España

Científicos españoles consiguen por primera vez generar embriones de lince ibérico en laboratorio: nuevo hito en la recuperación de la especie

Los óvulos fecundados ‘in vitro’ se han obtenido de hembras fallecidas en accidentes

Guardar
Cachorro de lince ibérico (WWF)
Cachorro de lince ibérico (WWF)

La recuperación del lince ibérico es uno de los mayores retos relativos a la biodiversidad que enfrenta España. En distintas comunidades autónomas se trabaja en su reintroducción; sin embargo, es necesario que los ejemplares se reproduzcan para que las poblaciones se asienten en la zona, algo que no siempre es sencillo.

En este contexto, un equipo de investigadores españoles ha conseguido por primera vez generar embriones de esta especie en un laboratorio. El estudio —liderado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)— se ha llevado a cabo a través de la fecundación in vitro de células reproductoras de hembras fallecidas en accidentes con espermatozoides criopreservados en el biobanco de la especie, que supone un seguro genético.

“Nuestra investigación aporta opciones nuevas al programa de conservación del lince porque hace posible la reproducción de animales que no han tenido esa oportunidad, por ejemplo, porque mueren prematuramente o porque tienen problemas de comportamiento y no se aparean”, ha señalado Eduardo Roldán, investigador del MNCN y codirector del estudio, cuyos resultados han sido publicados en la revista Theriogenology Wild.

Esta línea de investigación todavía se encuentra en fases iniciales, tal y como señala María Jesús Sánchez Calabuig, profesora de la UCM y codirectora del estudio. Sin embargo, se contribuye así a la supervivencia del lince ibérico, una de las especies históricamente más amenazadas. "Nuestros resultados, si bien iniciales y aún mejorables, confirman que la biotecnología reproductiva puede convertirse en una herramienta clave para complementar los esfuerzos de conservación y asegurar la sostenibilidad genética a largo plazo del lince ibérico”.

Embriones de lince ibérico producidos
Embriones de lince ibérico producidos in vitro. (UCM y CSIC)

El proceso de fecundación

Según señalan desde el CSIC, el material reproductivo de los machos se ha obtenido a través de la colaboración de los Centros de Cría en Cautividad del lince ibérico en España y Portugal. De esta manera, se ha podido recolectar y criopreservar el esperma para su almacenamiento en el Banco de Germoplasma y Tejidos de Especies Silvestres del MNCN. Por su parte, el de las hembras ha sido posible gracias a los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre.

Los óvulos rescatados de las hembras fallecidas en accidentes fueron transportados refrigerados hasta el laboratorio para obtener la maduración de los ovocitos en condiciones controladas. Después, se consiguió fecundarlos y generar embriones, que han sido criopreservados mediante vitrificación.

El proyecto —financiado por la Comunidad de Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el CSIC y el MNCN— no termina aquí. “Ahora necesitamos desarrollar métodos para transferir estos embriones a hembras receptoras, lo cual contribuirá sin duda a potenciar la diversidad genética de esta especie”, señala Ana Muñoz Maceda, investigadora predoctoral en la UCM y autora principal del trabajo.

Además, ya se trabaja en solventar las limitaciones que plantea la obtención de los óvulos de hembras accidentadas, como el tiempo que transcurren hasta que el ejemplar es localizado. “Será necesario encontrar el método menos invasivo posible y asegurar la máxima recuperación de ovocitos que nos sirvan para la fecundación in vitro“, destaca Andrea Priego González, investigadora predoctoral en la UCM y autora principal del estudio.

Primera suelta de lince ibérico en Palencia. (WWF)

Además de la recuperación de la especie, los resultados positivos de la investigación también contribuyen a preservar la diversidad genérica de los ejemplares fallecidos de forma prematura, así como planificar apareamientos de individuos distantes espacial o temporalmente, lo que impulsará este mismo objetivo y el rescatar genotipos de interés.

La situación actual del lince ibérico

En 2001, el lince ibérico, una especie endémica de la Península Ibérica, pasó a tener solamente 94 ejemplares en 2001. Gracias a los trabajos de las entidades y comunidades autónomas, para 2024 la población aumentó en un 18,8 % con respecto al año anterior. Así, según los datos del MITECO, ese año el censo total del felino que estuvo al borde de la extinción alcanzó los 2.401 individuos.

Con esta cifra, se consiguió que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) rebajase la amenaza del lince ibérico de “en peligro crítico de extinción” a “vulnerable”. Esto, sin embargo, no finaliza la alarma sobre la especie, ya que esta continúa enfrentándose a riesgos como la pérdida de diversidad genérica. Así, “el personal investigador destaca que las técnicas de reproducción asistida podrían reducir la prevalencia de estas complicaciones mediante el manejo reproductivo de las poblaciones en cautividad y en libertad”, señalan desde el CSIC.

Temas Relacionados

Lince IbéricoCienciaCiencia EspañaNaturalezaNaturaleza EspañaMedioambienteMedioambiente EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sumar exige al PSOE que se mueva y le pide una “reunión urgente” para relanzar la legislatura: “El Gobierno es de dos”

El partido de Yolanda Díaz descarta por ahora una ruptura total, pero insiste en que todo dependerá de que el PSOE demuestre que merece la pena seguir

Sumar exige al PSOE que

Detenido en Sevilla por hacerse pasar por fisioterapeuta, realizar tocamientos sin consentimiento y chantajear a mujeres con fotos íntimas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Isla Mayor, está acusado de captar mujeres en plataformas digitales haciéndose pasar por un profesional a pesar de no tener titulación alguna

Detenido en Sevilla por hacerse

La apertura de Librería Lasai confirma el auge del libro entre los más jóvenes

El sueño compartido por tres creadores de contenido se hace realidad para dar vida a la nueva librería de moda en pleno corazón madrileño

La apertura de Librería Lasai

Nace en España un mamífero que lleva 20 años luchando contra el peligro de extinción: una cría de tapir malayo hace historia

El acontecimiento histórico ha tenido lugar en un zoológico andaluz

Nace en España un mamífero

La Policía detiene a un hombre por apuñalar a su pareja en Palma de Mallorca

La víctima fue atendida en un hospital después de que su pareja le impidiera salir de la vivienda y le atacara con un cuchillo

La Policía detiene a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar exige al PSOE que

Sumar exige al PSOE que se mueva y le pide una “reunión urgente” para relanzar la legislatura: “El Gobierno es de dos”

El Gobierno elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo dirigente de la UCO: ha trabajado en la Moncloa y la Zarzuela

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

La Audiencia Nacional revisará la legitimidad del comité de análisis creado para investigar el apagón eléctrico

La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Óscar Puente anuncia que el nuevo abono de transporte único se podrá utilizar a partir del 19 de enero

Números ganadores del Super Once del 16 diciembre

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Aranceles al cerdo español: China fija entre el 4,9% y el 19,8% los impuestos a las importaciones de productos porcinos

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”