Nuria González gana el pulso a los hijos mayores de Fernando Fernández-Tapias y se hace con el control del imperio familiar

Fernando Fernández-Tapias y Nuria González en la celebración del 76 cumpleaños del empresario. (Europa Press)

Nuevo y decisivo movimiento en la batalla por el legado de Fernando Fernández-Tapias. Su viuda, Nuria González, ha logrado una importante victoria judicial frente a los hijos mayores del naviero, reforzando su posición al frente del entramado empresarial familiar.

Según adelantó la revista Vanitatis, la resolución permite a González expulsar formalmente a Juan Carlos y Sandra Fernández-Tapias de la sociedad matriz F Tapias Desarrollos Empresariales. Desde ahora, la exmodelo asume el cargo de administradora única del holding, consolidando así el control total sobre la gestión de las empresas del grupo.

La decisión judicial responde a una querella interpuesta por la propia Nuria González, en la que acusaba a los hijos mayores de haberse aprovechado de la vulnerabilidad del empresario durante sus últimos meses de vida para influir en sus decisiones. La sentencia respalda su versión y avala que existió manipulación hacia el naviero antes de su fallecimiento en octubre de 2023.

Fernando Fernández-Tapias en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este fallo supone además un respaldo indirecto al testamento del empresario, en el que decidió desheredar a sus hijos mayores —fruto de sus primeros matrimonios— alegando malos tratos psicológicos y una ruptura personal irreparable. El conflicto familiar se había intensificado en 2021, cuando varios de sus hijos intentaron incapacitarle judicialmente, un movimiento que Fernández-Tapias interpretó como una traición.

Sin embargo, la guerra judicial no está cerrada. Aunque Nuria González ha ganado esta batalla en el terreno empresarial, siguen activos otros procedimientos relacionados con la herencia. Fernando Fernández-Tapias Jr. mantiene la impugnación del testamento para reclamar la legítima que corresponde por ley a los descendientes. Paralelamente, Íñigo Fernández-Tapias y su esposa han emprendido acciones en representación de sus hijos para que, en caso de no prosperar los derechos del padre, sean los nietos quienes puedan acceder a la parte que consideran les corresponde.

Nuria González en una imagen de archivo. (Europa Press)

Así, casi tres años después del fallecimiento del naviero, el pulso por su patrimonio continúa. De momento, la última resolución fortalece claramente la posición de Nuria González, que afianza su control sobre el holding familiar mientras el conflicto sucesorio sigue su curso en los tribunales.