Belén López y Raquel Meroño, sobre sus compañeros de ‘DecoMasters’: “Somos las empollonas, pero el resto son más frikis que nosotras”

Entrevistamos Belén López y Raquel Meroño por su participación en 'DecoMasters'

La competencia es cada vez más dura en DecoMasters y es en parte gracias al esfuerzo de sus concursantes. Belén López y Raquel Meroño son las más “empollonas” del grupo y desde Infobae hemos podido hablar con ellas sobre su paso por el programa. Durante la entrevista se unió el jurado Lorenzo Castillo, diseñador de interiores de renombre internacional, que señala a las actrices como sus “favoritas”.

“Hemos estado al límite de todo, pero nuestra amistad podemos decir que ha salido más reforzada”, ha asegurado Raquel Meroño. Pero no solo tenían que pasar muchas horas como dúo, sino también todos sus compañeros: “Somos una gran fauna y nos incluimos nosotras también”. “Ellos son más frikis que nosotros, nosotras somos las empollonas, que nos lo han llamado más de una vez”, ha respondido Meroño entre risas a su compañera.

“A cualquier cosa la llaman empollona, lo único que hacíamos era prepararnos a muerte”, ha añadido la actriz. Por su parte, Belén López se ha sorprendido con este calificativo: “Con 50, empollonas... Es que tienes que ir preparadita para estas cosas”. “Cambian mucho las cosas en la vida cuando haces las cosas sabiendo un poco, las experiencias son más tranquilas y eso que en este programa lo de ir tranquila ha sido complicado”, ha explicado Meroño.

Belén López y Raquel Meroño, concursantes de 'DecoMasters' (RTVE)

Belén López se abre en ‘DecoMasters’

Ambas coinciden en que creen que no han chocado con ninguna de las parejas. “Nosotras la verdad es que nos llevamos muy bien con el casting, que me parece que es de diez”, comenta Meroño, mientras que su compañera, Belén López, cree que todo el elenco es “maravilloso”.

Un talent como este deja espacio a los concursantes para hablar también de su vida privada, algo con lo que se ha quedado impresionada Meroño: “A mí lo que me ha sorprendido es que mi amiga, justamente mi amiga, que es bastante hermética con su vida, haya compartido episodios muy íntimos y muy especiales de su vida”. “Creo que a través de este programa se la va a conocer más y se nos va a conocer más porque hemos puesto el corazón y el alma en conectar con todo”, ha matizado.

“Es que no me lo creo ni yo, todo lo que he contado. Digo: ‘¿Pero en serio? ¿Pero por qué? Si no hacía falta, cariño’. Pues sí, parece que sí, que hacía falta“, ha recordado López. Eso sí, si tuviera que contarlo de nuevo, lo haría: “No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Todo sirve”.

Raquel Meroño y Belén López en 'DecoMasters' (RTVE)

Lorenzo Castillo opina de las actrices

Sobre el dúo de actrices, Lorenzo Castillo tiene muy buenas palabras tras haber juzgado sus trabajos en el programa: “Estoy con una de las dos más grandes concursantes que hemos tenido, que yo como juez puedo decirlo”. “Son grandes ganadoras por cómo han currado, cómo han luchado, qué resultados, qué evolución han tenido en todo el programa”, ha rememorado el famoso interiorista. “Empezamos en espacios color beige y acabamos en mestizajes. Son dos cracks estas dos mujeres”, las ha alabado.

“Yo me he visto muy malo en el programa, he dicho: ‘Soy un jurado monstruo’. Yo no era tan malo”, ha resaltado Castillo tras ver las imágenes del programa, ya que él no estaba acostumbrado a la televisión. Las concursantes han aliviado su preocupación asegurando sale “guapo a reventar”: “Siempre hay poli bueno y poli malo”.

Marta Riopérez, Lorenzo Castillo y Patricia Montero (RTVE)

Las concursantes han indicado que ha sido una de las experiencias más duras de su vida, aunque lo han “pasado pipa”. Es por ello que les hemos preguntado si también lo ha sido para quienes hayan pasado por Supervivientes, como Isa Pantoja. “Supervivientes para otros, pero esto ha sido una supervivencia también”, ha contestado Belén López.