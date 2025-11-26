Courteney Cox, la reina de la reinvención: de Monica Geller a ícono del terror y la comedia

Courteney Cox se consagró como actriz versátil tras su éxito en Friends y la saga Scream (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Courteney Cox es una de esas pocas actrices que ha logrado un legado inconfundible en el mundo del espectáculo. Dejó atrás las etiquetas iniciales de “niña mimada” y modelo, recurriendo a la resiliencia, la autocrítica y la versatilidad para construir una carrera de cuatro décadas, que incluye éxitos rotundos tanto en la comedia como en el terror.

Desde la entrañable Monica Geller en Friends hasta la implacable Gale Weathers en la saga Scream, Cox se consolidó como un auténtico referente femenino en Hollywood, capaz de reinventarse con inteligencia y naturalidad.

Qué se sabe sobre la infancia de Courteney Cox

Cox nació el 15 de junio de 1964 en Birmingham, Alabama. Se crio como la menor de cuatro hermanos en el exclusivo suburbio de Mountain Brook. Hija de Richard Lewis Cox, un empresario exitoso, y Courteney Bass, formó parte de una familia acomodada del sur de Estados Unidos. La separación de sus padres cuando ella tenía diez años marcó su infancia y la llevó a vivir momentos de rebeldía. A pesar de esa etapa difícil, cosechó una experiencia rica en actividades escolares: fue porrista, nadadora y tenista, demostrando desde joven su energía y carisma.

Un hito temprano llegó durante su último año en la secundaria, cuando debutó como modelo en un anuncio de la tienda Parisians. Según la revista HELLO!, tras graduarse, decidió mudarse a Nueva York para estudiar arquitectura y diseño de interiores, aunque rápidamente abandonó la carrera universitaria para dedicarse de lleno al modelaje, respaldada por la prestigiosa agencia Ford.

Su imagen apareció en revistas para adolescentes y protagonizó campañas publicitarias de marcas reconocidas. Cox fue pionera al convertirse en la primera persona en pronunciar la palabra “período” en la televisión estadounidense, en un anuncio que dejó huella cultural.

Gale Weathers representa el lado más intrépido de la carrera de Courteney Cox en el cine de terror (Captura/IMDb)

Los inicios de la carrera de Courteney Cox

La década de los 80 marcó el inicio de la carrera televisiva de Courteney Cox. Uno de sus primeros momentos de exposición masiva fue su aparición en 1984 como la fan sorprendida por Bruce Springsteen en el videoclip “Dancing in the Dark”. De acuerdo con CBS News, por esa actuación recibió USD 350.

En 1987 consiguió el papel de Lauren Miller en la serie “Family Ties”, donde interpretó el interés amoroso de Michael J. Fox. El éxito de esa participación le abrió puertas hacia papeles secundarios en diversas series y telefilmes, como “Misfits of Science”, “Murder, She Wrote” y episodios en ficciones icónicas como “Seinfeld”. A la par, su presencia en el cine comenzó a tomar forma con filmes como “Masters of the Universe” y la comedia “Ace Ventura: Pet Detective”, junto a Jim Carrey.

Cox supo aprovechar cada oportunidad, adaptándose a roles disímiles y mostrando desde el principio una visión estratégica para su carrera, que rechazó los estereotipos y apostó por personajes complejos.

Las películas y series que protagonizó Courteney Cox

El salto al estrellato definitivo llegó con la irrupción de Friends en 1994. Antes de eso, Courteney Cox ya había conformado una filmografía respetable: “Down Twisted”, “Blue Desert”, “Shaking the Tree” y “The Opposite Sex and How to Live with Them” son solo algunos de los títulos en los que se midió como actriz. En “Ace Ventura: Pet Detective” encarnó a Melissa Robinson y ganó visibilidad internacional.

Paralelamente a la comedia, Cox se transformó en uno de los rostros más emblemáticos del cine de terror gracias a la franquicia Scream, en la que desde 1996 encarnó a la periodista Gale Weathers en cada una de sus entregas, incluido el relanzamiento de “Scream VI” (2023). La capacidad para alternar entre registros tan distintos como el miedo y la risa cimentó su reputación.

La relación de amistad entre Courteney Cox y Matthew Perry trascendió la pantalla (foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Friends, un antes y un después

La irrupción de Friends marcó el punto de inflexión indiscutido para Courteney Cox. Inicialmente, los creadores consideraron a Cox para el papel de Rachel Green, sin embargo, fue ella misma quien pidió interpretar a Monica Geller, convencida del potencial y profundidad del personaje. Con ese gesto, se adelantó a una de las acciones de reinvención que definirían su carrera.

La serie fue un fenómeno global durante diez años. El frenesí incluyó reconocimientos formales: siete nominaciones a los Screen Actors Guild Awards, de las cuales ganó una. La química con sus compañeros impulsó a Friends al estrellato, y los salarios astronómicos que el elenco negoció en las últimas temporadas –un millón de USD por episodio cada uno– solo evidencian el peso cultural de la ficción.

Fuera del set, la amistad entre Cox y Matthew Perry, quien dio vida a Chandler, se mantuvo sólida y platónica a lo largo del tiempo. “Estoy muy agradecida por cada momento que tuve con vos, Matty, y te extraño todos los días”, escribió Cox en redes sociales tras la muerte de Perry en 2023.

Courteney Cox junto al músico, Johnny McDaid (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Courteney Cox, más allá de la actuación

Tras el éxito en Friends, Cox incursionó en la producción y dirección: fue propietaria de la productora Coquette Productions y se puso detrás de cámara en la comedia “Cougar Town”, la película para televisión “TalhotBlond” y la comedia negra “Just Before I Go”. Entre sus proyectos recientes destacan series como “Dirt”, “Web Therapy”, “Shameless” y “Shining Vale”.

Su inquietud la llevó a experimentar también con el drama y la comedia negra. Como fundadora de Coquette Productions, impulsó proyectos personales y colaborativos, demostrando una visión empresarial poco común entre las estrellas de la época.

Qué se sabe de la vida personal de Courteney Cox

En lo personal, la vida de Courteney Cox estuvo marcada por relaciones de alto perfil. Mantuvo un noviazgo con Michael Keaton durante seis años, salió con Adam Duritz y se casó con David Arquette, a quien conoció en el set de Scream. En 2004 nació su hija Coco, de quien Jennifer Aniston es madrina. Entre 2001 y 2010 afrontó ocho abortos espontáneos, una experiencia difícil que compartió públicamente.

Tras divorciarse de Arquette en 2013 inició una relación con Johnny McDaid, guitarrista de Snow Patrol, presentados por Ed Sheeran. Aunque se comprometieron, cancelaron el compromiso y mantienen una relación de pareja estable, sin haberse casado.

“Envejecer no fue lo más fácil para mí. Traté de ganarle al tiempo, como en una carrera”, confesó durante su participación en el reality Running Wild sobre el impacto de los estándares estéticos de la industria. Hoy, a sus 61 años, se define “más parecida a la persona que era”, en sintonía con el espíritu de reinvención que marcó toda su vida.