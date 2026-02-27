Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas de alquiler público en la Comunidad de Madrid desde 574 euros (Sogeviso)

La Comunidad de Madrid abre el próximo martes 3 de marzo el plazo de inscripción para solicitar una de las 422 viviendas de alquiler del Plan Vive que se están construyendo en Pinto. Gracias a esta nueva promoción del programa de vivienda pública, se espera que los nuevos inquilinos puedan ocupar sus hogares a partir de abril de este año. La iniciativa forma parte del esfuerzo del Gobierno regional por ampliar la oferta de alquiler asequible para jóvenes y familias, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, en una de las regiones más afectadas por la escalada de precios y la crisis de acceso a la vivienda.

La promoción en Pinto ofrece viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas con terraza o balcón. Según ha adelantado la Comunidad de Madrid, las rentas a pagar por los inquilinos se situarán hasta un 40% por debajo de la media de mercado, con precios que previsiblemente arrancarán desde los 574 euros al mes. Las casas se entregan sin amueblar, pero incluyen armarios modulares y cocinas equipadas con horno, placa vitrocerámica de inducción, campana extractora y fregadero. Además, los residentes dispondrán de plazas de garaje y acceso a zonas comunes como piscina con solárium, gimnasio, conserjería 24 horas y jardín con área de juegos infantiles.

Según informa la página web del Gobierno autonómico, el conjunto residencial se ubica en una zona tranquila, rodeada de comercios y servicios de proximidad. El complejo está comunicado con el centro de Pinto y con Madrid gracias a la cercanía de la estación de tren, diversas líneas de autobús y accesos rápidos por carretera, que facilita la movilidad por el sur de la comunidad autónoma.

Madrid Sur gana protagonismo en el programa de vivienda

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, visitó recientemente el piso piloto de la promoción en la calle Isaac Albéniz. Durante la visita, destacó la expectación que generan este tipo de iniciativas y subrayó la importancia de que los vecinos puedan continuar sus proyectos de vida en su entorno habitual. Rodrigo recordó que el Plan Vive ya ha entregado más de 5.000 viviendas en nueve localidades y que a lo largo de 2026 se prevé finalizar más de 3.200 inmuebles, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

En el desarrollo de este programa, el Gobierno regional ha puesto especial atención en el sur de la Comunidad de Madrid, donde hasta ahora se han entregado 2.116 viviendas en municipios como Alcorcón, Getafe y Móstoles. Próximamente se sumarán las construcciones en Pinto, así como en Navalcarnero, Humanes de Madrid, Torrejón de la Calzada y Aranjuez. En esta legislatura, el Plan Vive prevé incorporar 14.000 nuevos hogares en una veintena de localidades, de los cuales 5.500 estarán destinados exclusivamente a menores de 35 años.

Cómo inscribirse para optar a un piso en el Plan Vive

El acceso a las viviendas requiere cumplir ciertos criterios, como ser mayor de edad o emancipado, contar con nacionalidad española o residencia legal en España, destinar la vivienda a domicilio habitual y no poseer otra propiedad. También se deben respetar los límites de ingresos establecidos por el IPREM, de manera que no se destine más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta. Se concede prioridad a quienes estén empadronados o trabajen en el municipio, con una antigüedad mínima de tres años.

El proceso de inscripción para optar a una vivienda es totalmente online y gratuito. Los interesados deben esperar a que se abra el plazo de inscripción a las 09:00 horas y completar un formulario en la página web de Sogeviso, la empresa encargada de gestionar estas viviendas. Una vez realizada la inscripción, las solicitudes serán revisadas, admitidas si cumplen los requisitos y, finalmente, se asignarán las viviendas según el orden de inscripción y la documentación acreditativa que los adjudicatarios deben aportar antes de formalizar el contrato de alquiler.