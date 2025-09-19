España

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El Ejército ucraniano sigue buscando voluntarios extranjeros que se unan a sus filas. Ha incorporado un bono de combate de 70.000 grivnas ucranianas (1.445 euros al cambio) que eleva el sueldo mensual a unos 4.800 dólares (4.053 euros).

David Fernández

Por David Fernández

Guardar
Voluntarios de la 'Legión Internacional'
Voluntarios de la 'Legión Internacional'

Ucrania sigue buscando voluntarios extranjeros para combatir en el frente en su guerra contra Rusia, un conflicto que en febrero cumplirá cuatro años. Y entre esos voluntarios de otros países, la ‘Legión Internacional para la Defensa de Ucrania’ está muy interesada en reclutar combatientes que hablen español para que se incorporen a ‘Tormenta Hispana’, “el primer batallón hispanohablante de las Fuerzas Armadas de Ucrania”. La ‘Legión’, que fue formada por el Gobierno de Zelenski tras la invasión del ejército de Putin, tiene una página web para que los interesados puedan conocer qué requisitos se demandan y qué ofrecen los ucranianos para luchar en sus filas.

“Los rusos le habían puesto precio a su cabeza”: la trama oculta detrás del crimen del soldado argentino que combatía en Ucrania

Uno de los reclamos para atraer combatientes es el salario. En 2023, por ejemplo, la ‘Legión Internacional’ ofrecía unas retribuciones económicas dependiendo de las condiciones del servicio: 600 dólares al mes (entonces 550 euros) tras la línea del frente, 1.200 dólares al mes (1.101 euros) por servir en zonas de peligro y 3.300 dólares mensuales si se estaba desplegado en combate (3.029 euros). Ahora se ha añadido un bono de combate de 70.000 grivnas ucranianas (1.445 euros al cambio) que eleva el sueldo mensual a unos 4.800 dólares (4.053 euros).

El resto de retribuciones apenas ha cambiado: ahora se pagan 550 dólares al mes en primera línea, 1.100 dólares al mes por prestar servicio en zona peligrosa y hasta 4.800 dólares al mes por despliegue de combate. “Las dos primeras cantidades han cambiado por la devaluación de la grivna con respecto al euro y el dólar desde el año 2023″, explica a Infobae España un portavoz de la ‘Legión Internacional’. Y es que el Ejército ucraniano ha tenido que añadir estos incentivos econnómicos (el bono de combate) para atraer voluntarios más allá de sus fronteras en un conflicto que ya se prolonga demasiado en el tiempo y que inevitablemente suma bajas.

Militares ucranianos instruidos por el
Militares ucranianos instruidos por el Regimiento de Infantería "Príncipe" nº3 de la BRILAT, en España

Ucrania recuerda que sus condiciones de reclutamiento incluyen que los voluntarios extranjeros heridos en combate tienen derecho a tratamiento médico gratuito y a una indemnización especial en caso de discapacidad, cuya cuantía varía según la gravedad de la misma. Las familias de los soldados caídos reciben una indemnización de 15 millones de grivnas, equivalente a aproximadamente 365.000 dólares (esta cantidad se mantiene estable). “Si un soldado está desaparecido en combate, su familia seguirá recibiendo su salario hasta que se declare oficialmente su fallecimiento”, recalcan desde la ‘Legión Internacional’. No hay datos oficiales de cuántos extranjeros se han enrolado en la Legión ni cuáles son los países que más voluntarios aportan. “Es información clasificada”, explica su portavoz. La única información oficial es que hay voluntarios de 75 países, entre ellos España.

Entre 18 y 60 años

La ‘Legión Internacional’ acepta voluntarios de entre 18 y 60 años, que no tengan antecedentes penales, sin enfermedades crónicas (es decir, en buen estado de salud y buena forma física). Además, “todos los candidatos deben ser capaces de realizar los trabajos y tareas básicas de infantería y capacidad de entrar legalmente a Ucrania”. Pero un detalle. Ucrania no organiza el viaje a los candidatos. Deben llegar al país por sus propios medios. La experiencia militar es una ventaja, pero no es obligatoria. La ‘Legión’ también valora haber servido como policía, bombero y en “organizaciones paramilitares”. El contrato tiene una duración de tres años y se puede prorrogar automáticamente. El voluntario puede rescindirlo por su cuenta después de seis meses, pero no durante un despliegue de combate.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaGuerra en UcraniaUcraniaRusaMilitaresSoldadosSalariosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Sevilla este 19 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del estado del tiempo:

Pronóstico del estado del tiempo en Málaga para este 19 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 19 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

El canciller alemán Friedrich Merz reconoce el avance de España en materia de gasto militar, pero advierte de que el país deberá asumir compromisos aún más ambiciosos para alcanzar las exigencias de la OTAN

El canciller alemán elogia el

Clima en Barcelona: la predicción para este 19 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: la predicción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El canciller alemán elogia el

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

Alemania “no se plantea” reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”