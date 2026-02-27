Feijóo llama a unir el voto en el PP y no "dispersarlo" con Vox: "Si nos dividimos, no venceremos"

Alberto Núñez Feijóo, en un acto realizado en el Teatro Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, Salamanca, enumeró seis compromisos específicos para la provincia, centrados en la extensión de servicios ferroviarios, la mejora de las infraestructuras viales, el refuerzo de sedes judiciales y cuarteles, el impulso industrial, la construcción de vivienda y medidas para el sector agrario. En este contexto, el presidente del Partido Popular insistió en la necesidad de que los votantes de centro-derecha cierren filas en torno al PP, subrayando que la dispersión del voto supondría un freno para sus posibilidades electorales el próximo 15 de marzo en Castilla y León. Según informó Europa Press, Feijóo evitó mencionar explícitamente a Vox, aunque dirigió su mensaje hacia la importancia de aglutinar el voto bajo una sola candidatura.

Feijóo llamó a los ciudadanos a no dividir el respaldo electoral, utilizando la expresión "si nos dividimos, no venceremos" para destacar el riesgo que, a su juicio, supondría diversificar los votos de centro-derecha en varias formaciones. El medio Europa Press detalló que el líder popular empleó una comparación histórica, refiriéndose a la estrategia romana de dividir para vencer, y advirtió que solo la unidad permitirá que la formación obtenga una victoria “implacable”.

Durante su intervención, según publicó Europa Press, Feijóo defendió la gestión de Alfonso Fernández Mañueco, describiéndola como un "aval" ante los votantes y resaltó la experiencia y solidez del equipo que encabeza. Remarcó que Mañueco aporta "criterio" y conocimiento de la administración regional tras siete años al frente de la Junta, indicando que "a la Junta de Castilla y León se viene aprendido, no se viene a aprender". Invitó a los afiliados y simpatizantes del PP a movilizarse durante la campaña, visitando tanto ciudades como pueblos con el objetivo de fortalecer la posición del partido de cara al 16 de marzo.

Dentro de su mensaje político, Feijóo subrayó que el Partido Popular concurre a los comicios con el objetivo de "ganar, gobernar y servir a la gente", diferenciando su propuesta de la de otras formaciones que, según sus palabras recogidas por Europa Press, "se presentan para perder por muy poco" o para "bloquear" el acceso al Gobierno de las formaciones vencedoras. Sin referirse directamente a Vox, mencionó la existencia de partidos que buscan "condicionar a aquellos que ganen las elecciones", sugiriendo un contraste entre la postura del PP y el rol de otros actores políticos en el parlamento autonómico.

Durante el mitin, Feijóo estuvo acompañado por el presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, el presidente provincial del Partido Popular, Carlos Manuel García, y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias. Según consignó Europa Press, en este contexto el líder nacional del PP presentó una batería de iniciativas dirigidas al desarrollo de Salamanca.

Uno de los puntos mencionados por Feijóo fue la mejora de la conexión ferroviaria entre Madrid y Salamanca. Propuso extender la cuarta frecuencia del servicio Alvia los fines de semana y contempló la posibilidad de agregar una quinta si la demanda así lo justifica. En materia de carreteras, Feijóo declaró que los accesos a la capital salmantina requieren mejoras inmediatas, rechazando la continuidad de “parches” o “excusas” y abogando por "más agilidad" en los trabajos.

De acuerdo con Europa Press, otro de los ejes del mensaje de Feijóo estuvo relacionado con la administración de justicia y seguridad en la provincia. Señaló la necesidad de dotar de más recursos a cuarteles y sedes judiciales, y criticó al PSOE por lo que definió como una falta de prioridad hacia varias provincias, entre ellas Salamanca. En el ámbito económico, Feijóo afirmó que “sin industria no hay actividad económica, no hay población y se cierran los pueblos”, y se comprometió a estimular el sector industrial local.

En cuanto a la política de vivienda, Feijóo reiteró su proyecto de construcción de 250.000 viviendas al año, sumando un millón en la legislatura, con el objetivo de fomentar más de 500.000 puestos de trabajo. Esta promesa, planteada a nivel nacional, también se aplicaría a la zona en caso de que el PP alcance el Gobierno.

En la esfera agraria, el presidente del PP defendió la necesidad de flexibilizar los procesos de saneamiento ganadero para fortalecer la competitividad del sector primario, asegurando que la formación “defiende siempre los intereses” del campo. Europa Press reportó que Feijóo manifestó su compromiso con agricultores y ganaderos como una de las líneas clave de su propuesta para la provincia y la región.

Feijóo cerró el acto enfatizando la importancia de que, tras la jornada electoral, Castilla y León cuente con un gobierno sólido y previsible, lo que, a su juicio, solo es posible si el centro-derecha concentra su voto en el Partido Popular. Destacó que la certidumbre tras los comicios resulta esencial para afrontar los desafíos futuros y reiteró la convocatoria a la unión de fuerzas en torno a su partido.