando hay temporales al luchar contra las tormentas y a las dificultades para pescar, por lo que muchas de ellas acaban muriendo de agotamiento e inanición”, señaló la organización.

Ante estos sucesos, SEO/BirdLife recomienda hacer uso de la app ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas), que permite que la ciudadanía reporte los hallazgos de aves marinas o cualquier otro tipo de fauna marina herida o muerta en playas y costas por borrascas u otros fenómenos.