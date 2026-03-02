Nieve en Canarias, calima en la península y fuertes lluvias en todo el país: así afectará la borrasca Regina a España

Fuerte oleaje en la costa de Muxía, A Coruña debido al paso de una borrasca, a 13 de febrero de 2026. (EFE/Lavandeira)

La primera semana de marzo va a estar marcada por la recién nombrada borrasca Regina. Se situará inicialmente entre Canarias y el sur de la península y se irá desplazando por el norte de África hasta el Mediterráneo con el paso de los días. “Provocará lluvias abundantes en las islas Canarias, así como en el sur y este de la península; también dará lugar a vientos muy fuertes y temporal marítimo”, adelanta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Pero la decimoséptima borrasca de “gran impacto” de la temporada también dejará frío y calima en la península a sus espaldas.

Las temperaturas subirán este lunes y el martes, pero a partir del jueves comenzarán a descender, con un ambiente en la recta final de la semana más frío, “propio de esta época”, apunta el portavoz. Regina también inyectará una masa de polvo en suspensión procedente del norte de África y, por lo tanto, habrá calima en la península, en Baleares y también en Canarias.

Lluvias, calima y fuertes rachas de viento

Por lo pronto, este lunes la nubosidad va a ir en aumento a lo largo del día, “con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente fuertes en el extremo occidental peninsular”. También habrá chubascos en el área mediterránea, tercio sur y de forma más dispersa en puntos del interior. A su vez, en Canarias se esperan lluvias en el norte de las islas. Durante esta jornada, habrá además calima en el sur de la península y en Baleares. Del Campo pide “atención” por la previsión de temporal marítimo en puntos costeros de Andalucía y de las islas Canarias, donde los vientos soplarán con rachas muy fuertes.

Nieve en Canarias y lluvia de barro por la calima

“El martes se notarán ya más los efectos de Regina, con chubascos tormentosos en Canarias y Andalucía occidental, localmente fuertes y en el entorno del estrecho también abundantes”. Habrá precipitaciones además en buena parte del área mediterránea y en zonas del interior oriental de la península. Nevará en las cumbres de Canarias a partir de 1.600 a 1.800 metros, con unas temperaturas más bajas en el archipiélago y más altas en la península, sobre todo las nocturnas.

Durante esta jornada, de nuevo, habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima en la península y Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrán ir acompañadas de barro, conforme detalla el portavoz de la Aemet. También serán protagonistas los vientos muy fuertes en el sur peninsular, con temporal marítimo y olas de tres a cuatro metros en la costa andaluza, al igual que en Canarias, donde aumentará el oleaje y podrán superarse los cinco metros.

La Sierra de Guadarrama (Madrid) cubierta de nieve y polvo sahariano, a 4 de abril de 2024. (Rafael Bastante / Europa Press)

Lluvias generalizadas a partir del miércoles

El miércoles, las lluvias se extenderán de sur a norte en la península, aunque serán menos probables en el tercio norte. En cambio, serán abundantes en el área mediterránea y en Andalucía, especialmente en el sur de la región. Mientras tanto, en Canarias continuarán cayendo chubascos, sobre todo en el norte de las islas, sin descartar que estén acompañados de tormenta, con nevadas de nuevo en el archipiélago por encima de 1.600 a 1.800 metros, según detalla el organismo público. En la península, la cota de nieve continuará alta y solo nevará en las cumbres.

En cuanto al mercurio, las temperaturas serán más altas en Canarias y empezarán a bajar en el tercio sur peninsular. Aun así, en el Cantábrico y Baleares se superarán los 22 grados. Y de nuevo el miércoles, posibles vientos muy fuertes en zonas del sur y del este de la península, con temporal marítimo y olas de tres a cuatro metros en Alborán. En Canarias, también se esperan vientos muy fuertes y temporal marítimo con olas que podrán superar los cuatro o cinco metros.

Caída del mercurio y lluvias en todo el país

El jueves y el viernes las precipitaciones podrán afectar a la mayor parte de la península, con menor probabilidad e intensidad. A su vez, en el oeste, el jueves un frente dejará lluvias también en Galicia y Castilla y León. Las precipitaciones serán más abundantes en el área mediterránea, “con posibilidad de que sean fuertes y persistentes y con acumulados significativos”. Del Campo advierte de que podrían ir acompañados de tormenta y granizo, algo que también podrá suceder en Baleares.

En Canarias, empezarán a remitir las lluvias. La calima también irá a menos y las temperaturas bajarán en la península, al igual que la cota de nieve, que acabará entre 1.000 y 1.400 metros en el noroeste, “con nevadas copiosas en las montañas del tercio norte”. De cara al fin de semana, según la actual previsión, podría continuar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y Baleares, aunque los meteorólogos esperan que vaya a menos.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Al filo del récord de borrascas de “gran impacto”

Nombrada por el Servicio Meteorológico Portugués, Regina es la decimoséptima borrasca de “gran impacto” de la temporada. Se iguala así el máximo número de nombramientos, que tuvo lugar en la temporada 2023-2024, también con diecisiete borrascas, aunque en aquella ocasión se llegó a la letra R —la inicial de los nombres responde a una cuestión alfabética que sigue un orden lineal— a mediados de abril, concretamente el día 14 y ahora. Esta temporada se ha alcanzado el 1 de marzo. De este modo, si en los próximos meses se registrase un nuevo fenómeno meteorológico que recibiese nombre, se batiría el récord.