España

Detienen al rapero Costa por un supuesto delito de violencia de género contra su pareja: orden de alejamiento y libertad provisional

Según ha informado ‘Vózpopuli’, su arresto se produjo el pasado viernes y fue puesto en libertad al día siguiente

El rapero Hugo Ortiz (Costa)
El rapero Hugo Ortiz (Costa) (INSTAGRAM).

El rapero madrileño Hugo Ortiz, conocido en el panorama musical como Costa, es noticia este lunes por problemas judiciales. Según ha informado EFE, una jueza de Madrid ha abierto diligencias contra el artista por un presunto delito de maltrato en el ámbito de la pareja y ha dictado como medida cautelar la prohibición de acercarse a su pareja a menos de 500 metros, así como la imposibilidad de comunicarse con ella por cualquier medio.

Tal y como publica Vózpopuli, los hechos que han dado lugar a la investigación se remontan a la madrugada del pasado viernes, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a una vivienda situada en el distrito de Ciudad Lineal. Según las informaciones, el arresto se produjo tras un episodio en el que el músico habría empujado a su pareja contra un armario. Tras pasar varias horas en dependencias policiales, el artista fue trasladado a los juzgados de Plaza de Castilla.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Al día siguiente compareció ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 11 de Madrid. Tras escuchar su declaración, la magistrada acordó dejarle en libertad provisional, aunque imponiendo medidas restrictivas claras mientras avanza la investigación. El procedimiento se enmarca en el artículo 153 del Código Penal, que contempla castigos para quien “causare a otro menoscabo psíquico” o “golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión” cuando exista o haya existido una relación afectiva.

La detención tuvo un impacto inmediato en su agenda profesional. Costa tenía previstos dos conciertos ese mismo fin de semana, uno en Valladolid y otro en Bilbao, que finalmente no se celebraron. Su agencia, Urbania Entertainment, comunicó públicamente la cancelación de ambos eventos alegando una “indisposición del artista” y señalando que “sienten profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecen la comprensión del público”. Sin embargo, según apunta Vózpopuli, el verdadero motivo estaba relacionado con su situación judicial.

Por ahora, ni el propio artista ni su entorno han ofrecido explicaciones sobre lo sucedido. Tampoco se ha aclarado qué ocurrirá con las próximas fechas de su gira, que incluyen actuaciones en varias ciudades españolas durante principios del mes de marzo.

El rapero Hugo Ortiz (Costa)
El rapero Hugo Ortiz (Costa) (INSTAGRAM).

Bajo el punto de mira

Con más de dos décadas de trayectoria, Hugo Ortiz ha sido una figura reconocida dentro de la escena del rap nacional. Inició su carrera en el grupo de hardcore Versvs antes de dar el salto en solitario, consolidándose con varios trabajos discográficos y colaboraciones. En plataformas digitales mantiene una notable presencia, con miles de seguidores en redes sociales y cientos de miles de oyentes mensuales.

En el plano personal, el propio Costa se ha definido en alguna ocasión como una persona “muy hipersensible y emocional”. Sin embargo, también ha protagonizado momentos controvertidos, como una entrevista reciente en la que mandó callar de forma brusca a su pareja, que se encontraba fuera de cámara.

A lo largo de los años, su figura no ha estado exenta de polémica. Algunas de sus letras han sido cuestionadas por su contenido explícito y por incluir mensajes considerados ofensivos. De hecho, versos como “yo la zurro en los labios” o “no voy a dejar de darte hasta que te haga daño” han generado críticas en distintos sectores. Estas controversias incluso llevaron en el pasado a la cancelación de actuaciones en festivales.

