Descubren los fragmentos de una esfinge romana en el yacimiento de Caraca (Guadalajara): podía pertenecer a un monumento funerario

Los arqueólogos que han realizado las excavaciones destacan que la pieza es de carácter “proporcionado y esbelto”, así como de una “gran calidad técnica”

Dibujo de los restos hallados
Dibujo de los restos hallados de la esfinge de Caraca (Guadalajara). (Ayuntamiento de Driebes)

Durante las excavaciones llevadas a cabo este verano en el yacimiento de la antigua ciudad romana de Caraca, en el municipio de Driebes (Guadalajara), los arqueólogos han realizado un descubrimiento asombroso: los fragmentos de una esfinge datada en la época romana altoimperial.

El Equipo Arqueológico Caraca, a través de un comunicado, han explicado que, pese a que solo han podido recuperarse algunos restos de la escultura, se observa que esta muestra a una esfinge sentada sobre sus patas traseras, mientras que las delanteras se mantienen erguidas, como es habitual en muchas representaciones de esta criatura mitológica.

La esfinge, cuya imagen estaba muy extendida en Egipto, Grecia, el mundo ibérico y romano, tenía alas de ave, el cuerpo de leona y la cabeza de una mujer. Su carácter apotropaico (protector) se cumple en la escultura hallada en Guadalajara, según han destacado los investigadores, ya que “probablemente formaba parte de un monumento de carácter funerario”.

“Los fragmentos recuperados durante las excavaciones representan el ala izquierda, gran parte del cuerpo, las patas traseras y el arranque de las delanteras, habiéndose perdido la cabeza de la escultura; también se conserva una de las cuatro esquinas de la plataforma plana que sostenía la escultura, tallada en el mismo bloque”, detallan.

Reconstrucción de cómo pudo ser
Reconstrucción de cómo pudo ser la ciudad romana de Caraca. (Miguel Zorita/Wikimedia Commons)

Los encargados de las excavaciones han destacado tanto el carácter “proporcionado y esbelto” de la pieza como su “calidad técnica”, ya que en la escultura se observa la “representación de cinco costillas marcadas y parte de un mechón de pelo que caía entre el ala izquierda y el cuello”.

Además, sobre el ala, cuya disposición muestra que se encontraba extendida, “se observan restos del estuco que recubría la pieza y que podría estar policromada”.

Los trabajos de excavación en el yacimiento de Caraca

El descubrimiento se ha llevado a cabo en el sector al sureste del Cerro de la Virgen de la Muela, junto al río Tajo, donde este verano se realizaron las excavaciones. Este era un punto estratégico, ya que se ubica al lado del acceso de la vía que comunicaba Complutum (la actual Alcalá de Henares) con Cartago Nova (actual Cartagena).

Desde el equipo arqueológico han señalado que “durante la excavación de esta estructura se encontró tierra cenicienta, pero no restos humanos cremados ni elementos de ajuar asociables a una sepultura de incineración”. Además, han destacado que la estructura y el entorno “se encuentran bastante alterados” por la existencia posterior de una necrópolis visigoda, así como “por las tareas agrícolas que se han desarrollado en este paraje hasta el siglo XX.

Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

En la actualidad, los fragmentos de la esfinge se encuentran en el Museo de Guadalajara, donde la escultura ha sido intervenida por el equipo de conservación-restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El proyecto de excavación arqueológica de la necrópolis visigoda de Caraca, donde se ha producido el descubrimiento, ha sido dirigido por el arqueólogo y doctor en Protohistoria Emilia Gamo, el Museo Arqueológico Nacional y los arqueólogos Javier Fernández, Saúl Martín y Santiago Domínguez.

Durante una conferencia que tendrá lugar este jueves 5 de febrero a las 19.30 horas en el Museo de Guadalajara, se darán a conocer los detalles de este hallazgo arqueológico.

