La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

La Xunta ha decidido ejercer su derecho de tanteo y adquirir por 178.200 euros seis monedas históricas de Galicia a una casa de subastas de Madrid. Estas piezas, consideradas Bien de Interés Cultural (BIC), forman parte de la denominada colección Orol. El proceso se ha formalizado tras una serie de gestiones iniciadas a mediados de 2025, tal y como ha informado Europa Press.

Según la información publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural abrió el procedimiento en junio del año pasado cuando notificó a la casa de subastas Jesús Vico y Asociados el comienzo del expediente BIC de las monedas. Poco tiempo después, tuvo lugar la subasta en la que finalmente una de las siete piezas originales fue comprada por la Administración General del Estado con destino al Museo Arqueológico Nacional. Tras conocerse este movimiento, la Xunta comunicó formalmente su intención de aplicar el derecho de tanteo o incluso de emprender acciones legales con el objetivo de recuperar los objetos que pudieran ser vendidos durante el proceso.

La Consellería de Cultura ha recalcado que la administración gallega tiene prioridad de adquisición en caso de que existan otros interesados, ya sean instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro. En octubre, el Ministerio de Cultura informó a la Xunta que la moneda ‘1/4 de excelente dos Reis Católicos, Ceca A Coruña’ fue adjudicada precisamente bajo el mismo derecho de tanteo, por lo que pasará a engrosar la colección del Museo Arqueológico Nacional. El resto de las monedas, seis en total, han sido adjudicadas a la Xunta, que se ha comprometido a abonar los 178.200 euros consignados en la certificación de lotes emitida por la casa de subastas al cierre del proceso, como figura en el DOG.

Las monedas proceden de la colección del empresario gallego Antonio Orol, natural de Ferreira (O Valadouro), quien tuvo un papel activo en el ámbito numismático español. A lo largo de su vida, Orol llegó a ocupar los puestos de vicepresidente de la Asociación Numismática Madrileña, miembro del comité ejecutivo de los Congresos Nacionales de Numismática y secretario de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos.

El anhelo de Antonio Orol era reunir una colección que, en sus propias palabras, pudiera “algún día permanecer unida en alguna institución pública gallega” para que la ciudadanía tuviese la oportunidad de contemplar una historia monetaria de Galicia desde sus inicios hasta la actualidad.

Estado de las piezas y valoración numismática

El patrimonio que componen las siete monedas —originalmente incluidas en la declaración BIC—, ha sido calificado por la Xunta en junio pasado como de “excelente estado de conservación”, remarcando además el carácter “raro y único” de estas emisiones.

Las seis piezas que pasarán a manos de la Xunta corresponden a las siguientes denominaciones: ‘Tremissis Suevo de Honorio, Ceca Gallaecia’, ‘Tremissis Suevo de Valentiniano, Ceca Gallaecia’, ‘Tremissis Suevo serie Latina Mvnita, Ceca Gallaecia’, ‘Tremissis Visigodo de Wamba, Ceca Tui’, ‘1/2 de excelente da granada dos Reis Católicos, Ceca A Coruña’ y ‘1/2 real de Felipe II, Ceca A Coruña’. Por su parte, la moneda ‘1/4 de excelente dos Reis Católicos, Ceca A Coruña’ será conservada por el Museo Arqueológico Nacional.

Entre las monedas adquiridas, destaca la denominada ‘Tremissis Suevo serie Latina Mvnita’. Esta pieza es una “emisión única, que se sepa hasta el momento, que constituye un testigo material y documental de la existencia del Reino Suevo en Galicia” y representa un “ejemplo palpable y excepcional dentro de la numismática alto medieval hispana”.

