España

Cataluña alerta a la OMS del contagio de gripe porcina entre personas

Es el cuarto caso detectado en España desde 2009, si bien el riesgo es “muy bajo”

Guardar
El Director General de Salud Pública, Pedro Gullón, habla sobre el caso de gripe porcina detectado en un octogenario en Lleida. (Ministerio de Sanidad)

La Generalitat de Cataluña ha comunicado a las autoridades europeas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección de un paciente de 83 años con gripe porcina en la provincia de Lleida. Por el momento, los especialistas desconocen por el momento la fuente del contagio.

El paciente, ya recuperado, no había estado en contacto con cerdos ni explotaciones ganaderas en las que se trabajase con estos animales, lo que ha hecho pensar a los expertos que ha existido una transmisión de persona a persona. El contagio ha encendido las alarmas a nivel mundial pues, si llega a juntarse con el virus de la gripe humana, tendría un fuerte potencial pandémico.

La amenaza solo llegaría si un cerdo llega a contagiarse tanto de la gripe porcina como de la gripe humana, algo que ya ocurrió en el 2009. Ese año, una variante de la gripe A (H1N1,) comenzó a enfermar a humanos en México y Estados Unidos. La extensión de contagios hizo que la OMS declarase la gripe H1N1 como pandemia hasta el año 2010. Se calcula que el virus causó unas 300.000 muertes en todo el mundo.

El riesgo es muy bajo, según la Generalitat

Un cerdo en una granja,
Un cerdo en una granja, a 19 de octubre de 2025, en Salamanca, Castilla y León (España). (Rafael Bastante / Europa Press)

Según ha explicado a El País Esteve Fernández, secretario de Salud Pública de la Generalitat, el caso de gripe porcina fue detectado el pasado 11 de febrero, en el marco de la vigilancia epidemiológica de los virus gripales. Los equipos sanitarios localizaron un paciente residente en la provincia de Lleida que había acudido a su centro sanitario por “otras dolencias”.

Tras una prueba PCR, los sanitarios vieron que el hombre presentaba un caso humano de gripe porcina A(H1N1). El diagnóstico activó los circuitos de vigilancia y rápidamente se comenzó una investigación completa del caso. Los profesionales descubrieron que el paciente no había tenido contactos con cerdos, granjas ni otros animales capaces de transmitir el virus, por lo que todo apuntaba a un contagio entre personas.

El caso se comunicó el pasado 13 de febrero al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que al mismo tiempo lo transmitió al centro de referencia de la OMS. La Generalitat remitirá las muestras del paciente al organismo internacional y revisará minuciosamente todas las fases del proceso de diagnóstico para excluir “cualquier error o contaminación”. En cualquier caso, el Gobierno catalán considera que el riesgo para la población es “muy bajo” en estos momentos.

La gripe porcina en España es “esporádica”

Micrografía electrónica de transmisión coloreada
Micrografía electrónica de transmisión coloreada que muestra las partículas del virus de la gripe porcina (azul) unidas a una célula (naranja). (NIAD)

Desde el Ministerio de Sanidad, el Director General de Salud Pública, Pedro Gullón, ha puntualizado que “no es la primera vez que se registra un caso de este tipo en España”. De hecho, Gullón ha asegurado que estos casos se detectan de forma esporádica, tanto en nuestro país como en los de alrededor, si bien “generalmente, están asociados a un contacto estrecho con porcinos”. En España, es el cuarto caso notificado desde 2009.

“En este caso concreto, la persona se encuentra en buen estado de salud y no presenta complicaciones”, ha explicado el portavoz ministerial. Gullón ha explicado que, tras la investigación epidemiológica, no se han encontrado casos secundarios. “Actualmente, se continúa con la investigación conforme a los protocolos establecidos, incluyendo la notificación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la realización de las pruebas de laboratorio necesarias para confirmar el diagnóstico y descartar cualquier otra causa”, ha expresado.

Gullón ha asegurado que “no debe generarse alarma”, si bien es “fundamental mantener una vigilancia estrecha de cada caso para prevenir posibles contagios secundarios y esclarecer con precisión su origen”.

Temas Relacionados

VirusCerdosAnimalesSanidad EspañaCataluñaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

La comparativa interanual revela un abaratamiento muy pronunciado. Frente a los 108,3 euros por MWh alcanzados al cierre de febrero de 2025, el precio medio se ha reducido en torno al 85%

El precio de la luz

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

Así, Irene Rodríguez será sustituida como secretaria autonómica de Emergencias por Fernando Las Heras; y Raúl Quílez, hasta ahora director general de Innovación de Emergencias, por Miriam Gil

El Gobierno valenciano releva a

Los atragantamientos, entre las principales causas de muerte en la infancia: “No existe un conocimiento suficiente ni correcto en la población general”

La Asociación Española de Pediatría resalta la importancia de enseñar primeros auxilios en la escuela

Los atragantamientos, entre las principales

Harry y Meghan en sus horas más bajas: ‘ignorados’ por dos importantes personalidades en su gira por Oriente Medio

El duque y la duquesa de Sussex visitaron Jordania para conocer diferentes proyectos humanitarios

Harry y Meghan en sus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno valenciano releva a

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

DEPORTES

Los equipos españoles ya tienen

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions