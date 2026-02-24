España

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

Los hechos ocurrieron en 2023 en el domicilio del futbolista hispano-marroquí en París. La denunciante y él se habían conocido en redes sociales

Guardar
Achraf Hakimi celebra un gol
Achraf Hakimi celebra un gol con el PSG. (Reuters/Stephane Mahe)

El futbolista del PSG Achraf Hakimi (27 años) se sentará en el banquillo de los acusados para defenderse de un cargo por violación, ha informado su abogada a la agencia AFP y confirmado la Fiscalía de Nanterre. El internacional marroquí, ex del Real Madrid y nacido en Getafe, fue denunciado por una joven el 26 de febrero de 2023.

Según la víctima, de 24 años, el jugador la invitó a su domicilio a las afueras de París, al que se desplazó en un Uber que el deportista pidió expresamente para ella. Una vez allí, relata ella, la agredió sexualmente hasta que pudo zafarse de él de una patada. Acto seguido, envió un mensaje de auxilio a una amiga, que acudió en su ayuda.

Hakimi fue formalmente acusado de violación el 3 de marzo de 2023, aunque el juez lo dejó en libertad y ni siquiera le retiró el pasaporte, de forma que ha podido viajar con su equipo, vigente campeón de la Ligue 1 y la Champions League. Tan solo le prohibió cualquier contacto con la denunciante. Se habían conocido a través de las redes sociales.

Hakimi tan solo se ha pronunciado sobre esto una ocasión y en redes sociales: “Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Achraf HakimiPSGFútbolEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica con la que tenía una “mala relación”

Los magistrados también la condenan a tres años y medio de cárcel, pero explican en la propia resolución que en trámite de ejecución se propondrá el indulto parcial de la pena de prisión

La Audiencia de A Coruña

Juan Rescalvo, psicólogo: “Confundes pedir ayuda con debilidad, cuando realmente es humildad”

El especialista explica que centrar la mirada solo en los errores y la excelencia inalcanzable solo incrementa la insatisfacción vital y los niveles de estrés

Juan Rescalvo, psicólogo: “Confundes pedir

La fama de la princesa Leonor llega a la India: “Con tan solo 20 años, está a punto de hacer historia en la realeza”

Diferentes medios del país asiático han destacado la preparación de nuestra heredera al trono

La fama de la princesa

Números ganadores del Super Once del 24 febrero

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once

España necesita enfermeras geriátricas: 23.000 sanitarias atienden a más de 350.000 residentes

El Consejo General de Enfermería (CGE) reclama mejoras en la regulación y las condiciones laborales de los centros de mayores

España necesita enfermeras geriátricas: 23.000
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE suspende cautelarmente de

El PSOE suspende cautelarmente de militancia al alcalde de La Algaba denunciado por acoso sexual a un menor

La Ertzaintza elimina su centro veterinario de Bizkaia obligando a los agentes a recorrer 45 kilómetros para atender a los perros de la Unidad Canina en Álava

El Congreso decide si tramita la ley de Sumar que prohíbe los despidos a las empresas que lleven su actividad fuera de la UE: Zara y H&M en el foco

Dimite el secretario general del PSOE en Alcalá tras el expediente a su Secretario de Organización por una foto en la aparece quitándole la ropa interior a una ‘stripper’

La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido

ECONOMÍA

Mejorar la indemnización de un

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella