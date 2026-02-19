España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

Guardar
Desde gasolina y hasta diésel,
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

El precio de la gasolina, el gasóleo y diésel se modifica constantemente, por lo que es importante saber los costos por litro y llenar el tanque en la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza para este jueves 19 de febrero, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más caros y más baratos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,224 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,529 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,745 euros el litro

Precio mínimo: 1,404 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,255 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,644 euros el litro

Precio mínimo: 1,275 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,755 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,295 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,59 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,68 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,62 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,765 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,529 euros el litro

Precio mínimo: 1,385 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,575 euros el litro

Precio mínimo: 1,575 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,679 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyEspaña-EconomiaÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasonila en BarcelonaMadrid y otras ciudades

Últimas Noticias

La isla Diego García de Reino Unido sobre la que Donald Trump pide “no perder el control”: el ‘alquiler’ de 99 años o su uso como enclave militar

Esta porción de territorio se caracteriza por la presencia de una base conjunta entre Estados Unidos y los británicos

La isla Diego García de

Cuál es el efecto del estrés en el cuerpo

El estrés crónico puede afectar a la salud tanto física como mental

Cuál es el efecto del

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Perú que presentó documentación referida a sus padres

La Audiencia Provincial de Madrid consideró insuficientes los certificados aportados, al estar emitidos fuera del país de residencia y referirse a familiares, y ratificó que no se acreditó ni el linaje sefardí ni un vínculo especial con España

La Justicia deniega la nacionalidad

Fran Rivera habría ‘alertado’ a Cayetano sobre Tamara Gorro tras enterarse de su romance: “Hace unos años yo tuve un tonteo con ella”

Los toreros habrían entrado en una disputa tras una llamada del mayor de los hermanos mientras se encontraban en Maldivas

Fran Rivera habría ‘alertado’ a

La forma correcta de decir que no en tu trabajo sin dañar tus relaciones, según una psicóloga

Por compromiso o miedo a la incomodidad y a que la otra persona se moleste, muchos trabajadores encuentran dificultades a negarse a ciertas proposiciones

La forma correcta de decir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia deniega la nacionalidad

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Perú que presentó documentación referida a sus padres

Ayuso adjudicó a dedo a su amigo líder de ‘Los Pocholos’ seis contratos (75.366 euros) para que representara en teatros regionales algunas de sus obras

El coste de los reconocimientos médicos que tienen que pasar los trabajadores de las centrales nucleares sube un 33%: 160 euros por detectar exposiciones a radiaciones

El vecino de Alicante que quiere acabar con las ruidosas sopladoras y ha llevado a su Ayuntamiento ante la justicia: “Estas máquinas son una condena de por vida”

Rufián intenta seducir a un Podemos desencantado con las alianzas, pero sin propuestas concretas: “Yo les quiero en esto”

ECONOMÍA

La subida de la vivienda

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luís López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid