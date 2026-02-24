El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

Achraf Hakimi celebra un gol con el PSG. (Reuters/Stephane Mahe)

El futbolista del PSG Achraf Hakimi (27 años) se sentará en el banquillo de los acusados para defenderse de un cargo por violación, ha informado su abogada a la agencia AFP y confirmado la Fiscalía de Nanterre. El internacional marroquí, ex del Real Madrid y nacido en Getafe, fue denunciado por una joven el 26 de febrero de 2023.

Según la víctima, de 24 años, el jugador la invitó a su domicilio a las afueras de París, al que se desplazó en un Uber que el deportista pidió expresamente para ella. Una vez allí, relata ella, la agredió sexualmente hasta que pudo zafarse de él de una patada. Acto seguido, envió un mensaje de auxilio a una amiga, que acudió en su ayuda.

Hakimi fue formalmente acusado de violación el 3 de marzo de 2023, aunque el juez lo dejó en libertad y ni siquiera le retiró el pasaporte, de forma que ha podido viajar con su equipo, vigente campeón de la Ligue 1 y la Champions League. Tan solo le prohibió cualquier contacto con la denunciante. Se habían conocido a través de las redes sociales.

Hakimi tan solo se ha pronunciado sobre esto una ocasión y en redes sociales: “Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”.

(Noticia en ampliación)