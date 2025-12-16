Científicos españoles consiguen por primera vez generar embriones de lince ibérico en laboratorio: nuevo hito en la recuperación de la especie

Cachorro de lince ibérico (WWF)

La recuperación del lince ibérico es uno de los mayores retos relativos a la biodiversidad que enfrenta España. En distintas comunidades autónomas se trabaja en su reintroducción; sin embargo, es necesario que los ejemplares se reproduzcan para que las poblaciones se asienten en la zona, algo que no siempre es sencillo.

En este contexto, un equipo de investigadores españoles ha conseguido por primera vez generar embriones de esta especie en un laboratorio. El estudio —liderado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)— se ha llevado a cabo a través de la fecundación in vitro de células reproductoras de hembras fallecidas en accidentes con espermatozoides criopreservados en el biobanco de la especie, que supone un seguro genético.

“Nuestra investigación aporta opciones nuevas al programa de conservación del lince porque hace posible la reproducción de animales que no han tenido esa oportunidad, por ejemplo, porque mueren prematuramente o porque tienen problemas de comportamiento y no se aparean”, ha señalado Eduardo Roldán, investigador del MNCN y codirector del estudio, cuyos resultados han sido publicados en la revista Theriogenology Wild.

Esta línea de investigación todavía se encuentra en fases iniciales, tal y como señala María Jesús Sánchez Calabuig, profesora de la UCM y codirectora del estudio. Sin embargo, se contribuye así a la supervivencia del lince ibérico, una de las especies históricamente más amenazadas. "Nuestros resultados, si bien iniciales y aún mejorables, confirman que la biotecnología reproductiva puede convertirse en una herramienta clave para complementar los esfuerzos de conservación y asegurar la sostenibilidad genética a largo plazo del lince ibérico”.

Embriones de lince ibérico producidos in vitro. (UCM y CSIC)

El proceso de fecundación

Según señalan desde el CSIC, el material reproductivo de los machos se ha obtenido a través de la colaboración de los Centros de Cría en Cautividad del lince ibérico en España y Portugal. De esta manera, se ha podido recolectar y criopreservar el esperma para su almacenamiento en el Banco de Germoplasma y Tejidos de Especies Silvestres del MNCN. Por su parte, el de las hembras ha sido posible gracias a los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre.

Los óvulos rescatados de las hembras fallecidas en accidentes fueron transportados refrigerados hasta el laboratorio para obtener la maduración de los ovocitos en condiciones controladas. Después, se consiguió fecundarlos y generar embriones, que han sido criopreservados mediante vitrificación.

El proyecto —financiado por la Comunidad de Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el CSIC y el MNCN— no termina aquí. “Ahora necesitamos desarrollar métodos para transferir estos embriones a hembras receptoras, lo cual contribuirá sin duda a potenciar la diversidad genética de esta especie”, señala Ana Muñoz Maceda, investigadora predoctoral en la UCM y autora principal del trabajo.

Además, ya se trabaja en solventar las limitaciones que plantea la obtención de los óvulos de hembras accidentadas, como el tiempo que transcurren hasta que el ejemplar es localizado. “Será necesario encontrar el método menos invasivo posible y asegurar la máxima recuperación de ovocitos que nos sirvan para la fecundación in vitro“, destaca Andrea Priego González, investigadora predoctoral en la UCM y autora principal del estudio.

Primera suelta de lince ibérico en Palencia. (WWF)

Además de la recuperación de la especie, los resultados positivos de la investigación también contribuyen a preservar la diversidad genérica de los ejemplares fallecidos de forma prematura, así como planificar apareamientos de individuos distantes espacial o temporalmente, lo que impulsará este mismo objetivo y el rescatar genotipos de interés.

La situación actual del lince ibérico

En 2001, el lince ibérico, una especie endémica de la Península Ibérica, pasó a tener solamente 94 ejemplares en 2001. Gracias a los trabajos de las entidades y comunidades autónomas, para 2024 la población aumentó en un 18,8 % con respecto al año anterior. Así, según los datos del MITECO, ese año el censo total del felino que estuvo al borde de la extinción alcanzó los 2.401 individuos.

Con esta cifra, se consiguió que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) rebajase la amenaza del lince ibérico de “en peligro crítico de extinción” a “vulnerable”. Esto, sin embargo, no finaliza la alarma sobre la especie, ya que esta continúa enfrentándose a riesgos como la pérdida de diversidad genérica. Así, “el personal investigador destaca que las técnicas de reproducción asistida podrían reducir la prevalencia de estas complicaciones mediante el manejo reproductivo de las poblaciones en cautividad y en libertad”, señalan desde el CSIC.