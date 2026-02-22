Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez Mínguez, y el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Fernando Otero/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este domingo su primer acto de precampaña de las elecciones de Castilla y León para tratar de cortar la sangría electoral que arrastra el PSOE desde las elecciones extremeñas. Junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, el líder socialista ha afirmado que el 15 de marzo marcará el comienzo de la remontada frente al avance de la derecha y la extrema derecha. “En 2022, Castilla y León se convirtió en la ‘zona cero’ de los gobiernos de PP y Vox. Hagamos que sea el punto y final de esos gobiernos”, ha afirmado.

El líder socialista ha vuelto a tirar de un discurso triunfalista rescatando algunos de los logros cosechados en su legislatura, entre ellos la subida del SMI aprobada esta última semana. “Frente a la ola reaccionaria hay un Gobierno de coalición progresista que les para los pies con sus políticas”, ha señalado Sánchez, quien ha defendido que “se puede crecer y crear en empleo subiendo en derechos, crecer y reducir las emisiones de efecto invernadero y reforzar el estado de bienestar y reducir el déficit público”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado los datos que avalan el crecimiento económico del país al 2,8% junto a los casi 22 millones de personas ocupadas tras lo que ha concluido: “España va como nunca y la oposición miente como siempre”. “Cuando me dicen ¿merece la pena?, ¿que si merece la pena? Merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León”, ha subrayado.

Sánchez ha criticado la gestión de Alfonso Mañueco, presidente de la Junta, aunque solo con una mención sobre la crisis de los incendios que arrasaron esta comunidad el verano pasado. En este contexto, ha planteado si en las próximas elecciones prefieren avanzar o retroceder: “Si el próximo verano vuelve a haber una tragedia en forma de incendio forestal ¿queréis a Mañueco o a Carlos Martínez?“.

Frente a los tecnoligarcas: “Vamos a quitar sus sucias manos de la salud de nuestros hijos”

Apenas ha realizado menciones a lo regional en un territorio que, en especial, suele estar influenciado por los asuntos en clave nacional. En este sentido, el presidente del Gobierno ha enarbolado su lucha contra los tecnoligarcas “que viven en EEUU” asegurando que, mientras gobierne, va a poner la salud de los menores “por delante” de su “cuenta de resultados”.

“Nosotros vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas, y de sus móviles. Esa es una causa que merece la pena luchar”, ha clamado Sánchez. “No estamos solos. como siempre, en muchas cosas somos los primeros porque defendemos el sentido común”, ha reivindicado.

Ante ello, Sánchez ha recordado que el Gobierno ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con Inteligencia Artificial que afectan a niños y mujeres. Asimismo, ha criticado que la “ultraderecha” diga que con esto el Gobierno pretende “censurar” y ha defendido que es una cuestión “de sentido común” exigir que se garantice “la misma dignidad para los jóvenes fuera y dentro de las redes sociales”.

Noticia en ampliación