España

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por una coalición de PP y VOX, ha convocado ayudas a los propietarios que hayan sido víctima de una ocupación

La ayuda pionera para los
La ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este ayuntamiento ofrece 3.000 a quien le haya ocupado la casa (Wikimedia)

Es difícil medir cómo está actualmente la situación de la ocupación ilegal en España. No existen datos actualizados como para situar una cifra concreta en 2026. Sin embargo, lo más próximo a cuantificar una cifra es el número de denuncias por ocupación ilegal que reporta el Ministerio del Interior. Esa se extrae del número de denuncias que registran la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad autonómicas. En este caso, el último reporte oficial fue en 2024 de 16.426 denuncias. Siempre hay voces en la política que critican que no haya medidas más contundentes contra esta situación. Sin embargo, un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid ha propuesto una ayuda económica a los propietarios que sean víctimas de esa situación.

El consistorio de Torrelodones, gobernado por una coalición entre PP y VOX, ha convocado una ayuda para propietarios afectados por la ocupación. Se trata, en esta ocasión, de la segunda convocatoria del municipio, ya que en noviembre se puso en marcha por primera vez la iniciativa. En este caso se trata de una ayuda concreta a un fenómeno que no se define como tal el Código Penal, sino como “la usurpación de un inmueble deshabitado contra la voluntad del propietario que no vive en él”, según dicta la normativa.

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación

El objetivo de la iniciativa está orientado a “paliar gastos por el pago del arrendamiento y se aplicarán a viviendas ubicadas en el término municipal de Torrelodones”, según se puede leer del comunicado de su página web. El consistorio explica que esta ayuda es “una iniciativa pionera que ayudará a que los propietarios puedan cubrir gastos de abogados, asesoramiento, impuestos o suministros”, sigue el escrito.

El ayuntamiento detalla que ofrecerá una cantidad “simbólica” de 3.000 euros a los propietarios afectados por la ocupación. Eso sí, el consistorio no ofrece aún la cifra exacta de personas a las que llegará dicha ayuda, ya que está “a la espera de conocer las víctimas de ocupación que hay en Torrelodones”.

Vista aérea de Torrelodones (Wikimedia
Vista aérea de Torrelodones (Wikimedia Commons)

Requisitos para solicitar la ayuda contra la ocupación

A la ayuda no puede acceder todo el mundo, ya que el consistorio ha detallado una serie de requisitos para poder optar a la ayuda, tal y como explica el comunicado de la web. En primer lugar, los solicitantes deben estar empadronados en Torrelodones y tener su residencia habitual en el municipio. La localidad cuenta con 8.857 viviendas de uso familiar, según los datos municipales de la Comunidad de Madrid en 2025.

Fuente: @DESOKUPADEMOLITION

Otra condición es el valor catastral de la vivienda, que tiene que ser inferior a 350.000 euros. En este caso, la mayoría de viviendas están por debajo de esa cifra, ya que el valor medio catastral de los inmuebles es de 159.020 euros.

Por último, los solicitantes deben “acreditar que no tienen deudas con el Ayuntamiento de Torrelodones y demostrar que ya han iniciado los trámites legales para denunciar la situación de impago”, continúa detallando su comunicado.

Esta ayuda sirve como “un complemento” a las que ofrece la Comunidad de Madrid y el Estado, tal y como explicó en noviembre la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro. En este caso, ambas ayudas, estatal y regional, no están cuantificadas en una cifra exacta, ya que depende de factores como el precio medio del alquiler, los gastos corrientes y el periodo que pasa entre que se suspende el desahucio y se levanta la suspensión.

