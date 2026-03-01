Manu Sánchez defiende la sanidad pública con Jordi Évole: “Soy incapaz de hacer la cuenta de lo que yo le he costado”

El cómico sevillano ha acudido como invitado al programa de LaSexta 'Lo de Évole'. / Captura de pantalla

En esta última edición de Lo de Évole, el periodista ha reunido a Manu Sánchez sobre el escenario del Cartuja Center CITE de Sevilla, ante un público formado por más de 2.000 personas. El encuentro ha girado en torno a temas como la política, la sanidad pública y las desigualdades sociales en clave de humor, el característico de Sánchez, que ha marcado un tono distendido incluso al tratar cuestiones tan serias como el cáncer que afecta al cómico y la cataplexia del propio Évole.

Entre los asistentes, se encontraban personalidades políticas como Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, y Diego Cañamero, exdiputado por Podemos; además de los padres y la pareja del cómico sevillano. No obstante, sus rostros desenfadados no han se han interpuesto entre la defensa de ideas como la sanidad pública universal o la migración.

“Están viniendo de fuera a quitarnos nuestros tumores”, ha señalado el cómico

Desde el principio, la reivindicación de la sanidad pública ha ocupado un espacio central en el testimonio de Sánchez, quien ha confesado no poder calcular “ni la cuenta de lo que en estos dos últimos años le he costado a la sanidad pública curándome un cáncer”. Esta afirmación ha sido compartida ante un auditorio entregado, dando pie a una reflexión sobre la financiación de los servicios públicos y el sentido de solidaridad fiscal: “Antes decía que pagaba la mitad de lo que gano en un acto de generosidad. Ahora... soy incapaz de hacer ni la cuenta de lo que he costado con el cáncer”.

El cómico ha abogado por el pago de impuestos correspondiente a cada uno, mientras Jordi Évole le ha preguntado qué sentía cuando ve que hay influencers o youtubers que evitan hacerlo. Manu Sánchez considera que estos son la minoría y que “hay jóvenes que cumplen sus responsabilidades fiscales”. Con ello, agradece que puede sostenerse el estado del bienestar, aunque admite que no es comparable lo que aporta con sus impuestos a lo que la sanidad pública invierte en sus pacientes.

“He descubierto en todo este proceso que existe el amor verdadero”, ha relatado entre risas Manu Sánchez

La defensa de la sanidad universal y accesible del cómico andaluz está muy vinculada con el cáncer que padece desde hace un par de años. Durante todo su proceso, dice haberse sentido acompañado, por lo que Jordi Évole ha invitado a parte del público asistente a alzarse para recibir un aplauso. Estas personas eran quienes están, día a día, en el hospital donde se trata el cómico. No solo se ha quedado ahí, sino que el periodista ha apelado a que no se olviden estos aplausos “tan rápido” como se olvidaron los de la pandemia.

Ha sido entones cuando Manu Sánchez ha recordado cómo les dijo a sus seguidores que padecía cáncer, puesto que se vio obligado a cancelar y posponer actuaciones con cerca de 2.000 personas. Además, el cómico ha insistido que durante todo este duro proceso, ha descubierto “que existe el amor verdadero”. El cómo ha sido a través de no reconocerse a sí mismo, pero contar con una compañera sentimental que “te mira con cara de deseo y te mete la lengua hasta la campanilla igualmente”. Sus palabras han despertado una oleada de carcajadas y aplausos.