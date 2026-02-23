El Papa alertó en noviembre a obispos españoles del peligro de que la fe se contagie de ideología

El aviso del Papa León XIV sobre la manipulación de la religión para fines políticos se produjo durante una reunión privada celebrada el 17 de noviembre en el Vaticano con los altos miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE). La advertencia del pontífice, centrada en la tentación de mezclar la fe con ideologías y el peligro de instrumentalizar el mensaje cristiano, fue confirmada por diversas fuentes eclesiales a Europa Press. Según detalló El País, León XIV subrayó ante los obispos españoles el riesgo de la llamada "ideología de ultraderecha" en España, señalando intentos de buscar el "voto católico" y de usar a la Iglesia como instrumento político, al tiempo que remarcó la necesidad de que la única referencia de la actuación eclesial sea la fidelidad al Evangelio.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el Papa transmitió a los obispos españoles –encabezados por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello– una advertencia reiterada sobre el impacto negativo de cualquier intento de teñir la fe con posturas ideológicas. Las fuentes citadas señalaron que León XIV insistió en que la referencia principal y única para los responsables de la Iglesia debe ser el Evangelio, y evitar las etiquetas políticas. Añadieron, además, que la preocupación del pontífice por el uso instrumental de la religión no constituye una novedad, ya que el Papa Francisco había realizado observaciones en el mismo sentido en el pasado.

La comitiva española que acudió al Vaticano aquel 17 de noviembre estuvo integrada por los principales dirigentes de la CEE. Junto al presidente Argüello, participaron el vicepresidente y arzobispo de Madrid, José Cobo; el secretario general y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán; así como los arzobispos Ginés García Beltrán (Getafe), Jesús Sanz (Oviedo), Mario Iceta (Burgos), Enrique Benavent (Valencia), José Ángel Saiz (Sevilla) y José María Gil Tamayo (Granada).

En relación con el clima social y político en España, el Papa y los obispos abordaron también el fenómeno de la polarización pública y la secularización. El 9 de febrero, León XIV se refirió nuevamente a esta cuestión en una carta dirigida al presbiterio madrileño con motivo de la asamblea sacerdotal 'Convivium'. En este mensaje –según informó Europa Press– el pontífice explicó que "en muchos ambientes se constatan procesos avanzados de secularización, una creciente polarización en el discurso público y la tendencia a reducir la complejidad de la persona humana, interpretándola desde ideologías o categorías parciales e insuficientes". En la misma misiva, León XIV advirtió que la fe puede verse instrumentalizada, trivializada o marginada en contextos sociales que prescinden de referencias trascendentes, insistiendo a los sacerdotes en la necesidad de no caer en la resignación o el repliegue.

Durante el encuentro de noviembre en el Vaticano, los obispos y el Papa trataron además temas vinculados a la gestión de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia española. Los prelados informaron tras la reunión que habían discutido con el pontífice la investigación por presunto abuso sexual que pesaba sobre Rafael Zorzona, obispo de Cádiz y Ceuta. Según avanzaron las mismas fuentes a Europa Press, León XIV podría aceptar "próximamente" la renuncia de Zorzona, hecho que finalmente ocurrió el 22 de noviembre, pocos días después del encuentro.

La prevención, formación y reparación de víctimas de abusos constituyó otro punto central en el diálogo con el Papa. Según consignó Europa Press, los obispos mencionaron el desarrollo del plan "PRIVA" como parte de sus esfuerzos en este ámbito, meses antes de llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para la reparación de las víctimas.

Europa Press también informó que durante la audiencia se abordó la posibilidad de una visita apostólica de León XIV a España, tema que suscitó expectativas entre los participantes. De acuerdo con el obispo de Tarragona, la visita papal estaría prevista entre el 6 y el 12 de junio, y comprendería paradas en Madrid, Barcelona y Canarias.

El fenómeno migratorio recibió atención específica en la reunión, dada la llegada de nuevos migrantes a distintas autonomías españolas. Los obispos y León XIV discutieron el papel de la Iglesia en la acogida y atención a estas personas, en el contexto del trabajo pastoral y social que la institución viene realizando.

Por último, la comitiva española y el Papa hablaron sobre el crecimiento del interés espiritual y la renovada búsqueda religiosa en la sociedad española, según reportó Europa Press. Se reconoció que, pese a la secularización, amplios sectores de la población muestran inquietudes hacia propuestas trascendentes, hecho que impulsa a la Iglesia a reflexionar sobre su misión de acompañar y orientar a quienes exploran caminos de interioridad espiritual en el contexto actual.