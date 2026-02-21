España

Una jubilada francesa desaparece de su residencia de mayores y es encontrada muerta a diez kilómetros del edificio

La residencia había alertado de su desaparición la noche anterior, pero el dispositivo de búsqueda no tuvo ningún éxito: viandantes descubrieron su cuerpo a primera hora de la mañana, tendido en el suelo frente a una vivienda

Guardar
Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)
Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de unos sesenta años fue encontrada muerta a primera hora de este jueves, 19 de febrero, en la localidad de Poligny, en el departamento francés de Jura. El cuerpo apareció en la vía pública, concretamente en la calle Pasteur, y varios transeúntes alertaron a las autoridades en torno a las 7:30 tras encontrar el cuerpo tendido en el suelo frente a una vivienda.

Encontrada a diez kilómetros de la residencia en la que vivía

El alcalde de Poligny, Dominique Bonnet, y los técnicos de identificación criminal de la gendarmería se desplazaron hasta el lugar. Según ha informado France 3, la víctima residía en una residencia de mayores en Arbois, a diez kilómetros del punto en el que fue encontrada y de la que había desaparecido la noche anterior.

La desaparición se detectó en la residencia sobre las 22:30 del miércoles. El personal del centro comunicó la ausencia a las fuerzas de seguridad, que pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda con perros rastreadores a partir de las 3:00 de la madrugada del jueves. Los esfuerzos se concentraron en torno a la residencia de Arbois, pero no permitieron localizar a la mujer.

El hallazgo del cuerpo en Poligny horas después, a esa distancia y en plena calle, sorprendió a los investigadores. Al ser encontrada, vestía un pantalón de chándal y calcetines, mientras que sus zapatos se quedaron en su habitación, un dato que ha llamado la atención de la gendarmería por las bajas temperaturas y el trayecto recorrido.

El cuerpo de la mujer
El cuerpo de la mujer se encontró en Poligny, a unos 10 kilómetros de la residencia de ancianos en la que vivía (Captura de Google Maps)

Las autoridades piden la colaboración de posibles testigos

La fiscalía del Jura ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y la gendarmería ha difundido una llamada a testigos. Los investigadores solicitan colaboración ciudadana para saber si alguien vio a la mujer durante la noche o pudo haberle ofrecido un desplazamiento en coche. El comunicado oficial dirigido a la población recoge: “Si alguien la vio esa noche o la llevó en coche y dispone de información útil, debe ponerse en contacto con nosotros”. El teléfono de la gendarmería de Dole permanece habilitado para cualquier dato relevante. La descripción oficial difundida señala que la mujer tenía una complexión frágil y carecía de calzado cuando salió de la residencia.

La investigación intenta reconstruir el trayecto entre Arbois y Poligny y determinar cómo fue posible que la residente abandonara el centro sin ser detectada. Otra línea de trabajo se centra en analizar si existió algún fallo en los sistemas de control internos de la residencia. La dirección del centro, consultada por la prensa francesa, ha decidido no hacer declaraciones públicas sobre el caso.

La autopsia será fundamental para determinar la causa exacta de la muerte y para descartar o confirmar la intervención de terceras personas. Los técnicos de identificación criminal han examinado el lugar donde apareció el cuerpo y buscan indicios que ayuden a reconstruir la secuencia de los hechos. Hasta el momento, no se han encontrado objetos personales ni señales que permitan aclarar el recorrido realizado.

La aparición del cuerpo lejos de la residencia ha generado inquietud en la comunidad local y entre las autoridades acerca de la seguridad en los centros de mayores. La investigación avanza con la toma de declaraciones, el análisis de cámaras de seguridad y la revisión de posibles rutas utilizadas por la víctima durante la noche.

Temas Relacionados

FranciaMuerteResidencia De MayoresInternacionalEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una jubilada sigue buscando trabajo con 93 años y 14 fracturas en el brazo: “No me queda otra opción”

La mujer intenta mantenerse gracias a sus seis hijos pero quiere autonomía y una economía propia

Una jubilada sigue buscando trabajo

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas del

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 febrero

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Para el presidente de ERC, “es el PSC quien debe poner sobre la mesa toda su capacidad para que el Gobierno cumpla los compromisos”, algo que, considera, “todavía no ha ocurrido”

Junqueras descarta seguir negociando los

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El aumento del salario mínimo impacta en las condiciones laborales y en la protección salarial del empleo doméstico

El mínimo legal por hora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junqueras descarta seguir negociando los

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera