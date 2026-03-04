España

Los frailecillos heridos por las borrascas comienzan a volver al mar: centenares de aves murieron en el norte de España por los temporales

Tras su paso por centros de recuperación de fauna, donde ingresaron con deshidratación o hipotermia, algunos ejemplares ya han sido devueltos al medio natural

Guardar
Adrián Wipf, biólogo del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria explica cómo son tratados los frailecillos malheridos que han llegado a las costas españolas. (Jon Garai/EFE)

El pasado mes de febrero, la organización ornitológica SEO/BirdLife alertó de que las sucesivas borrascas que llevaban semanas afectando a España y Portugal se estaban cobrando centenares de víctimas en la fauna del norte peninsular. Las fuertes lluvias, vientos y oleaje provocaron la muerte de aves marinas que quedaban orilladas en el litoral de Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco.

Entre ellas, los frailecillos atlánticos fueron de los más damnificados. Cerca de un millar de estos álcidos murieron, mientras que algunas decenas fueron encontrados en malas condiciones, por lo que fueron trasladados a centros de recuperación de fauna para ser tratados.

Semanas después de que haya pasado el tren de borrascas —aunque con la previsión de la llegada de nuevos temporales—, algunos frailecillos atlánticos ya están pudiendo regresar al medio natural tras su ingreso. Es el caso de dos ejemplares soltados la pasada semana en el entorno de la playa de A Lanzada (Pontevedra).

Algunos frailecillos atlánticos ya comienzan
Algunos frailecillos atlánticos ya comienzan a regresar al mar tras haber sido tratados en centros de recuperación de fauna. (Xunta de Galicia)

Una de estas aves fue recogida el 16 de febrero en la playa de Santa Marta, en Cangas do Morrazo, con un estado muy débil, severa hipotermia y deshidratación; la otra apareció en la playa de Piedras Negras de O Grove el 24 de febrero, con los mismos síntomas y varias heridas. Los dos frailecillos fueron tratados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo, en el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade.

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, participó en la suelta de los dos ejemplares y agradeció “la excelente labor que realizan los cuatro CRFS gallegos en la atención y cuidado de los animales salvajes que aparecen heridos o débiles”, según recoge el comunicado de la institución gallega.

Uno de los ejemplares de
Uno de los ejemplares de frailecillos atlánticos recuperándose tras el paso de las borrascas. (Román G. Aguilera/EFE)

Junto a esto, la conselleira apeló a la responsabilidad de la ciudadanía para seguir las recomendaciones en caso de que sigan produciéndose hallazgos de estos u otros animales: no manipularlos directamente y llamar a 112 o a los servicios medioambientales autonómicos.

Muchas aves mueren por agotamiento o inanición

Desde SEO/BirdLife apuntan que los álcidos (como frailecillos, alcas y araos) se ven normalmente afectados por estos temporales. Sin embargo, pese a que es un fenómeno habitual, la intensidad de las borrascas de los meses de diciembre a febrero ha incrementado significativamente las cifras de ejemplares orillados, tanto en el litoral del norte de España como en la fachada atlántica francesa y el norte de Portugal.

Suelta de dos frailecillos atlánticos
Suelta de dos frailecillos atlánticos en la playa A Lanzada, tras el paso de las borrascas que los dejaron heridos. (Xunta de Galicia)

Los frailecillos atlánticos son aves parecidas a los pingüinos que crían en el norte de Europa (en países como Islandia, Noruega, Irlanda y Reino Unido) y que durante el invierno bajan hasta nuestras latitudes. “Puesto que la mayor parte de su ciclo vital durante el invierno transcurre en alta mar, estas aves se debilitan cuando hay temporales al luchar contra las tormentas y a las dificultades para pescar, por lo que muchas de ellas acaban muriendo de agotamiento e inanición”, señaló la organización.

Ante estos sucesos, SEO/BirdLife recomienda hacer uso de la app ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas), que permite que la ciudadanía reporte los hallazgos de aves marinas o cualquier otro tipo de fauna marina herida o muerta en playas y costas por borrascas u otros fenómenos.

Temas Relacionados

AnimalesAvesClimaMeteorologíaTiempo en EspañaEcologistasNaturalezaNaturaleza EspañaGaliciaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Rosalía deslumbra con una chaqueta de lana y alas de ángel de 500 dólares: hecha a mano y de materiales de calidad

La artista catalana sorprendió este martes en Barcelona con un look de lo más original

Infobae

Receta de pesto rojo casero, la sencilla salsa con la que transformar cualquier plato de pasta

Esta receta se elabora con tomates secos como base y utiliza almendras en vez de piñones

Receta de pesto rojo casero,

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano iraní que alegaba querer tener una “vida digna”, alejado de la “guerra” en su país

El tribunal ha ratificado que no concurrían en el caso los requisitos legales necesarios para reconocer ni el estatuto de refugiado ni la protección subsidiaria

La Audiencia Nacional rechaza el

La Justicia avala los servicios mínimos de la huelga de médicos en la Comunidad Valenciana: “El funcionamiento de la sanidad justifica limitar el derecho a huelga”

El Tribunal Superior de Justicia valenciano falla a favor de la administración ante la denuncia de servicios mínimos “abusivos” por parte de los sindicatos

La Justicia avala los servicios

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comisión Europea respalda a

La Comisión Europea respalda a España ante las amenazas de Trump, que provocan reacciones encontradas en la política española

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano iraní que alegaba querer tener una “vida digna”, alejado de la “guerra” en su país

Un sargento de la base de Rota es condenado a un año de suspensión de empleo por negarse a realizar un control de drogas: recurre y se lo reducen a tres meses

¿Está Irán capacitado para atacar Europa? El alcance de sus misiles y los países de la UE a los que podría llegar después de Chipre

Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

ECONOMÍA

Una mujer lleva guardando bonos

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”