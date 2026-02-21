Una jubilada francesa desaparece de su residencia de mayores y es encontrada muerta a diez kilómetros del edificio

Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de unos sesenta años fue encontrada muerta a primera hora de este jueves, 19 de febrero, en la localidad de Poligny, en el departamento francés de Jura. El cuerpo apareció en la vía pública, concretamente en la calle Pasteur, y varios transeúntes alertaron a las autoridades en torno a las 7:30 tras encontrar el cuerpo tendido en el suelo frente a una vivienda.

Encontrada a diez kilómetros de la residencia en la que vivía

El alcalde de Poligny, Dominique Bonnet, y los técnicos de identificación criminal de la gendarmería se desplazaron hasta el lugar. Según ha informado France 3, la víctima residía en una residencia de mayores en Arbois, a diez kilómetros del punto en el que fue encontrada y de la que había desaparecido la noche anterior.

La desaparición se detectó en la residencia sobre las 22:30 del miércoles. El personal del centro comunicó la ausencia a las fuerzas de seguridad, que pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda con perros rastreadores a partir de las 3:00 de la madrugada del jueves. Los esfuerzos se concentraron en torno a la residencia de Arbois, pero no permitieron localizar a la mujer.

El hallazgo del cuerpo en Poligny horas después, a esa distancia y en plena calle, sorprendió a los investigadores. Al ser encontrada, vestía un pantalón de chándal y calcetines, mientras que sus zapatos se quedaron en su habitación, un dato que ha llamado la atención de la gendarmería por las bajas temperaturas y el trayecto recorrido.

El cuerpo de la mujer se encontró en Poligny, a unos 10 kilómetros de la residencia de ancianos en la que vivía (Captura de Google Maps)

Las autoridades piden la colaboración de posibles testigos

La fiscalía del Jura ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y la gendarmería ha difundido una llamada a testigos. Los investigadores solicitan colaboración ciudadana para saber si alguien vio a la mujer durante la noche o pudo haberle ofrecido un desplazamiento en coche. El comunicado oficial dirigido a la población recoge: “Si alguien la vio esa noche o la llevó en coche y dispone de información útil, debe ponerse en contacto con nosotros”. El teléfono de la gendarmería de Dole permanece habilitado para cualquier dato relevante. La descripción oficial difundida señala que la mujer tenía una complexión frágil y carecía de calzado cuando salió de la residencia.

La investigación intenta reconstruir el trayecto entre Arbois y Poligny y determinar cómo fue posible que la residente abandonara el centro sin ser detectada. Otra línea de trabajo se centra en analizar si existió algún fallo en los sistemas de control internos de la residencia. La dirección del centro, consultada por la prensa francesa, ha decidido no hacer declaraciones públicas sobre el caso.

La autopsia será fundamental para determinar la causa exacta de la muerte y para descartar o confirmar la intervención de terceras personas. Los técnicos de identificación criminal han examinado el lugar donde apareció el cuerpo y buscan indicios que ayuden a reconstruir la secuencia de los hechos. Hasta el momento, no se han encontrado objetos personales ni señales que permitan aclarar el recorrido realizado.

La aparición del cuerpo lejos de la residencia ha generado inquietud en la comunidad local y entre las autoridades acerca de la seguridad en los centros de mayores. La investigación avanza con la toma de declaraciones, el análisis de cámaras de seguridad y la revisión de posibles rutas utilizadas por la víctima durante la noche.