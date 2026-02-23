Comprobar EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo del lunes 23 de febrero

España

EuroDreams realiza dos sorteos semanales,
EuroDreams, una de las principales loterías de España que entrega hasta 20 mil euros al mes durante 30 años, anunció la combinación ganadora de su último sorteo.

EuroDreams, el nuevo sorteo millonario de Loterías y Sorteos del Estado, se lleva a cabo dos días de la semana, todos los lunes y jueves.

Resultados EuroDreams del 23 de febrero

  • Fecha: lunes 23 de febrero de 2026.
  • Combinación ganadora: 01, 07, 12, 25, 26 y 39.
  • Dreams: 1.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Eurodreams, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

EuroDreams: cómo jugar

Eurodreams realizó su último sorteo
EuroDreams es el nuevo sorteo de Loterías y Apuestas del Estado cuyo premio máximo es recibir 20 mil euros al mes durante un periodo de 30 años.

El sorteo consiste en seleccionar seis números entre el 1 y el 40, el cual será tu combinación ganadora; más un dígito extra del 1 al 5, denominado “sueño” o “dreams”.

Esta combinación ganadora la puedes elegir manualmente o dejar que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria.

Para ganar el premio mayor, tu apuesta tiene que coincidir con los seis resultados publicados por Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, puedes obtener un premio desde los dos aciertos.

Es importante mencionar que este sorteo, al igual que el Euromillones, no solo se juega en España, también lo hace en el resto de Europa.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Eurodreams
El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

