Cataluña alerta a la OMS del contagio de gripe porcina entre personas

El Director General de Salud Pública, Pedro Gullón, habla sobre el caso de gripe porcina detectado en un octogenario en Lleida. (Ministerio de Sanidad)

La Generalitat de Cataluña ha comunicado a las autoridades europeas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección de un paciente de 83 años con gripe porcina en la provincia de Lleida. Por el momento, los especialistas desconocen por el momento la fuente del contagio.

El paciente, ya recuperado, no había estado en contacto con cerdos ni explotaciones ganaderas en las que se trabajase con estos animales, lo que ha hecho pensar a los expertos que ha existido una transmisión de persona a persona. El contagio ha encendido las alarmas a nivel mundial pues, si llega a juntarse con el virus de la gripe humana, tendría un fuerte potencial pandémico.

La amenaza solo llegaría si un cerdo llega a contagiarse tanto de la gripe porcina como de la gripe humana, algo que ya ocurrió en el 2009. Ese año, una variante de la gripe A (H1N1,) comenzó a enfermar a humanos en México y Estados Unidos. La extensión de contagios hizo que la OMS declarase la gripe H1N1 como pandemia hasta el año 2010. Se calcula que el virus causó unas 300.000 muertes en todo el mundo.

El riesgo es muy bajo, según la Generalitat

Un cerdo en una granja, a 19 de octubre de 2025, en Salamanca, Castilla y León (España). (Rafael Bastante / Europa Press)

Según ha explicado a El País Esteve Fernández, secretario de Salud Pública de la Generalitat, el caso de gripe porcina fue detectado el pasado 11 de febrero, en el marco de la vigilancia epidemiológica de los virus gripales. Los equipos sanitarios localizaron un paciente residente en la provincia de Lleida que había acudido a su centro sanitario por “otras dolencias”.

Tras una prueba PCR, los sanitarios vieron que el hombre presentaba un caso humano de gripe porcina A(H1N1). El diagnóstico activó los circuitos de vigilancia y rápidamente se comenzó una investigación completa del caso. Los profesionales descubrieron que el paciente no había tenido contactos con cerdos, granjas ni otros animales capaces de transmitir el virus, por lo que todo apuntaba a un contagio entre personas.

El caso se comunicó el pasado 13 de febrero al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que al mismo tiempo lo transmitió al centro de referencia de la OMS. La Generalitat remitirá las muestras del paciente al organismo internacional y revisará minuciosamente todas las fases del proceso de diagnóstico para excluir “cualquier error o contaminación”. En cualquier caso, el Gobierno catalán considera que el riesgo para la población es “muy bajo” en estos momentos.

La gripe porcina en España es “esporádica”

Micrografía electrónica de transmisión coloreada que muestra las partículas del virus de la gripe porcina (azul) unidas a una célula (naranja). (NIAD)

Desde el Ministerio de Sanidad, el Director General de Salud Pública, Pedro Gullón, ha puntualizado que “no es la primera vez que se registra un caso de este tipo en España”. De hecho, Gullón ha asegurado que estos casos se detectan de forma esporádica, tanto en nuestro país como en los de alrededor, si bien “generalmente, están asociados a un contacto estrecho con porcinos”. En España, es el cuarto caso notificado desde 2009.

“En este caso concreto, la persona se encuentra en buen estado de salud y no presenta complicaciones”, ha explicado el portavoz ministerial. Gullón ha explicado que, tras la investigación epidemiológica, no se han encontrado casos secundarios. “Actualmente, se continúa con la investigación conforme a los protocolos establecidos, incluyendo la notificación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la realización de las pruebas de laboratorio necesarias para confirmar el diagnóstico y descartar cualquier otra causa”, ha expresado.

Gullón ha asegurado que “no debe generarse alarma”, si bien es “fundamental mantener una vigilancia estrecha de cada caso para prevenir posibles contagios secundarios y esclarecer con precisión su origen”.