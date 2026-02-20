Espana agencias

Page dice que "le cuesta muchísimo pensar" que Marlaska conociera la denuncia al DAO

Toledo, 20 feb (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que le cuesta "muchísimo pensar" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pudiera tener información sobre la denuncia por agresión sexual al director adjunto operativo (DAO) de la Policía.

"¿Se le ha protegido personalmente? Pienso que no", ha considerado el líder regional socialista, en declaraciones a la Cadena Cope este viernes, donde se le ha cuestionado sobre la actuación del Ministerio del Interior en este caso.

García-Page ha incidido en que, aunque conoce "poco" al ministro del Interior, le "cuesta muchísimo pensar" que "pudiera tener información" sobre la denuncia, porque sí conoce "muy bien" al director General de la Policía Nacional, Paco Pardo.

Sobre Pardo, ha dicho :"Me cuesta mucho imaginar que conociera este delito y, no solo que no se lo contara al ministro, por supuesto, es lo primero que hubiera hecho, ni que hubiera tomado medidas, sino que además lo hubiera puesto en conocimiento de la autoridad judicial".

El presidente regional, que ha subrayado que estas consideraciones son "una convicción personal", ha pedido "prudencia" al hablar de este presunto caso de agresión sexual.

Además, ha asegurado que le preocupa "que pueda pensarse socialmente que la Policía Nacional tolera estos comportamientos" y ha afirmado que se trata de un cuerpo "ejemplar".

Ve "racismo" en incluir el catalán para acreditar arraigo

Además, García-Page, ha considerado que hay "racismo" en la posibilidad de que el Gobierno incluya el catalán como uno de los supuestos válidos para acreditar el arraigo en la regularización extraordinaria de inmigrantes.

"No se puede considerar de izquierdas establecer una distinción sobre seres humanos en función de identidades o de condiciones culturales, entre ellas el lenguaje: A mí eso me parece racismo", ha afirmado el líder regional socialista.

 El Gobierno ya ha aclarado que el catalán no será obligatorio para obtener la regularización después de que ERC asegurara que se incluiría en el real decreto que el conocimiento y uso de ese idioma fuera uno de los supuestos válidos para acreditar el arraigo.

El presidente castellanomanchego ha reclamado que el proceso de regularización sea "idéntico en toda España" y ha advertido de que, "de lo contrario", una región podría "empujar a sus emigrantes a otras regiones".

Por ello, considera que "bajo ningún concepto", la política de migración puede estar en manos de ninguna comunidad autónoma y advierte de que esa cesión a Cataluña es "una de las más discutibles" porque es "consecuencia de exigencias de un partido de extrema derecha como Junts".

"Me parece que establecer una segregación, una segregación en función de la identidad cultural, sea del tipo que sea, simplemente no puede considerarse para nada progresista", ha remarcado para añadir que sería "una vulneración de los derechos más elementales". EFE

