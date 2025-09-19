Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

Voluntarios de la 'Legión Internacional'

Ucrania sigue buscando voluntarios extranjeros para combatir en el frente en su guerra contra Rusia, un conflicto que en febrero cumplirá cuatro años. Y entre esos voluntarios de otros países, la ‘Legión Internacional para la Defensa de Ucrania’ está muy interesada en reclutar combatientes que hablen español para que se incorporen a ‘Tormenta Hispana’, “el primer batallón hispanohablante de las Fuerzas Armadas de Ucrania”. La ‘Legión’, que fue formada por el Gobierno de Zelenski tras la invasión del ejército de Putin, tiene una página web para que los interesados puedan conocer qué requisitos se demandan y qué ofrecen los ucranianos para luchar en sus filas.

“Los rusos le habían puesto precio a su cabeza”: la trama oculta detrás del crimen del soldado argentino que combatía en Ucrania

Uno de los reclamos para atraer combatientes es el salario. En 2023, por ejemplo, la ‘Legión Internacional’ ofrecía unas retribuciones económicas dependiendo de las condiciones del servicio: 600 dólares al mes (entonces 550 euros) tras la línea del frente, 1.200 dólares al mes (1.101 euros) por servir en zonas de peligro y 3.300 dólares mensuales si se estaba desplegado en combate (3.029 euros). Ahora se ha añadido un bono de combate de 70.000 grivnas ucranianas (1.445 euros al cambio) que eleva el sueldo mensual a unos 4.800 dólares (4.053 euros).

El resto de retribuciones apenas ha cambiado: ahora se pagan 550 dólares al mes en primera línea, 1.100 dólares al mes por prestar servicio en zona peligrosa y hasta 4.800 dólares al mes por despliegue de combate. “Las dos primeras cantidades han cambiado por la devaluación de la grivna con respecto al euro y el dólar desde el año 2023″, explica a Infobae España un portavoz de la ‘Legión Internacional’. Y es que el Ejército ucraniano ha tenido que añadir estos incentivos econnómicos (el bono de combate) para atraer voluntarios más allá de sus fronteras en un conflicto que ya se prolonga demasiado en el tiempo y que inevitablemente suma bajas.

Militares ucranianos instruidos por el Regimiento de Infantería "Príncipe" nº3 de la BRILAT, en España

Ucrania recuerda que sus condiciones de reclutamiento incluyen que los voluntarios extranjeros heridos en combate tienen derecho a tratamiento médico gratuito y a una indemnización especial en caso de discapacidad, cuya cuantía varía según la gravedad de la misma. Las familias de los soldados caídos reciben una indemnización de 15 millones de grivnas, equivalente a aproximadamente 365.000 dólares (esta cantidad se mantiene estable). “Si un soldado está desaparecido en combate, su familia seguirá recibiendo su salario hasta que se declare oficialmente su fallecimiento”, recalcan desde la ‘Legión Internacional’. No hay datos oficiales de cuántos extranjeros se han enrolado en la Legión ni cuáles son los países que más voluntarios aportan. “Es información clasificada”, explica su portavoz. La única información oficial es que hay voluntarios de 75 países, entre ellos España.

Entre 18 y 60 años

La ‘Legión Internacional’ acepta voluntarios de entre 18 y 60 años, que no tengan antecedentes penales, sin enfermedades crónicas (es decir, en buen estado de salud y buena forma física). Además, “todos los candidatos deben ser capaces de realizar los trabajos y tareas básicas de infantería y capacidad de entrar legalmente a Ucrania”. Pero un detalle. Ucrania no organiza el viaje a los candidatos. Deben llegar al país por sus propios medios. La experiencia militar es una ventaja, pero no es obligatoria. La ‘Legión’ también valora haber servido como policía, bombero y en “organizaciones paramilitares”. El contrato tiene una duración de tres años y se puede prorrogar automáticamente. El voluntario puede rescindirlo por su cuenta después de seis meses, pero no durante un despliegue de combate.