El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

El coste medio del metro cuadrado alcanza los 1.902 euros tras un aumento del 7,5% y la firma de préstamos para la compra se dispara un 13,7% en un año en el que se han registrado 752.661 ventas

La dura crisis de acceso a la vivienda que atraviesan millones de españoles no ha impedido que el mercado inmobiliario alcance nuevos máximos históricos en 2025, según los datos difundidos este jueves por el Consejo General del Notariado. Tras registrar un aumento interanual del 7,5%, el coste medio del metro cuadrado se ha situado en los 1.902 euros en un año en el que el número de operaciones ha superado las 750.000 gracias a un aumento del 4,4%.

Así, los precios baten el récord de 1.832 euros por metro cuadrado establecido en 2007, mientras que las compraventas registran el segundo mayor valor de la serie histórico, con 752.661 operaciones frente a las 853.568 del año previo al estallido de la burbuja. Los prestamos para la adquisición de vivienda también se han disparado un 13,7% hasta las 389.090 firmas de hipotecas.

En cuanto a los precios, los ascensos más destacados se han dado en la Región de Murcia y Cantabria, con subidas del 14,4% en ambas regiones, seguidas por la Comunidad de Madrid (13,3%), Islas Canarias (12%) y Castilla-La Mancha (9,6%). A lo largo del año, los precios mantuvieron un crecimiento sostenido, con tasas interanual. Los precios más altos del país se registraron en Islas Baleares (4.061 euros por metro cuadrado), Comunidad de Madrid (3.463 euros), País Vasco (2.995 euros), Cataluña (2.323 euros) e Islas Canarias (2.177 euros). ales entre el 6% y el 9%, destacando el primer trimestre por su mayor vigor, y sin que hasta ahora se perciban señales de ralentización en esta tendencia alcista.

Las ventas se moderan pero el precio sigue al alza

La actividad inmobiliaria marcó un primer trimestre excepcionalmente dinámico, con 184.952 compraventas de viviendas y un crecimiento del 14,6% frente a 2024. No obstante, en los dos trimestres siguientes, el mercado experimentó una desaceleración, finalizando el año con tasas negativas interanuales en los últimos tres meses. Por tipología, las compraventas de pisos cerraron el año con un alza del 2,3%, sumando 567.564 operaciones, aunque este volumen aún no iguala el máximo de 675.187 alcanzado en 2007. Por el contrario, la compraventa de viviendas unifamiliares avanzó un 11,5%, hasta 185.097 unidades, superando así el récord histórico de 2007.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

En cuanto a los precios, el valor de los pisos se incrementó un 10,1% interanual hasta los 2.186 euros por metro cuadrado, rebasando el máximo de 2.070 euros registrado en 2007, mientras que las viviendas unifamiliares alcanzaron un promedio de 1.424 euros (+3,8%), cifra que aún no supera el máximo histórico de 1.429 euros. El análisis regional refleja que la compraventa subió en catorce comunidades autónomas y descendió en tres: Comunidad de Madrid y Islas Canarias (-4,7% en ambas) e Islas Baleares (-0,4%). Los mayores incrementos se dieron en Castilla y León (+13,6%) y País Vasco (+12%), aunque casi todas las regiones mostraron crecimientos relevantes.

El importe medio de las hipotecas crece un 11,8%

En materia de financiación, los nuevos préstamos hipotecarios para la compra de vivienda aumentaron un 13,7% en 2025, totalizando 389.090 operaciones, mientras que la cuantía media subió un 11,8%, alcanzando los 173.989 euros. El crecimiento fue superior a la media en varias comunidades, como Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. La cuantía promedio de los préstamos también aumentó en la mayoría de regiones, destacando la Comunidad de Madrid (+20,5%) y Cantabria (+13,8%).

En diciembre, la compraventa de viviendas cayó ligeramente un 1% interanual, pero el precio medio siguió escalando y llegó a 1.977 euros por metro cuadrado (+7,2%). Por su parte, la concesión de préstamos hipotecarios subió un 13,6% en el mes, con un importe promedio de 182.254 euros (+9,3%).

*Con información de agencias

