Ucrania sigue buscando soldados fuera de sus fronteras: baja el salario en el frente 235 euros al mes, pero ahora paga el viaje para alistarse desde Colombia y Brasil

El Gobierno de Zelenski ha disuelto la Legión Internacional, aunque sigue buscado voluntarios fuera de sus fronteras. Lo que no baja es indemnización si se cae en combate: 310.000 euros

Voluntarios de la Legión Extranjera
Voluntarios de la Legión Extranjera de las Fuerzas Armadas ucranianas

Cuatro años después del inicio de la invasión rusa, el Ejército ucraniano sigue buscando soldados fuera de sus fronteras para reforzar sus Fuerzas Armadas. Y eso que el 31 de diciembre de 2025 disolvió discretamente La Legión Internacional, la unidad creada en febrero de 2022 por orden del presidente Volodimir Zelenski para canalizar la llegada de voluntarios extranjeros. Ahora integrará a estos voluntarios directamente en las unidades tradicionales de su Ejército. La Legión sigue teniendo una página web para que los interesados puedan conocer qué requisitos se demandan y qué ofrecen los ucranianos para luchar en sus filas.

Como novedad para seguir atrayendo voluntarios, el Ejército ucraniano ha decidido organizar viajes sin coste desde dos puntos de origen en Suramérica: Bogotá (Colombia) y São Paulo (Brasil). “El viaje es completamente gratuito para el voluntario y no se descuenta del primer salario. Solo necesitas motivación, vocación de servicio y pasaporte vigente”, señala la web. Se trata de una importante excepción, ya que hasta ahora la Legión dejaba claro que no pagaba este desplazamiento. “Buscamos personas disciplinadas, comprometidas y con verdaderas ganas de aportar. No se trata solo de una oportunidad para servir como militar, sino de formar parte de algo mucho más grande: apoyar a un país que sigue luchando por su libertad, valores, independencia y futuro”, señala el Ejército ucraniano.

Otro de los reclamos para atraer combatientes es el salario. En 2023, por ejemplo, la Legión Internacional ofrecía unas retribuciones económicas dependiendo de las condiciones del servicio: 600 dólares al mes (entonces 550 euros) tras la línea del frente, 1.200 dólares al mes (1.101 euros) por servir en zonas de peligro y 3.300 dólares mensuales si se estaba desplegado en combate (3.029 euros). En septiembre de 2025 se añadió un bono de combate de 70.000 grivnas ucranianas (1.445 euros al cambio) que elevaba el sueldo mensual a unos 4.800 dólares (4.053 euros).

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Los últimos datos hechos públicos, en cambio, rebajan estas cifras. Ahora Ucrania paga 480 dólares al mes (407 euros) detrás de la línea del frente; 1.200 dólares al mes (1.018 euros) por servicio en una zona peligrosa y hasta 4.500 dólares al mes (3.818 euros) en misiones de combate. Estamos hablando de 235 euros menos al mes en el frente desde la última actualización. El voluntario “recibirá el salario estándar de un soldado ucraniano, el cual varía dependiendo de las condiciones del servicio. El pago se realizará en moneda local UAH a una cuenta bancaria ucraniana”, explican las condiciones de reclutamiento. Infobae se ha puesto en contacto con la Legión para conocer las causas de esta bajada de sueldo. Al cierre de esta información no había obtenido respuesta.

Misma indemnización si se cae en combate

Ucrania recuerda que sus condiciones de reclutamiento incluyen que los voluntarios extranjeros heridos en combate tienen derecho a tratamiento médico gratuito y a una indemnización especial en caso de discapacidad, cuya cuantía varía según la gravedad de la misma. Las familias de los soldados caídos reciben una indemnización de 15 millones de grivnas, equivalente a aproximadamente 365.000 dólares, unos 310.000 euros al cambio actual (esta cantidad se mantiene estable).

“Si un soldado está desaparecido en combate, su familia seguirá recibiendo su salario hasta que se declare oficialmente su fallecimiento”, recalcan desde la Legión Internacional. No hay datos oficiales de cuántos extranjeros se han enrolado en la Legión ni cuáles son los países que más voluntarios aportan. “Es información clasificada”, han defendido siempre desde la Legión. La única información oficial es que hay voluntarios de 75 países, entre ellos España. “Las oportunidades de servicio que ofrecen las unidades con las que colaboramos son muy diversas: desde tareas de ingeniería en tercera y cuarta línea, construyendo trincheras, fortificaciones, realizando trabajos de minado, apoyo logístico, etc., hasta puestos de infantería ligera en la línea cero desempeñándose como fusilero, participando en defensa de posiciones o acciones de asalto”, relata la web de la Legión.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

La Legión Internacional acepta voluntarios de entre 18 y 60 años, que no tengan antecedentes penales, sin enfermedades crónicas (es decir, en buen estado de salud y buena forma física). Además, “todos los candidatos deben ser capaces de realizar los trabajos y tareas básicas de infantería y capacidad de entrar legalmente a Ucrania”. La experiencia militar es una ventaja, pero no es obligatoria. La Legión también valora haber servido como policía, bombero y en “organizaciones paramilitares”. El contrato tiene una duración de tres años y se puede prorrogar automáticamente. El voluntario puede rescindirlo por su cuenta después de seis meses, pero no durante un despliegue de combate.

