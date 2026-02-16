Mundo

El Vaticano triplica el acceso a la terraza de San Pedro y amplió los servicios para sus 20 millones de visitantes anuales

La Santa Sede presenta un plan integral para el 400º aniversario de la consagración de la basílica que incluye un sistema de reservas en tiempo real, traducciones simultáneas en 60 idiomas y una polémica expansión del área de cafetería

La entrada a la exposición
La entrada a la exposición "Ultra Visibilia" en la Terraza de San Pedro se muestra con motivo del 400mo aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el lunes 16 de febrero de 2026 (Foto AP/Gregorio Borgia)

El Vaticano anunció este lunes una transformación sin precedentes en la gestión de visitas a la basílica de San Pedro, el templo católico más importante del mundo, que recibió cerca de 20 millones de personas solo en el último año. Las medidas, presentadas por el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica, forman parte de las celebraciones por el cuarto centenario de su consagración, ocurrida en 1626 bajo el pontificado de Urbano VIII.

La iniciativa central amplía el acceso público a toda la terraza del monumento, un espacio que hasta ahora permanecía cerrado en dos terceras partes. La decisión responde a la necesidad urgente de redistribuir el flujo masivo de peregrinos y turistas que colapsan diariamente las instalaciones. Según informó Gambetti en conferencia de prensa, el área de refrigerios pasará de 50 a 100 metros cuadrados, una duplicación que generó controversia en medios italianos por la percepción de comercialización excesiva de un lugar sagrado.

El cardenal defendió la medida al argumentar que ofrecer sándwiches, bebidas y servicios sanitarios resulta razonable para quienes realizan el esfuerzo físico de subir a la cúpula diseñada por Miguel Ángel. La terraza incluirá además exhibiciones permanentes sobre la historia, construcción y mantenimiento de la basílica, con materiales específicos para público infantil.

El Vaticano implementará un sistema de reservación digital alimentado por una red de sensores que monitorea en tiempo real la cantidad de personas dentro del edificio. La tecnología busca eliminar las esperas que actualmente pueden extenderse por horas, un problema agravado por el Jubileo Ordinario de 2025, que atrajo cifras récord de peregrinos. La gestión del flujo de visitantes representa uno de los mayores desafíos operativos para la Ciudad del Vaticano, el Estado más pequeño del mundo.

FOTO DE ARCHIVO. Interior de
FOTO DE ARCHIVO. Interior de la Basílica de San Pedro el día de la Misa celebrada por el Papa León XIV con motivo de la fiesta católica de la Presentación de Jesús, en el Vaticano, el 2 de febrero de 2026 REUTERS/Vincenzo Livieri

Entre las innovaciones tecnológicas destaca una aplicación móvil que permitirá a los fieles seguir las liturgias papales con traducciones simultáneas en 60 lenguas. La herramienta facilitará la participación en las misas presididas por el papa León XIV, quien asumió el pontificado en mayo de 2025. Adicionalmente, Microsoft Office incorporará una nueva tipografía denominada “Michelangelus”, diseñada a partir del estudio de la caligrafía original del maestro renacentista.

Las iniciativas están patrocinadas por ENI, el gigante energético italiano, y se enmarcan en un calendario de celebraciones que culminará el 18 de noviembre de 2026 con una misa solemne. La fecha conmemora exactamente cuatro siglos desde que Urbano VIII consagró el edificio actual, que sustituyó a la basílica paleocristiana construida por el emperador Constantino en el siglo IV.

La construcción del templo renacentista comenzó en 1506 bajo órdenes del papa Julio II y requirió 120 años de trabajo. En su edificación participaron algunos de los arquitectos y artistas más célebres de la historia: Donato Bramante diseñó el proyecto inicial, Miguel Ángel concibió la majestuosa cúpula, y Gian Lorenzo Bernini completó elementos fundamentales como la columnata de la plaza. La basílica alberga la tumba de San Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús y primer pontífice de la Iglesia católica.

El aniversario adquiere especial relevancia tras el cierre de la Puerta Santa en enero de 2026, que marcó la conclusión del Año Jubilar. El Vaticano busca mantener el impulso espiritual y turístico generado durante ese periodo extraordinario, cuando la afluencia de visitantes superó todas las proyecciones. Las autoridades vaticanas reconocen que la presión sobre la infraestructura del monumento exige soluciones innovadoras que equilibren la preservación del patrimonio artístico con las demandas del turismo masivo contemporáneo.

