El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

La falta de respuesta por parte de las autoridades cubanas ha derivado en el cierre de varias sociedades o en su entrada en procedimientos concursales

La gente pasa frente a
La gente pasa frente a un mural del Che Guevara en La Habana, el martes 17 de febrero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Más de 150 empresas españolas han solicitado al Ejecutivo central medidas de apoyo financiero extraordinario por una deuda acumulada de aproximadamente 255 millones de euros que mantiene con ellas el régimen de Cuba. La gran mayoría de estas sociedades son pequeñas y medianas empresas que operan en sectores como la alimentación, la fabricación de componentes para vacunas, artículos de higiene personal y fertilizantes. Esta petición colectiva ha sido trasladada a través de la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno de Cuba, entidad que agrupa a la mayoría de las compañías damnificadas, tal como ha confirmado un portavoz de la organización a EFE.

La relación comercial entre empresas españolas y el sector público cubano ha resultado especialmente dañada desde el año 2017, marco en el que se concentran la mayoría de los vencimientos que permanecen impagados hasta la fecha. De hecho, entre 2017 y 2019 se ha registrado el grueso de esta deuda. Según ha detallado a EFE el portavoz de la plataforma, la falta de respuesta por parte de las autoridades cubanas ha derivado en el cierre de varias sociedades o en su entrada en procedimientos concursales.

El último informe anual elaborado por ICEX España Exportación e Inversiones sitúa la deuda en 255 millones de euros, una cifra inferior a los 284 millones que se contabilizaban en 2023. La reducción se vincula principalmente al cese de actividad de empresas afectadas, según interpreta la plataforma, que opera en el marco de la patronal Foment del Treball. Los datos recogidos en el mismo informe añaden nuevos elementos al problema financiero. Al margen de la deuda reconocida, persisten más de 23 millones de euros en fondos retenidos dentro de Cuba y cerca de 40 millones en dividendos bloqueados en cuentas corporativas de bancos cubanos. Por el bloqueo, dichos importes no pueden transferirse al exterior, aunque no computen formalmente como deuda. En conjunto, el capital económico comprometido por la situación alcanza los 318 millones de euros.

La Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno de Cuba ha recalcado la dificultad de encontrar un interlocutor válido en el régimen cubano para abordar la cuestión. Mientras tanto, se han producido ya consecuencias empresariales, incluidas sociedades que han optado por el cierre o por iniciar procedimientos concursales a causa de los impagos.

Más letras y menos depósitos: los ahorradores disparan su inversión en deuda pública atraídos por su rentabilidad.

Pymes de Cataluña, Madrid y País Vasco

El perfil de las compañías afectadas es mayoritariamente el de pymes, con una deuda media que supera los dos millones de euros en el caso de las medianas empresas, y de 0,85 millones en las microempresas. Además, el 19% de las empresas consultadas en la encuesta de ICEX afronta una deuda superior a la cifra total de su facturación más reciente, agrupando en este segmento el 37% del pasivo total. Por comunidades autónomas, la mayor concentración de acreedores reside en Cataluña (32% del total), seguida de la Comunidad de Madrid (26%) y del País Vasco (15%).

En paralelo, los reclamantes recuerdan que España pactó en 2016 un programa de conversión de deuda con Cuba, valorado en 375 millones de euros, para facilitar el desarrollo de inversiones empresariales en la isla. Sin embargo, los afectados aseguran que estos recursos continúan sin movilizarse hasta la fecha. La Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno de Cuba demanda que el Ejecutivo español reactive estas herramientas o, como alternativa, apruebe líneas de crédito específicas para paliar el deterioro empresarial.

*Con información de EFE

