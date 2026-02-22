Un descubrimiento arqueológico inusual en Galicia: encuentran en la isla de Ons una moneda de 1622, del reinado de Felipe IV

Maravedís. (Museo Arqueológico Nacional)

El hallazgo reciente de un maravedí acuñado en 1622 durante el reinado de Felipe IV en la playa de As Dornas, en la isla de Ons, en Galicia, ha aportado un nuevo testimonio sobre la circulación de moneda y la actividad marítima histórica en el entorno del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Según las fuentes de la Dirección del Parque consultadas por Europa Press, este descubrimiento, que ha sido adelantado por Faro de Vigo, se ha producido de manera fortuita en una zona intermareal, sumando un elemento relevante para entender la presencia humana y el dinamismo histórico de la isla.

El informe preliminar elaborado a raíz de este suceso destaca varias hipótesis sobre el modo en que la moneda pudo alcanzar la playa: tanto una pérdida accidental como el arrastre desde un pecio o, incluso, la movilización de sedimentos figuran entre las vías manejadas por los investigadores. La moneda, con un gran deterioro y afectada por una fuerte corrosión, presenta una pátina verde característica de las aleaciones de cobre sometidas durante largos periodos al ambiente marino. A pesar del estado de conservación, la combinación de las marcas visibles ha facilitado una interpretación sólida de la pieza, según ha subrayado el informe de la Dirección del Parque en declaraciones recogidas por Europa Press.

En el anverso del maravedí se observa un escudo central muy erosionado, mientras que el reverso muestra un motivo arquitectónico típico del cuartel de Castilla y una fecha: 1622. Además, la presencia de un resello con la marca ‘VIII’, que corresponde a la práctica de resellado de monedas antiguas en los años 1641 y 1642 para convertirlas en piezas de 8 maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVII, ha permitido corroborar que se trata de un maravedí de cobre fabricado bajo el mandato de Felipe IV, entre 1621 y 1665. Esta característica pone de relieve tanto el contexto económico de la época como la implantación de medidas extraordinarias frente a la desvalorización monetaria.

Valor histórico, pero no económico

El valor económico de la moneda resulta escaso, pero el análisis preliminar recalca su interés desde la perspectiva histórica y etnográfica, al servir de huella material de la actividad humana en la isla durante la Edad Moderna. En términos patrimoniales, el hallazgo refuerza la interpretación del rico legado marítimo y social vinculado al Parque Nacional, de acuerdo con las fuentes de la Dirección consultadas por Europa Press.

Dentro del contexto histórico de la isla de Ons, el descubrimiento del maravedí se ajusta a la documentación existente, que refleja un periodo de intenso tráfico marítimo entre los puertos gallegos, portugueses y las rutas atlánticas, así como la presencia de marineros, pescadores y pobladores estacionales, además de numerosos naufragios en el entorno del archipiélago. La Dirección del Parque ha explicado a Europa Press que las próximas actuaciones incluyen el registro del objeto en el inventario de bienes culturales del Parque y, posteriormente, valorar la incorporación de la moneda en futuros materiales con fines divulgativos.

