Tres trucos para que el pelo dure mucho más tiempo limpio, según una experta

Los trucos para tener un pelo más limpio. (Freepik)

Muchas personas sienten frustración cuando, después de dedicar tiempo y cuidado a lavarse el pelo, la melena pierde brillo y parce estar sucio en pocas horas. Ver que el pelo se ve grasoso o apagado antes de terminar el día genera incomodidad, sobre todo cuando se sigue una rutina capilar aparentemente correcta y se utilizan productos de calidad.

El exceso de productos, el uso inadecuado de champús o acondicionadores y la costumbre de tocarse el pelo constantemente aceleran el proceso de suciedad. Además, factores como el agua con muchas sales, los residuos que se acumulan tras un mal aclarado o el simple hecho de lavar el cabello en exceso pueden empeorar el problema. Ana Martínez, estilista capilar, lo resume así en 20 minutos: “Lavar mucho el cabello en invierno no hará que este se libre del exceso de grasa, al contrario”.

Frente a este dilema, la experta propone tres trucos sencillos y efectivos para que el pelo aguante más tiempo limpio, independientemente del tipo de melena. Cada recomendación está pensada para atacar un aspecto diferente del cuidado capilar, adaptándose tanto a cabellos finos como gruesos, lisos o rizados. Siguiendo estos pasos, es posible prolongar la sensación de limpieza y mejorar el aspecto general del cabello, sin complicaciones ni productos caros.

Elige el champú adecuado para tu cuero cabelludo

El primer truco de experta es seleccionar un champú que se ajuste de verdad a las necesidades del cuero cabelludo. “No todos los cabellos requieren el mismo tipo de producto, por lo que utilizar un champú inadecuado puede provocar sequedad, irritación o aumentar la producción de grasa”.

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

La estilista insiste en que la raíz del problema está, precisamente, en la raíz del pelo. Martínez explica que si tras probar varios champús ninguno da resultados, es recomendable buscar un champú neutralizante: los productos con pH neutro son menos agresivos y ayudan a mantener el equilibrio natural del cuero cabelludo, evitando reacciones que aceleran la suciedad. Los beneficios de usar un champú adecuado son: reducir la sensación de grasa y ayudar a espaciar los lavados. Así, el cabello se mantiene limpio y suelto por más tiempo, con una apariencia mucho más saludable.

Ajusta la frecuencia del lavado y el aclarado

El segundo truco se basa en encontrar el equilibrio justo en la rutina de lavado. Martínez explica que no existe una frecuencia universalmente válida:" cada persona debe observar cómo responde su cuero cabelludo y ajustar los lavados según sus necesidades". Hay quienes pueden esperar casi una semana entre lavados y quienes sienten la necesidad de lavar su melena más seguido. La clave está en no lavar de más, pero tampoco dejar que se acumulen residuos.

La experta aconseja aclarar bien el pelo tras cada lavado, siempre con agua tibia. “Los restos de champú o acondicionador pueden hacer que el pelo se ensucie antes de tiempo y pierda ligereza”, asegura Martínez. Un buen aclarado, realizado con calma, garantiza que no queden residuos y que el cabello luzca fresco durante más días. Además, la especialista explica que una pequeña exfoliación ocasional del cuero cabelludo antes del lavado puede ayudar a eliminar impurezas y potenciar la duración del efecto limpio.

La forma de aplicar el acondicionador para un pelo limpio

El tercer truco se centra en el uso adecuado del acondicionador. Ana Martínez recomienda aplicar este producto solo en la parte del cabello que realmente lo necesita: de medios a puntas. Así se evita que el cuero cabelludo se engrase innecesariamente, lo que contribuye a que el pelo se mantenga suelto y limpio. Durante el lavado, es aconsejable masajear el cuero cabelludo con suavidad y, si se siente que está especialmente sucio, realizar una segunda aplicación de champú.

La forma correcta de usar el acondicionador para favorecer la higiene. (Freepik)

Al usar el acondicionador únicamente en los largos, el cabello recibe la hidratación necesaria sin sumar peso ni favorecer la aparición de grasa en la raíz. La estilista concluye explicando que “de este modo, el pelo conserva brillo, soltura y un aspecto recién lavado durante mucho más tiempo, facilitando el día a día y evitando la tentación de lavar el cabello más de lo necesario”.