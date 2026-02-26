España

Pedro Sánchez desmiente los “bulos” sobre su salud: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

Se ha pronunciado a través de su perfil en X: “La máquina de fango funciona siempre igual”

Guardar
Pedro Sánchez desmiente los rumores
Pedro Sánchez desmiente los rumores sobre su salud: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

Pedro Sánchez ha respondido en su cuenta oficial de X a la pregunta que hacía ayer Cayetana Álvarez de Toledo (PP) al ministro Félix Bolaños en el Congreso. “Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños”, decía ayer la diputada, “por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud?“.

Añadía a continuación una exigencia: “Si presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico”. Hacía referencia con esto a un artículo de Libertad Digital que hace menciona a supuestos problemas de salud de Sánchez.

“La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud”, ha expresado el jefe del Ejecutivo. La Moncloa ya había desmentido previamente esta información: la Secretaría de Estado de Comunicación negaba su veracidad a COPE hace unos días.

“No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

“La máquina de fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio” - haciendo referencia a la publicación de Libertad Digital del 25 de febrero que asegura que Sánchez padece una “dolencia cardiovascular” por la que habría estado “siendo tratado en secreto en los últimos meses en el Hospital Ramón y Cajal” y que explicaría su “deterioro físico y su delgadez” -, “sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública”.

No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan”, expresa el presidente del Gobierno. “Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato”, concluye su mensaje.

El artículo al que Sánchez se ha referido hoy asegura que supuestas “fuetes de absoluta solvencia” han proporcionado información detallada que incluiría incluso el nombre de “uno de los médicos que mayor seguimiento ha hecho al presidente” o las pruebas diagnósticas concretas a las que se somete durante las revisiones.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado este miércoles al Gobierno en el Pleno del Congreso si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene "un problema de salud". En su respuesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ha acusado de "bajeza moral". (Fuente: Congreso)

Esta mañana, Álvarez de Toledo ha argumentado su exigencia en el programa Mirada Crítica de Telecinco, haciendo referencia a una “tradición democrática” estadounidense de publicar, todos los años, el historial médico del presidente. Ha defendido también que la salud del presidente del Gobierno “no es un asunto privado porque es una persona que nos representa a todos”, por lo que, para cumplir sus funciones debe presentar “unas ciertas aptitudes físicas y psicológicas”.

Ha asegurado que no son “especulaciones”: “Incluso él mismo y María Jesús Montero en algún mismo hizo referencia a su salud. Pero además se han publicado informaciones que no han sido desmentidas (...), no lo han negado con pruebas, (...) ayer lo que hicieron fue insultar a medios de comunicación como réplica a una pregunta absolutamente elemental, de sentido común, que yo planteo”.

También ha hecho referencia a la “transparencia”, considerando que, al ser información “que afecta nada menos que a la cúspide del sistema político”, no debería haber problema en desmentirlo. “¿Si hubiera especulaciones sobre la salud del rey, no exigiríamos todos tener explicaciones?“, ha argumentado.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

El Vaticano ha confirmado también que el pontífice presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia

El papa León XIV pronunciará

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

La sentencia también obliga a la empresa a indemnizarle con 1.125 euros, porque la obligación de asumir más tareas sin compensación económica supuso un “daño moral”

La Justicia da la razón

Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

La mayoría de sanciones corresponden al consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público y la venta ambulante no autorizada. Hasta un 20% de las multas ha recaído sobre personas que han orinado en la calle

Más de mil multas en

Un exmayordomo real desvela cómo es la nueva casa del expríncipe Andrés: “No tiene nada que ver con Buckingham”

La oveja negra de la familia real británica se ha instalado de manera provisional en Wood Farm, que antaño fue el refugio preferido de Felipe de Edimburgo

Un exmayordomo real desvela cómo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV pronunciará

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

Feijóo ‘perdona’ a Juan Carlos l por “parar el golpe” del 23F y pide devolverle el favor con su regreso a España

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica