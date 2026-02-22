España

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

El presidente del Gobierno y líder socialista saca a relucir los últimos logros de su Ejecutivo y critica la gestión de Mañueco al frente de la crisis de incendios del pasado verano

Guardar
El secretario general del PSOE
El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez Mínguez, y el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Fernando Otero/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este domingo su primer acto de precampaña de las elecciones de Castilla y León para tratar de cortar la sangría electoral que arrastra el PSOE desde las elecciones extremeñas. Junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, el líder socialista ha afirmado que el 15 de marzo marcará el comienzo de la remontada frente al avance de la derecha y la extrema derecha. “En 2022, Castilla y León se convirtió en la ‘zona cero’ de los gobiernos de PP y Vox. Hagamos que sea el punto y final de esos gobiernos”, ha afirmado.

El líder socialista ha vuelto a tirar de un discurso triunfalista rescatando algunos de los logros cosechados en su legislatura, entre ellos la subida del SMI aprobada esta última semana. “Frente a la ola reaccionaria hay un Gobierno de coalición progresista que les para los pies con sus políticas”, ha señalado Sánchez, quien ha defendido que “se puede crecer y crear en empleo subiendo en derechos, crecer y reducir las emisiones de efecto invernadero y reforzar el estado de bienestar y reducir el déficit público”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado los datos que avalan el crecimiento económico del país al 2,8% junto a los casi 22 millones de personas ocupadas tras lo que ha concluido: “España va como nunca y la oposición miente como siempre”. “Cuando me dicen ¿merece la pena?, ¿que si merece la pena? Merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León”, ha subrayado.

Sánchez ha criticado la gestión de Alfonso Mañueco, presidente de la Junta, aunque solo con una mención sobre la crisis de los incendios que arrasaron esta comunidad el verano pasado. En este contexto, ha planteado si en las próximas elecciones prefieren avanzar o retroceder: “Si el próximo verano vuelve a haber una tragedia en forma de incendio forestal ¿queréis a Mañueco o a Carlos Martínez?“.

Frente a los tecnoligarcas: “Vamos a quitar sus sucias manos de la salud de nuestros hijos”

Apenas ha realizado menciones a lo regional en un territorio que, en especial, suele estar influenciado por los asuntos en clave nacional. En este sentido, el presidente del Gobierno ha enarbolado su lucha contra los tecnoligarcas “que viven en EEUU” asegurando que, mientras gobierne, va a poner la salud de los menores “por delante” de su “cuenta de resultados”.

“Nosotros vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas, y de sus móviles. Esa es una causa que merece la pena luchar”, ha clamado Sánchez. “No estamos solos. como siempre, en muchas cosas somos los primeros porque defendemos el sentido común”, ha reivindicado.

Ante ello, Sánchez ha recordado que el Gobierno ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con Inteligencia Artificial que afectan a niños y mujeres. Asimismo, ha criticado que la “ultraderecha” diga que con esto el Gobierno pretende “censurar” y ha defendido que es una cuestión “de sentido común” exigir que se garantice “la misma dignidad para los jóvenes fuera y dentro de las redes sociales”.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Pedro SanchezPSOEEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La familia del español en coma tras un accidente en Tailandia ya tiene fondos para volar a España: “La respuesta solidaria ha superado cualquier expectativa”

Tras una campaña de recaudación que ha sobrepasado el objetivo inicial de 260.000 euros en solo tres días, Adrián Palomino y sus allegados vuelven a casa

La familia del español en

España vive uno de los peores inicios de año en violencia machista: tres mujeres y dos niños han sido asesinados en la última semana

En lo que va de año se han producido 10 crímenes machistas, lo que evidencia la persistencia de fallos estructurales e institucionales, pese a los protocolos vigentes

España vive uno de los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 febrero

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Una familia que lleva 40 años viviendo varios meses en el mismo camping debe desalojar porque su casa móvil ya no cumple las normas: “Nos fuimos llorando”

“Podrían habernos avisado y dejarnos un año más”, lamenta esta pareja de jubilados

Una familia que lleva 40

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

La sanción se impuso tras detectar una reserva turística gestionada a través de una plataforma digital en un edificio donde la normativa municipal prohíbe expresamente este tipo de actividad

Una vivienda usada como alquiler
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

Juan Lobato, senador y exlíder del PSOE en Madrid: “Hemos hablado demasiado de Abascal y poco de por qué la gente vota a Vox. No hay un 20% de fachas en España”

ECONOMÍA

Una vivienda usada como alquiler

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones