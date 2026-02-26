El gobierno de Albania le quitó la cara a una actriz para dársela a Diella, la “ministra” IA: la lucha de Anila Bisha por recuperar su rostro

Albanian actor Anila Bisha, who is suing the government, claiming officials unlawfully used her face and voice to create an AI chatbot named Diella, presented as a "virtual minister", shows her phone displaying a govermental website, in Tirana, Albania, on February 12, 2026. REUTERS/Florion Goga

El gobierno de Albania le robó la cara a la actriz Anila Bisha para dársela a Diella, la primera “ministra” generada por inteligencia artificial. El primer ministro Edi Rama presentaba el avatar en septiembre del año pasado como parte de un plan para combatir la corrupción en las licitaciones públicas y reforzar la transparencia administrativa.

En su primer discurso, el avatar virtual decía que “la Constitución habla de instituciones al servicio del pueblo. No habla de cromosomas, de carne o sangre. Habla de deberes, responsabilidad, transparencia, servicio no discriminatorio”. Llegó a asegurar que encarna estos valores “tan estrictamente como cualquier colega humano, tal vez incluso más”. Lo que desde luego sí que encarna es el rostro de Anila Bisha, reconocida actriz albanesa con 30 años de trayectoria que ahora vive bajo la sombra de su propia imagen convertida en “ministra” IA.

Un contrato caducado en diciembre que solo contemplaba el uso de su imagen para un asistente virtual

Cada vez que Diella hace una aparición, Anila ve de su boca salir palabras que no ha dicho. Comprensiblemente, aquel primer discurso de la “ministra” fue toda una sorpresa, y no especialmente grata: “No podía creerlo cuando me vi a mí misma pronunciando un discurso en el parlamento; cuando oí mi voz diciendo que soy ministra”, declaró la actriz a la AFP. “Estaba en shock, lloré muchísimo”, recuerda.

Todo ello se remonta a principios de 2025, cuando la actriz accedió a prestar su rostro y voz a un asistente virtual para un portal digital de servicios gubernamentales que estaba destinado, según se le había dicho, a ayudar a los ciudadanos con la burocracia.

El proceso para crear el avatar no fue sencillo: tuvo que pasar horas de pie hablando sin parar, frente a cámaras y micrófonos, para capturar cada movimiento de su boca y de sus facciones, cada microexpresión y cada sonido. El asistente virtual fue todo un éxito, y a Anila le llegaron “muchísimas felicitaciones” por aquello.

Diella es el primer chatbot que se convierte en 'ministro' de un país.

El “ascenso” de Diella de asistente virtual a ministra de contratación pública llegó de repente y con pocos detalles, lo que provocó desde un primer momento fuertes críticas, tanto de la oposición como de expertos que planteaban cuestiones constitucionales y de responsabilidad. Podrá intuirse el disgusto de Anila cuando, encima, Diella anunció estar “embarazada” de 83 hijos (uno para asistir a cada diputado albanés).

Anila quedó al margen de todo el proceso a pesar de pasar meses tratando de ponerse en contacto con el gobierno. Para la actriz, que solo había firmado un contrato con fecha de caducidad en diciembre de 2025 y para la utilización de su imagen exclusivamente como asistente virtual en la plataforma de servicios electrónicos, el uso de su cara y su voz “con fines políticos es algo muy grave”. El gobierno albanés ignoró toda queja.

El rostro de Anila está ahora inevitablemente asociado al primer ministro Rama y a su gobierno, por lo que, cuenta la actriz, “la gente que no soporta al primer ministro me odia a mí, y me duele muchísimo”. Edi Rama continúa promocionando su “ministra” IA en el escenario internacional como una solución contra la corrupción. Al mismo tiempo, sin embargo, el jefe del departamento responsable de esta IA (cuyo fin es representar la promesa de transparencia y el fin de la corrupción) está bajo arresto domiciliario, precisamente, por presuntamente estar implicado en la manipulación ilegal de licitaciones gubernamentales. El propio vicepresidente de Rama está también implicado en un escándalo de corrupción.

La IA tendrá acceso a bases de datos gubernamentales y podrá identificar irregularidades en tiempo real, lo que permitirá actuar con mayor rapidez ante posibles delitos o malas prácticas.

Anila Bisha ha abandonado ya toda esperanza de recuperar su cara mediante un acuerdo amistoso con el gobierno, y desde principios de este mes se encuentra envuelta en una batalla legal contra Diella y sus responsables.

Este lunes, un tribunal administrativo rechazó su intento de suspender el uso de su imagen antes de la demanda principal que, según explicó la abogada de Anila, presentarán en los próximos días con una reclamación de un millón de euros en concepto de daños por violación de los derechos de imagen.

Un portavoz del gobierno difundió un comunicado en el que calificaba esta demanda de “absurda”, añadiendo que agradecen “la oportunidad de resolverlo de una vez por todas en un tribunal”. Anila, por su parte, está dispuesta a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo si es lo que necesita hacer para recuperar su cara. “No sé qué podría pasar con mi voz y mi imagen, qué más podrían hacer”, se lamenta la actriz.