Detenido en la frontera de España con 500.000 euros en billetes pequeños con trazas de cocaína: “Solo soy un engranaje”

El acusado, de origen húngaro, defiende que el dinero es el resultado de la venta de un Claude Monet

Detenido en la frontera de España con 500.000 euros en billetes pequeños. (Albert Gea/Reuters)

Un hombre de nacionalidad húngara de 32 años, trabajador de una empresa de inversión en oro con sede en Budapest, fue detenido en noviembre de 2023 en el peaje de Capitou, cerca de Fréjus, mientras intentaba cruzar la frontera entre España y Francia con 500.000 euros en efectivo. Vestido con su mejor traje y convencido de que “no tenía nada que ocultar”, transportaba el dinero envuelto en celofán bajo el asiento de su vehículo.

Ahora, durante el juicio en el tribunal penal de Draguignan (al sur de Francia), el acusado ha asegurado que actuaba únicamente como intermediario. “Yo era solo un engranaje de la máquina”, ha declarado, añadiendo: “Me dijeron que todo era legal, no me preocupé. Solo cumplía órdenes”. Por otro lado, ha insistido en que nunca ha recibido información detallada sobre el propósito del viaje: “No me dieron ningún detalle sobre el motivo de este viaje. Una vez allí, recibí instrucciones sobre a dónde ir. Conocí a alguien que me entregó las maletas y estos documentos que acreditaban el origen del dinero”.

Para justificar la procedencia del efectivo, presentó documentos en húngaro y ha detallado que se trataba de la venta de un cuadro de Claude Monet, concretamente Vista de Vétheuil: “Transportaba el dinero de la venta de un cuadro de Monet”, dijo a las autoridades, según recoge el diario francés Var Matin. No obstante, Un agente de aduanas cuestionó la versión del hombre: “El valor de un cuadro de Monet supera con creces el medio millón. Y el propietario de la obra aún la conserva”. El representante de aduanas ha señalado además que, “en realidad, es una tapadera”.

Agente de policía de aduanas. (Javi Colmenero/Europa Press)

Vista de Vétheuil: historia y valor

La obra Vista de Vétheuil pertenece a la etapa en la que Monet residió en la localidad de Vétheuil, en el Valle del Oise, entre 1878 y 1881. Durante este período, el pintor impresionista exploró paisajes fluviales y escenas cotidianas, experimentando con la luz y el color de manera que más tarde se convertiría en un sello de su estilo. La pintura muestra la ribera del Sena con casas dispersas y vegetación, captando la atmósfera serena y cambiante del río.

En el mercado del arte, las obras de Claude Monet de este periodo son altamente valoradas. Expertos estiman que un lienzo de tamaño medio de Vétheuil puede superar con creces el medio millón de euros, alcanzando incluso varios millones en subastas internacionales según su estado de conservación y procedencia.

Vista de Vétheuil. (Museo de Arte Metropolitano/Facebook/Bellas Artes y Cultura)

Hallan cocaína y rutas repetidas

El operativo reveló también otra evidencia. Tanto las bolsas como los billetes presentaban trazas de cocaína “en una proporción significativa”, según la fiscal Stéphanie Felix. Las investigaciones documentaron que el acusado ya había realizado dos viajes similares en septiembre y octubre de 2023, siempre entre España y Niza, entregando el dinero a un compatriota. El procedimiento incluía un billete de cinco euros con un código que debía fotografiar y remitir a su jefe, funcionando como clave de validación.

Por ello, el juez Alexandre Moussa puso en duda la supuesta inocencia del acusado: “¿Qué mejor para los narcotraficantes que convertir euros en oro?”, ha señalado, recordando los antecedentes del hombre en la República Centroafricana y otros incidentes vinculados a la empresa de inversión, como un aterrizaje fallido de un avión en Barcelona y controles posteriores en el aeropuerto de Saint-Nazaire.

Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de transferencias de efectivo no declaradas, fraude aduanero y blanqueo de capitales. La condena incluye tres años de prisión, con 30 meses de suspensión, dos multas aduaneras que suman 700.000 euros y la prohibición de ingresar a Francia durante cinco años.

