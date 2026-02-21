España

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

El español gano al francés 6-2 y 6-1 en menos de una hora

Carlos Alcaraz, campeón del Torneo
Carlos Alcaraz, campeón del Torneo de Doha.(Europa Press)

Carlos Alcaraz no dio ninguna opción. En una de las finales más unilaterales que se recuerdan en el circuito ATP 500, el murciano pasó por encima de Arthur Fils (6-2, 6-1) en solo 50 minutos, consolidando un inicio de temporada impecable tras su reciente título en el Open de Australia. El pupilo de Goran Ivanisevic, nervioso desde el primer punto, vio cómo cada bola que enviaba profunda era devuelta con precisión quirúrgica y potencia arrolladora por el número uno del mundo. Alcaraz demostró que la fatiga post-Australia es un concepto inexistente y que su tenis está en su momento más sólido.

Una exhibición sin fisuras, sin concesiones y sin margen alguno para el francés, número 40 del ranking, y que llegaba a la final tras eliminar a Jakub Mensik en semifinales y con un palmarés que incluía dos títulos ATP 500 (Tokio y Hamburgo). Sin embargo, la historia estaba de parte del español, que ya se había enfrentado dos veces contra Fils, ambas con victoria, y no iba a haber dos sin tres.

Carlos Alcaraz celebrando un punto.
Carlos Alcaraz celebrando un punto. (Europa Press)

Un primer set de manual

Concentrado desde el principio, Alcaraz ganó el sorteo y eligió empezar al resto, fiel a su estilo. El juego acabó con break. Y solo era una pequeña parte de lo que se avecinaba en la pista rápida del Khalifa International Tennis and Squash Complex. Fils apenas pudo mantener el ritmo y la agresividad que imponía el español.

Con un segundo break que lo puso 4-1 arriba, Alcaraz convirtió el primer set en una auténtica pesadilla para el joven francés. Un servicio intratable, saques directos a la T y golpes profundos y precisos lo llevaron a terminar la primera manga en menos de media hora (27 minutos), dejando claro que había algo más en juego que un trofeo.

Carlos Alcaraz celebrando el título
Carlos Alcaraz celebrando el título de Doha. (X/Carlos Alcaraz)

Frustración y espectáculo en la segundo manga

El segundo set fue directamente un trámite para Carlitos. Volvió a romper en blanco y con el marcador 3-0, dejó a Fils sin soluciones en el partido. La superioridad del número uno era evidente y la frustración del galo terminó por salir. Tras un nuevo error no forzado, descargó su impotencia contra la raqueta, que acabó destrozada contra el suelo, acción que le costó un warning de la jueza de silla.

Afortunadamente, fue algo que no desconcentró al español, que siguió a lo suyo. Tocaba sacar plano y la respuesta del francés apenas tenía continuidad en el juego. En el fondo o en la red, el murciano se exhibió con un repertorio de recursos a los que ya estamos acostumbrados. Fils no sabía que hacer ante las ‘dejaditas’ y subidas a la red que levantaban al público de sus asientos.

El cierre fue un reflejo del partido. Con 5-1 y saque para Fils, el francés tenía el punto prácticamente ganado, pero el de El Palmar se anticipó, inventando una derecha cruzada en plena carrera que lo convertía en campeón. Al más puro estilo Alcaraz. El 6-1 llegó apenas pasados los 50 minutos de juego. Segundo título en el segundo torneo del año que consolidan a Carlitos en los más alto del Ranking ATP, con una distancia casi insalvable para el número dos, Jannick Sinner.

