Encuentran pinturas sin precedentes del Imperio Romano en Alicante: 4.000 fragmentos de murales en una villa

El descubrimiento, localizado en el yacimiento de Barberes Sur (Villajoyosa), muestra la “riqueza de una residencia señorial del siglo II”

Fragmentos de pinturas murales encontrados
Fragmentos de pinturas murales encontrados en el yacimiento de la villa romana de Barberes Sur, en Villajoyosa (Alicante). (Ayuntamiento de Villajoyosa)

Las últimas excavaciones realizadas en la villa romana de Barberes Sud de Villajoyosa, en la Comunidad Valenciana, han revelado un gran descubrimiento perteneciente al siglo II d. C.: más de 4.000 fragmentos de pinturas murales que decoraban en el pasado las estancias señoriales de la villa, construida durante el reinado del emperador Trajano.

Los trabajos que han sacado a la luz estos paneles, ahora caídos de las paredes de la villa, se han llevado a cabo durante dos campañas en 2010 y 2024, realizadas por el Servicio Municipal de Arqueología y Patrimonio Histórico y la Empresa Alebus Patrimonio Histórico.

“Este hallazgo ilustra la riqueza de una residencia señorial del siglo II que se encontraba a las afueras de la ciudad romana de Allon, junto a la calzada que recorría por la costa su territorio, la actual comarca de la Marina Baixa”, ha explicado Rosa Llorca, concejal de Patrimonio Histórico, cuyas declaraciones han sido recogidas en un comunicado del Ayuntamiento de Villajoyosa.

Fragmentos de pinturas murales hallados
Fragmentos de pinturas murales hallados en el yacimiento de la villa romana de Barberes Sur, en Villajoyosa (Alicante). (Ayuntamiento de Villajoyosa)

La reconstrucción de los fragmentos

Tras hallar los fragmentos de las pinturas murales, que, según señala el Consistorio, representa “uno de los conjuntos más interesantes de pinturas excavados en los últimos años en el sudeste español”, toca el turno de recomponerlos.

De llevar a cabo el puzzle de las piezas, que se encuentran en Vilamuseu, se están encargando Alicia Fernández Díaz, catedrática de Arqueología de la Universidad de Murcia, y Gonzalo Castillo Alcántara, investigador post doctoral en la Universidad de Valencia.

Este trabajo, que se realiza en los laboratorio de Vilamuseo con la ayuda del departamento de Conservación y Restauración, permitirá conocer la técnica, los materiales utilizados, los motivos, el esquema y la composición de las pinturas murales. De esta manera, según ha apuntado Llorca, se podrá “determinar la presencia de un taller que trabajaba en consonancia o no con las modas imperantes en el momento”.

Los investigadores Alicia Fernández Díaz
Los investigadores Alicia Fernández Díaz y Gonzalo Castillo Alcántara trabajando con los fragmentos de pinturas murales encontrados en Villajoyosa. (Ayuntamiento de Villajoyosa)

“A partir del material, la primera conclusión es que se puede restituir prácticamente la totalidad del alzado, por tanto, podemos ofrecer una imagen más o menos próxima a la realidad de cómo estaría decorado este espacio”, ha apuntado Castilla Alcántara, que ha añadido que ya se vislumbra que “esta decoración encaja en la moda decorativa de otras ciudades cercanas como Cartago Nova (actual Cartagena)”.

Sin embargo, los fragmentos hallados en la villa de Barberes Sud revela un esquema “que no tiene paralelos en pintura prácticamente en ningún enclave del Imperio Occidental y, probablemente, tampoco en el Oriental”. Y es que, según han señalado los investigadores, “en la zona superior de la pared, tenemos fragmentos con fondo blancos y guirnaldas”, lo que representa “un esquema que solo documentamos en mosaicos y, sobre todo, a partir del siglo IV”.

Gracias a esta reconstrucción, que se encuentra aún en sus fases iniciales, ya pueden vislumbrarse una rica decoración compuesta por guirnaldas vegetales, aves y una moldura en su parte posterior. “Tenemos que entender estos espacios como cargados de elementos e imágenes”, apunta Castillo Alcántara. “No es lo mismo pintar o decorar espacios de segundo orden como una cocina, a otros como espacios de recepción, como comedores o despachos”.

Una vez concluyan estos trabajos, se realizará una restitución hipotética e ideal y una reconstrucción virtual para comprobar “cómo fueron esas paredes en el momento de esplendor del Imperio romano y de la ciudad de Allon”, ha indicado Llorca.

