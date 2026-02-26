Pedro Sánchez desmiente los “bulos” sobre su salud: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

Pedro Sánchez desmiente los rumores sobre su salud: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

Pedro Sánchez ha respondido en su cuenta oficial de X a la pregunta que hacía ayer Cayetana Álvarez de Toledo (PP) al ministro Félix Bolaños en el Congreso. “Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños”, decía ayer la diputada, “por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud?“.

Añadía a continuación una exigencia: “Si presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico”. Hacía referencia con esto a un artículo de Libertad Digital que hace menciona a supuestos problemas de salud de Sánchez.

“La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud”, ha expresado el jefe del Ejecutivo. La Moncloa ya había desmentido previamente esta información: la Secretaría de Estado de Comunicación negaba su veracidad a COPE hace unos días.

“No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”

“La máquina de fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio” - haciendo referencia a la publicación de Libertad Digital del 25 de febrero que asegura que Sánchez padece una “dolencia cardiovascular” por la que habría estado “siendo tratado en secreto en los últimos meses en el Hospital Ramón y Cajal” y que explicaría su “deterioro físico y su delgadez” -, “sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública”.

“No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan”, expresa el presidente del Gobierno. “Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato”, concluye su mensaje.

El artículo al que Sánchez se ha referido hoy asegura que supuestas “fuetes de absoluta solvencia” han proporcionado información detallada que incluiría incluso el nombre de “uno de los médicos que mayor seguimiento ha hecho al presidente” o las pruebas diagnósticas concretas a las que se somete durante las revisiones.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado este miércoles al Gobierno en el Pleno del Congreso si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene "un problema de salud". En su respuesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ha acusado de "bajeza moral". (Fuente: Congreso)

Esta mañana, Álvarez de Toledo ha argumentado su exigencia en el programa Mirada Crítica de Telecinco, haciendo referencia a una “tradición democrática” estadounidense de publicar, todos los años, el historial médico del presidente. Ha defendido también que la salud del presidente del Gobierno “no es un asunto privado porque es una persona que nos representa a todos”, por lo que, para cumplir sus funciones debe presentar “unas ciertas aptitudes físicas y psicológicas”.

Ha asegurado que no son “especulaciones”: “Incluso él mismo y María Jesús Montero en algún mismo hizo referencia a su salud. Pero además se han publicado informaciones que no han sido desmentidas (...), no lo han negado con pruebas, (...) ayer lo que hicieron fue insultar a medios de comunicación como réplica a una pregunta absolutamente elemental, de sentido común, que yo planteo”.

También ha hecho referencia a la “transparencia”, considerando que, al ser información “que afecta nada menos que a la cúspide del sistema político”, no debería haber problema en desmentirlo. “¿Si hubiera especulaciones sobre la salud del rey, no exigiríamos todos tener explicaciones?“, ha argumentado.