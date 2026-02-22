Cuándo es el cambio horario de la primavera de 2026 y por qué podría ser el último

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio horario. (X/@sanchezcastejon)

A medidados de octubre de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que España propondría a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa dado que “ya no tiene sentido”. En un video que publicaba en su cuenta de X, Sánchez afirmaba que “apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente”.

“En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria, están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año”, argumentaba el presidente del Ejecutivo, que también recordaba que se trata de un “debate que viene de lejos”.

El Parlamento Europeo votó hace siete años su fin y, con este precedente, Sánchez pidió al Consejo Europeo que empezara a movilizarse para hacerlo efectivo. No obstante, no aclaró cuando llegaría. La última propuesta fue planteada en 2018 por la Comisión Europea, que recomendó permitir a los Estados miembros establecer de forma permanente su huso horario preferente. Pero, a día de hoy aún no hay una fecha fijada para que la medida entre en vigor, por lo que el régimen actual se mantiene.

Interior del mecanismo del Reloj de la Puerta del Sol, a 13 de diciembre de 2021, en Madrid. (Gustavo Valiente / Europa Press)

De este modo, 2026 podría ser el último año con cambio de hora pero, por lo pronto, el adelanto del reloj del próximo mes se mantiene, conforme recoge la orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026 del Boletin Oficial del Estado (BOE). Aún no hay ninguna orden que fije un cambio de hora en 2027.

Cuándo se cambia la hora en marzo de 2026

El horario de verano llega con el inicio de la primavera en el hemisferio norte, que está determinado por el instante en el que la Tierra atraviesa el punto de su órbita desde el que el centro del Sol cruza el ecuador celeste en dirección norte.

El día en que se produce este fenómeno, conocido como equinoccio de primavera, se caracteriza porque la duración del día y la noche resulta prácticamente igual. Mientras tanto, en el hemisferio sur comienza el otoño. Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, organismo estatal de referencia, dependiente del Instituto Geográfico Nacional, la primavera de 2026 en el hemisferio norte empezará el 20 de marzo a las 15 horas y 46 minutos (hora oficial peninsular). Esta estación tendrá una duración aproximada de 92 días y 18 horas y se prolongará hasta el 21 de junio, entonces empezará el verano.

Este año, el cambio de hora llegará diez días después del inicio de la primavera. En concreto, el cambio horario de este 2026 se producirá el 29 de marzo. En esa fecha, el último domingo de marzo, a las 02:00, hora peninsular, los relojes deberán adelantarse una hora para marcar las 03:00. En Canarias, la 01:00 pasará a ser las 02:00.