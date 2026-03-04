España

Casa Real emite un comunicado urgente tras la muerte de Fernando Ónega: “Nos regaló esa mirada afilada y honesta de la realidad”

El periodista falleció este martes 3 de marzo a los 78 años

Guardar
Fernando Ónega recibe Premio APM
Fernando Ónega recibe Premio APM de Honor 2024 durante la entrega de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid. (José Oliva / Europa Press).

El adiós de Fernando Ónega marca el final de una etapa clave en la historia del periodismo político en España. A sus 78 años, el veterano comunicador fallecía este martes 3 de marzo tras una trayectoria que se mantuvo activa prácticamente hasta el final, dejando tras de sí un legado que ha sido reconocido tanto por sus compañeros de profesión como por figuras institucionales de primer nivel.

Entre quienes han querido rendirle homenaje se encuentran los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, que reaccionaban públicamente a la noticia con un mensaje cargado de admiración: “Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia”. No ha sido un gesto protocolario más: la relación entre el periodista y la reina iba mucho más allá de lo institucional.

Antes de su llegada a la casa real, Letizia desarrolló su carrera en varios de los medios de comunicación más importantes de nuestro país, un ámbito en el que siempre reconoció a Ónega como uno de sus grandes referentes. La admiración era mutua. En distintos actos públicos, ambos dejaron patente una complicidad poco habitual en este tipo de encuentros oficiales, con gestos de cercanía que rompían la rigidez del protocolo.

Uno de los momentos más significativos tuvo lugar en 2024, durante la entrega del premio APM de Honor, donde el periodista fue distinguido por su trayectoria. Además, cuatro meses antes era recibido en Zarzuela como presidente del comité editorial del diario ‘65ymás’. Allí, dedicó unas palabras de afecto a la consorte describiéndola como “cercana, amable, trabajadora, sensible, paciente, documentada, conocedora de la realidad de la gente que recibe”.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

La relación de Letizia con la familia

Ese respeto personal también se trasladaba al ámbito privado. Ónega mantuvo siempre una estrecha relación con la reina, en parte por la amistad que une a Letizia con su hija, Sonsoles Ónega. Ambas se conocieron a finales de los años noventa en la redacción de CNN+, donde coincidieron como periodistas. Desde entonces, su vínculo ha perdurado pese a los cambios radicales en la vida de la actual reina.

A lo largo de los años, esa amistad se ha mantenido con discreción, aunque en ocasiones ha trascendido públicamente. Uno de los episodios más comentados ocurrió en 2023, cuando Letizia acudió de manera inesperada a una firma de libros de Sonsoles tras la obtención del Premio Planeta. Lejos de cualquier formalidad, esperó su turno como una asistente más y protagonizó junto a su amiga una escena de cercanía que evidenció la solidez de su relación.

Más allá de su relación con Casa Real, la figura de Ónega resulta fundamental para entender la evolución del periodismo en España. Nacido en Lugo, inició su carrera siendo apenas un adolescente y terminó convirtiéndose en una de las voces más influyentes del país. Su papel como jefe de prensa de Adolfo Suárez durante la Transición lo situó en el centro de uno de los periodos más decisivos de la historia reciente.

Temas Relacionados

Fernando ÓnegaReina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 4 de marzo

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos

La obesidad, la enfermedad que golpea dos veces a quienes la sufren: “La culpa y los prejuicios generan un impacto psicológico profundo”

Expertos lamentan que el estigma en torno a esta enfermedad metabólica y el miedo al juicio retrasen la visita al médico

La obesidad, la enfermedad que

Torrijas de poleá, la curiosa combinación de dos postres tradicionales que triunfa en una pastelería de Sevilla

En La Esencia, obrador sevillano con sede en Mairena del Aljarafe, preparan también unas originales torrijas de vino con crema de naranja

Torrijas de poleá, la curiosa

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

Un estudio asegura que los hogares españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros anuales al reducir gastos cotidianos

En qué malgastan el dinero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sin grandes cambios en Castilla

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

ECONOMÍA

En qué malgastan el dinero

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”