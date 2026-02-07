España

Última hora de la borrasca Marta, en directo | La Aemet pone en alerta a 12 comunidades autónomas este sábado

A las incidencias causadas por el temporal Leonardo, se suma la previsión de nuevas lluvias muy abundantes en las zonas ya castigadas durante toda la semana

El Guadalquivir ha duplicado su umbral en dos días y a las 9.40 horas de este viernes ha superado los 5,60 metros de lámina de agua, cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros. (Salas/EFE)

Tras el paso de la borrasca Leonardo por España, no cesa la inestabilidad meteorológica. Durante toda la semana, las lluvias y los fuertes vientos han dejado miles de incidencias en todo el país, especialmente en Andalucía, donde aproximadamente 11.000 vecinos han tenido que ser desalojados ante la subida del caudal de los ríos y las severas inundaciones.

Este fin de semana llega la borrasca Marta, que se prevé que provoque un importante temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes, así como “lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, en zonas ya castigadas por las intensas precipitaciones de días previos”, señaló ayer Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

09:23 hsHoy

Se mantienen cancelados la mayoría de los trenes de Andalucía

Renfe mantiene cancelados a primera hora de este sábado, 7 de febrero, la mayoría de trenes que circulan por Andalucía como consecuencia del fuerte temporal que azota la comunidad desde hace días. Así, solo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba.

Según la última actualización difundida por Renfe a través de su canal oficial de X, los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba a causa de las condiciones meteorológicas adversas en la comunidad andaluza.

Para paliar esta medida, la operadora ha señalado que continúa prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. Por otro lado, Renfe han concretado que continúa suprimido todo el servicio ferroviario a excepción de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Málaga.

*Nota informativa de Europa Press

09:20 hsHoy

El Guadalquivir comienza a bajar su umbral, aunque con precaución por la borrasca Marta

El Guadalquivir ha comenzado la madrugada de este sábado a bajar su umbral, que a las 9.30 horas estaba en 5,35 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el río a su paso por la capital cordobesa llegó a las 21.00 horas del viernes al umbral máximo en este episodio de borrascas, que fue los 5,90 metros.

También se mantiene en nivel rojo el Guadalquivir en Almodóvar del Río donde ha llegado a los 10,28 metros o la azud de Alcolea donde va a 109,44 metros sobre el nivel medio del mar.

También se encuentra en nivel rojo el Guadalquivir a su paso por las localidades cordobesas de El Carpio, donde discurre a 1.433,51 metros cúbicos por segundo, en Villafranca a 1.417,85 y en Fuente Palmera a 2.697,28.

*Nota informativa de EFE

09:18 hsHoy

168 carreteras cortadas por el temporal

Un total de 168 carreteras están cortadas en España por las lluvias, 137 de ellas en Andalucía y tres en concreto de la red principal, mientras que otras catorce carreteras de la red secundaria siguen cortadas por nieve, según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por otro lado, 30 carreteras españolas están afectadas por la nieve, de las cuales 14 permanecen cortadas desde hace días en zonas de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Navarra, y las provincias de Granada, Huesca y Cáceres.

La DGT pide a los conductores consultar la información meteorológica y el estado de las vías antes de viajar, así como evitar desplazamientos innecesarios.

*Nota informativa de EFE

09:17 hsHoy

La borrasca Marta deja este fin de semana lluvias muy abundantes: la Aemet alerta de riesgo de “inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierras”

Seis provincias se encuentran este sábado en aviso naranja por las precipitaciones, de las cuales cuatro son de Andalucía

El Pozo de los Humos visto desde la localidad salmantina de Pereña. (J.M.GARCÍA/EFE)

La inestabilidad continúa en España. El comienzo de este 2026 está siendo protagonizado por un tren de borrascas que ha dejado en el país nevadas copiosas y fuertes lluvias. Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo... y ahora Marta, que amenaza con descargar con fuerza en un terreno que ya no puede absorber más agua.

08:41 hsHoy

El viento muy fuerte en la estación de esquí de Sierra Nevada retrasa su apertura

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha retrasado su apertura este sábado a las 12,00 horas en función de las condiciones meteorológicas a causa de “viento muy fuerte”. Así lo ha informado el perfil oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en su cuenta oficial de X, donde han indicado también problemas de visibilidad que han impedido la apertura de la estación.

Asimismo, la entidad ha señalado que la estación se abriría, en todo caso, en la jornada del sábado, solo para esquiadores, siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan.

Por otra parte, han concretado en la misma publicación que los informes meteorológicos han anunciado “copiosas nevadas” en cotas bajas que afectarán a la carretera A-395 que da acceso a la estación, motivo por el que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

Finalmente, el perfil oficial de la estación de Sierra Nevada ha apostillado que no está permitido el esquí de montaña en la pista la pista El Río por motivos de seguridad, así como han anunciado que no se debe esquiar fuera de las pistas balizadas por “riesgo alto de avalancha”.

*Nota informativa de Europa Press

08:22 hsHoy

La Aemet pide precaución por la borrasca Marta

Este fin de semana llega a España la borrasca Marta, que, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dejará “tiempo adverso en buena parte de la península”. Así, habrá rachas de viento muy fuertes, lluvias y tormentas, temporal marítimo y nevadas. “Extrema las precauciones y sigue las recomendaciones de Protección Civil”, ha pedido el organismo público a través de su cuenta de X.

08:20 hsHoy

Carreteras inundadas y afectadas por la nieve y el hielo

La borrasca que atraviesa la península mantenía esta madrugada 99 carreteras cerradas al tráfico, 85 de ellas por las intensas lluvias e inundaciones y 14 debido a la nieve y el hielo, según ha informado a las 05:50 horas de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las intensas precipitaciones han condicionado la circulación en vías nacionales como la N-430, en Valdivia (Badajoz), que se encuentra en nivel rojo (circulación muy peligrosa) por las lluvias entre los kilómetros 118.1 y 117.7.

En la autovía A-92, a la altura de Huétor de Santillán - El Molinillo (Granada), se permite el tránsito con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 255 y 270, aunque con la prohibición de adelantar para vehículos pesados por la nevada , al igual que en la autovía A-52 a su paso por Ourense entre los kilómetros 113 y 120.

Las zonas más afectadas por el temporal se localizan principalmente en la mitad sur y en los sistemas montañosos del norte y centro peninsular. En Andalucía, la provincia de Cádiz concentra el mayor impacto por inundaciones con 26 tramos afectados, todos ellos totalmente cerrados en nivel negro , seguida de Córdoba con otros 18 cierres totales.

Por su parte, el temporal de nieve afecta con mayor intensidad a las provincias de Huesca, León y Granada, donde varios puertos de montaña permanecen cerrados o requieren el uso obligatorio de cadenas. Las complicaciones se extienden también a comunidades como Navarra y el Principado de Asturias por la acumulación de nieve en cotas altas.

*Nota informativa de EFE

