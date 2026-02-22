España

Un descubrimiento arqueológico inusual en Galicia: encuentran en la isla de Ons una moneda de 1622, del reinado de Felipe IV

El valor económico es escaso, pero el análisis preliminar recalca su interés desde la perspectiva histórica y etnográfica

Guardar
Maravedís. (Museo Arqueológico Nacional)
Maravedís. (Museo Arqueológico Nacional)

El hallazgo reciente de un maravedí acuñado en 1622 durante el reinado de Felipe IV en la playa de As Dornas, en la isla de Ons, en Galicia, ha aportado un nuevo testimonio sobre la circulación de moneda y la actividad marítima histórica en el entorno del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Según las fuentes de la Dirección del Parque consultadas por Europa Press, este descubrimiento, que ha sido adelantado por Faro de Vigo, se ha producido de manera fortuita en una zona intermareal, sumando un elemento relevante para entender la presencia humana y el dinamismo histórico de la isla.

El informe preliminar elaborado a raíz de este suceso destaca varias hipótesis sobre el modo en que la moneda pudo alcanzar la playa: tanto una pérdida accidental como el arrastre desde un pecio o, incluso, la movilización de sedimentos figuran entre las vías manejadas por los investigadores. La moneda, con un gran deterioro y afectada por una fuerte corrosión, presenta una pátina verde característica de las aleaciones de cobre sometidas durante largos periodos al ambiente marino. A pesar del estado de conservación, la combinación de las marcas visibles ha facilitado una interpretación sólida de la pieza, según ha subrayado el informe de la Dirección del Parque en declaraciones recogidas por Europa Press.

En el anverso del maravedí se observa un escudo central muy erosionado, mientras que el reverso muestra un motivo arquitectónico típico del cuartel de Castilla y una fecha: 1622. Además, la presencia de un resello con la marca ‘VIII’, que corresponde a la práctica de resellado de monedas antiguas en los años 1641 y 1642 para convertirlas en piezas de 8 maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVII, ha permitido corroborar que se trata de un maravedí de cobre fabricado bajo el mandato de Felipe IV, entre 1621 y 1665. Esta característica pone de relieve tanto el contexto económico de la época como la implantación de medidas extraordinarias frente a la desvalorización monetaria.

La Policía y los Mossos descubren el mayor taller de monedas de 2 euros falsas de toda Europa

Valor histórico, pero no económico

El valor económico de la moneda resulta escaso, pero el análisis preliminar recalca su interés desde la perspectiva histórica y etnográfica, al servir de huella material de la actividad humana en la isla durante la Edad Moderna. En términos patrimoniales, el hallazgo refuerza la interpretación del rico legado marítimo y social vinculado al Parque Nacional, de acuerdo con las fuentes de la Dirección consultadas por Europa Press.

Dentro del contexto histórico de la isla de Ons, el descubrimiento del maravedí se ajusta a la documentación existente, que refleja un periodo de intenso tráfico marítimo entre los puertos gallegos, portugueses y las rutas atlánticas, así como la presencia de marineros, pescadores y pobladores estacionales, además de numerosos naufragios en el entorno del archipiélago. La Dirección del Parque ha explicado a Europa Press que las próximas actuaciones incluyen el registro del objeto en el inventario de bienes culturales del Parque y, posteriormente, valorar la incorporación de la moneda en futuros materiales con fines divulgativos.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

ArqueologíaMonedasDineroCiencia EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas gominolas japonesas de Hello Kitty por riesgo de asfixia y piden que no se consuman

Se han disctribuído en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, pero no se descarta en el resto de comunidades autónomas

Alerta alimentaria: ordenan la retirada

La brecha salarial disminuye, pero la desigualdad persiste: dos de cada tres trabajadores que cobran el SMI son mujeres

Según el último informe de UGT, la brecha salarial en España se situó en 2023 en el 15,74%, con una diferencia entre el salario de hombres y mujeres de alrededor de 4.800 euros anuales

La brecha salarial disminuye, pero

Números ganadores de Super ONCE: Sorteo 3 del domingo 22 de febrero de 2026

Conozca aquí la combinación ganadora de las 14:00 horas y averigüe si es uno de los nuevos millonarios

Números ganadores de Super ONCE:

Manuel Carrasco, elegido Hijo Predilecto de Andalucía: de su familia junto a la periodista Almudena Navalón a sus negocios millonarios

Juanma Moreno ha anunciado este domingo que el cantante onubense será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía el próximo 28 de febrero

Manuel Carrasco, elegido Hijo Predilecto

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 2 del 22 febrero de 2026

Como cada domingo, aquí están las cifras sorteadas en la segunda jugada diaria

Super ONCE: resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez aterriza en CyL para

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

ECONOMÍA

La brecha salarial disminuye, pero

La brecha salarial disminuye, pero la desigualdad persiste: dos de cada tres trabajadores que cobran el SMI son mujeres

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones