España

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

Estas mujeres solicitan apoyo legal para presentar denuncias formales si disponen de pruebas


El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro Marlaska y el DAO, José Ángel González (Marta Fernández - Europa Press)

El abogado de la mujer que denunció al Director Adjunto Operativo (DAO) por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha asegurado que ha recibido mensajes de otras agentes que relatan otras “conductas inapropiadas” en los altos cargos de la Policía Nacional. Según ha contado en Antena 3, estas mujeres buscan asesoramiento legal y respaldo para presentar denuncias formales, si cuentan con pruebas suficientes.

El experto ha explicado que la denuncia es el “único mecanismo” para luchar contra ·esta impunidad que parece ser que está instalada en la cúpula policial”. De esta forma, anima a que las que se puedan haber visto afectadas denuncien y, con ello, conseguir que ninguna mujer funcionaria o policía sufra en su puesto de trabajo.

José Ángel González ocupaba hasta hace un par de días uno de los puestos de mayor relevancia en el cuerpo. Tras conocerse la querella contra él dimitió. El ministro del Interior ha sido duramente criticado por este caso. Fernando Grande-Marlaska ha llegado a asegurar en el Congreso que si la víctima asegura haberse sentido “desprotegida”, él “dimitirá”.

Piedrafita ha resaltado en la entrevista que el testimonio de su clienta ha animado a otras agentes a romper el silencio. Ha insistido en la importancia de que estas mujeres mantengan el contacto, ya que podrán brindarles apoyo jurídico especializado, evaluar la viabilidad de cada caso y “armar esas denuncias”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que dimitirá si la víctima que ha denunciando una agresión sexual contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado (Congreso)

Situación de la denunciante

El abogado también ha hablado de la llegada de Genma Barroso al cargo de responsable provisional del DAO. Ha defendido que ha supuesto un cambio notable en el trato hacia su clienta. Barroso se reunió con la denunciante durante la tarde anterior y ordenó la asignación de escolta, una medida que se mantiene activa porque la agente se siente “muy aterrada”. Además, Barroso ha mantenido encuentros con la jefa de seguridad ciudadana y el equipo psicosocial.

Piedrafita ha explicado que, tras estas acciones, su representada se encuentra “más tranquila”, aunque sigue desconfiando de la cúpula policial y de la influencia del DAO. En contraste, expresó confianza hacia sus compañeros, quienes le han mostrado apoyo y le han enviado mensajes de solidaridad. El abogado ha subrayado que muchos agentes se sienten “muy indignados” por lo ocurrido y ha sostenido que “no se puede meter a toda la gente en el mismo saco”.

Consultado sobre la posibilidad de presentar denuncias contra compañeros que critican a la víctima en chats internos, Piedrafita ha afirmado que estarían dispuestos a hacerlo, aunque reconoce que identificar a los responsables puede resultar complicado. Por otra parte, el letrado ha anunciado que este mismo día aportará ante el juzgado las pruebas reunidas.

