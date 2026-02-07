Última hora de la borrasca Marta, en directo | La Aemet pone en alerta a 12 comunidades autónomas este sábado

El Guadalquivir ha duplicado su umbral en dos días y a las 9.40 horas de este viernes ha superado los 5,60 metros de lámina de agua, cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros. (Salas/EFE)

Tras el paso de la borrasca Leonardo por España, no cesa la inestabilidad meteorológica. Durante toda la semana, las lluvias y los fuertes vientos han dejado miles de incidencias en todo el país, especialmente en Andalucía, donde aproximadamente 11.000 vecinos han tenido que ser desalojados ante la subida del caudal de los ríos y las severas inundaciones.

Este fin de semana llega la borrasca Marta, que se prevé que provoque un importante temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes, así como “lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, en zonas ya castigadas por las intensas precipitaciones de días previos”, señaló ayer Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).