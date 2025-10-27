Nuria González, su emocionante homenaje a Fernando Fernández Tapias dos años después de su muerte

Dos años después del fallecimiento de Fernando Fernández Tapias el 25 de octubre de 2023, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), ha recordado al popular naviero con un homenaje con motivo del 40º aniversario de su mandato, al que no faltaron su viuda Nuria González, sus hijos menores Iván (22) y Alma (19), amigos como Cari Lapique o el Padre Ángel, e importantes rostros del mundo empresarial de nuestro país como el actual presidente de la entidad, Miguel Garrido, Antonio Garamendi, o Jesús Ortiz.

Un emotivo evento en el que se ha rendido tributo a Fefé, que lideró la CEIM entre 1985 y 2002 -y fue quién transformó la organización y la consolidó como una entidad libre y democrática abierta a todos los empresarios de la Comunidad de Madrid- y en el que unos emocionadísimos Iván y Alma -especialmente la joven- no pudieron contener las lágrimas al escuchar el legado empresarial de su padre, mientras la socialité, demostrando una gran entereza, abrazó cariñosamente a su hija conteniendo a su vez el llanto.

"La verdad que estoy muy emocionada. Agradezco muchísimo a CEIM, a su presidente Miguel Garrido, que haya hecho este homenaje en recuerdo a Fernando y a las personas que han hablado, esas palabras tan maravillosas y un poco un resumen de lo que realmente fue la vida de Fernando como presidente de CEIM. Entonces estoy muy orgullosa de que mis hijos, Iván y Alma, lo hayan podido escuchar. Aunque lo hayan vivido, eran pequeños, espero lo hayan podido escuchar y rememorar" ha expresado Nuria ante las cámaras de Europa Press, que alejada del foco mediático desde que perdió a su marido, ha roto su silencio en este día tan especial para toda su familia.

Como ha confesado conmovida, "le echamos mucho de menos y ha sido un recuerdo y un homenaje muy bonito". "Yo he tenido la gran suerte de vivir muchos años de ese mundo empresarial con él. He aprendido mucho a su lado y como marido lo he dicho siempre" ha apuntado, desvelando que tanto a nivel personal como profesional ha sido "un ser excepcional": "Creo que es una persona que ha dejado huella no solamente a mi como su mujer y a sus hijos, Iván y Alma, de los que creo que se sienten muy orgullosos del padre que han tenido y que tendrán porque siempre va a estar en nuestro recuerdo y en nuestro corazón". "Pero es muy bonito y muy gratificante ver tantas personas que han estado en su vida, que siguen todavía en las nuestras, pues ver cómo siguen acordándose, cómo siguen queriendo y respetando y honrando la memoria de Fernando" ha destacado.

"Hace dos años que nos dejó. Bueno, nos dejó físicamente, porque Fernando siempre va a estar con nosotros y llegará un momento que todos nos uniremos" ha añadido, confesando que aunque su ausencia duele todavía demasiado "el tiempo poco a poco me va ayudando y tengo dos hijos maravillosos, que es el mejor legado que él me ha dejado".

"He tenido mucha suerte con mi familia, con Fernando, con los hijos que él me ha dado y con todos los amigos, tanto que me han rodeado por parte de él como por los míos y que ahora somos todos una piña" ha concluido muy emocionada.