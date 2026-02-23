Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Antonio Tejero Molina, teniente coronel de la Guardia Civil, entra en el Congreso de los Diputados de España durante el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. (Captura de video)

En el 45 aniversario del golpe del 23F, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que desclasificará este martes el material documental del golpe de Estado fallido “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. “La memoria no puede estar bajo llave [...] Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino”, ha escrito en un mensaje publicado en X.

Cuatro décadas después, una parte significativa de los documentos oficiales relacionados continúa bajo estricto secreto judicial. Entre ellos, un volumen considerable de la información clasificada tiene que ver con el sumario judicial de la causa contra Antonio Tejero, integrado por 89 legajos, que están bajo la custodia del Tribunal Supremo.

También permanecen archivadas las grabaciones y conversaciones telefónicas mantenidas durante la noche del 23 de febrero de 1981, cuando un pelotón de 200 personas asaltó el Congreso durante la sesión de investidura destinada a proclamar a Leopoldo Calvo Sotelo, representante de la Unión de Centro Democrático (UCD), como nuevo presidente del Gobierno. Este es el material mas sensible y extenso, ya que contiene también las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

También son relevantes los archivos ocultos procedentes del antiguo Cesid, actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde se conserva un informe elaborado en abril de 1981 que describe la formación, por parte del propio Cesid, de una unidad especial para proporcionar apoyo logístico y técnico a quienes comandaron el asalto al Congreso.

Estará disponible en la web de Moncloa a partir del miércoles

La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá este martes toda la información al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo. Según fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Pleno de Congreso eligió este martes por la noche a los nueve únicos diputados, uno por grupo parlamentario, que estarán autorizados para acceder a materias clasificadas como secretas.

A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa. El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como “alto secreto”; a los 35 años para los clasificados como “secreto”; entre 7 y 9 años para la información “confidencial” y entre cuatro y seis años para la información “restringida”.